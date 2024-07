Disparition de Célya : la piste de l'enlèvement évoquée, ce que l'on sait

La fillette de 6 ans a disparu ce vendredi 12 juillet, peu avant 18 heures, de son domicile en Seine-Maritime.

Alerte enlèvement. Déclenchée ce vendredi 12 juillet en milieu de soirée, cette alerte vise à retrouver la petite Célya, six ans, indiquent les forces de l'ordre. Elle a été vue pour la dernière fois à son domicile, sur la commune de Saint-Martin-de-l'If, en Seine-Maritime, en Normandie. Il était un peu avant 18 heures. Célya mesure 1,10 mètre et portait une robe licorne noire au moment de sa disparition. Ses yeux sont marron et ses cheveux sont mi-longs et châtain foncé.

Toute personne susceptible d'avoir croisé l'enfant ou d'avoir des informations est invitée à appeler immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyer un courriel à alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Les forces de l'ordre préconisent de ne surtout pas intervenir seul.

Enlevée par son beau-père ?

La petite fille pourrait avoir été enlevée par l'homme qui partage la vie de sa mère. Âgé de 42 ans, il mesure 1,80 mètre, a les cheveux châtains et les yeux bleus. Il est de corpulence maigre. À noter enfin qu'il est susceptible de circuler avec son véhicule, une Golf bleu marine immatriculée 7189 WM 76.