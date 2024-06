Enfants à vélo fauchés à La Rochelle : victimes, audition de la conductrice… Les dernières infos

Un grave accident de la route a eu lieu ce mercredi 5 juin sur la commune de La Rochelle. Une automobiliste a percuté un groupe d'enfants d'un centre de loisirs qui circulaient à vélo.

Une quarantaine de pompiers, une trentaine de policiers, sept ambulances et deux équipes du SMUR ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés. Vers 10 heures, ce mercredi 5 juin 2024, une voiture a percuté un groupe d'enfants qui circulaient à vélo en file indienne, casqués et dotés de gilets réfléchissants, encadrés par deux accompagnateurs aguerris du centre de loisirs Bernard Palissy qui organisait la sortie. L'accident de la route est survenu à l'angle de l'avenue de Coligny et de la rue Jules Ferry, à La Rochelle. À l'origine de l'incident qui a fait plusieurs blessés graves parmi les enfants, âgés de 8 à 11 ans, une Twingo jaune qui arrivait en sens inverse du groupe périscolaire, rapportent France Bleu et La Dépêche.

À l'AFP, dont se fait l'écho La Dépêche, un habitant de l'avenue explique que la conductrice, âgée de 83 ans, "a remonté toute la rue sur la file de gauche à contresens, elle ne savait plus ce qu'elle faisait". Une enquête judiciaire a été ouverte pour blessure involontaire et confiée à la Direction interdépartementale de la Police nationale (DIPN) de La Rochelle. Mercredi soir, l'état de santé de la conductrice n'avait toujours pas permis son audition. Les enquêteurs interrogeaient donc en priorité les témoins et recherchaient les éventuelles images de vidéosurveillance disponibles.

Sept blessés graves

Les pompiers arrivés sur le lieu de l'accident ont évoqué trois blessés graves et quatre légers. Parmi les sept victimes, deux d'entre elles ont été évacuées vers Poitiers. La première, une fillette, a dû être déplacée en hélicoptère en raison de la gravité de son état. Mercredi soir, le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, Emmanuel Cayron, a fait savoir qu'elle avait ensuite été transférée à l'hôpital de Tours. L'autre enfant a été conduit par la route à l'hôpital de Poitiers, où il était toujours soigné mercredi soir. Comme le rapporte France Bleu, outre ces deux enfants - l'un en urgence extrême, l'autre en urgence absolue -, un troisième enfant se trouvait en urgence absolue et quatre autres en urgence relative.

Mercredi, la préfecture de la Charente-Maritime a indiqué avoir "activé le centre opérationnel départemental et mobilisé l'ensemble des services de sécurité et de secours". Sur X, la préfecture demandait en fin de matinée aux automobilistes de ne pas emprunter les alentours de l'avenue de Coligny et de la rue Jules Ferry à La Rochelle, pour ne pas gêner le travail des services de secours et de sécurité. Une cellule d'urgence médico-psychologique a également été mise en place dans une salle municipale à proximité des lieux de l'accident. Auprès des médias locaux, les témoins de la scène font état de cris et de hurlements au moment du drame, ainsi que d'"images terribles", selon les mots du secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Outre la cellule médico-psychologique mise en place, une plateforme téléphonique d'information du public, joignable au 09 70 80 90 40 (appel gratuit), a aussi été activée par la préfecture.

Une voiture jaune à l'origine de l'accident

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'incident, mais c'est une Twingo jaune qui aurait percuté le groupe d'enfants, ont indiqué les journalistes de France Bleu présents sur place. Le conducteur de la voiture est une femme de 83 ans qui aurait perdu le contrôle du véhicule, a également ajouté Sud Ouest. Le Parquet a indiqué qu'elle était négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants, avant d'ajouter que "la cause du choc frontal n'est pas déterminée". La garde à vue de la conductrice a dû être levée en raison de son état médical. Elle a été hospitalisée et n'est pas encore "auditionnable" selon le procureur de la République, rapporte France Bleu.