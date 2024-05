Affaire Lina : l'appel de sa maman et ses terribles doutes

La mère de l'adolescente disparue en septembre 2023 était sur le plateau de l'émission "Appel à témoins" ce mardi soir sur M6.

Le 23 septembre 2023, Lina, 15 ans, disparaissait sur le chemin entre son domicile et la gare dans le Bas-Rhin. Huit mois plus tard, toujours aucune trace de l'adolescente. Une enquête pour "enlèvement" et "séquestration" a été ouverte et les recherches se poursuivent. Mais ce mardi 28 mai, la mère de la jeune fille a lancé un poignant appel à témoins sur le plateau de l'émission "Appel à témoins" de M6. "J'ai besoin de savoir comment elle va, de savoir où est mon enfant. J'ai besoin de comprendre", a expliqué la mère de famille.

Questionnée sur son ressenti, Fanny Groll a confié : "Mon instinct de maman, mes tripes, mon cœur [me disent] qu'elle est en vie." Revenant sur le jour de la disparition de sa fille unique, elle a rapidement écarté l'hypothèse d'une disparition volontaire. "Elle est partie juste avec ses vêtements sur elle", a-t-elle remarqué, assurant par ailleurs : "Ça allait très bien et elle était vraiment heureuse." La jeune fille devait rejoindre son petit ami à Strasbourg pour une journée shopping en amoureux. À ce jour, la thèse de l'enlèvement semble privilégiée, celle de l'accident ayant également très vite été écartée.

Persuadée que sa fille a été enlevée et serait retenue par des ravisseurs, Fanny Groll a confié penser "que les gens qui l'ont enlevée savaient parfaitement ce qu'ils faisaient". "Je pense que ce n'est pas un hasard. On ne passe pas par là par hasard, c'est une route qui s'emprunte parce qu'on la connaît, c'est des gens qui savaient qu'elle serait là, qui savaient qu'elle vivait là", estime-t-elle.

"Je m'appelle Fanny, je suis la maman de Lina, 15 ans, qui a été enlevée et qui a disparu depuis le 23 septembre 2023", explique dans l'appel à témoins la mère de l'adolescente. Et de poursuivre : "Je suis là aujourd'hui pour vous demander de l'aide, à tous ceux qui ont entendu quelque chose, à tous ceux qui ont peut-être vu ou qui savent des choses qu'ils n'osent pas dire. Si vous savez quoi que ce soit, il faut le dire."