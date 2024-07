Militaire attaqué à Paris : ce que l'on sait du suspect interpellé

Un individu a attaqué, lundi 15 juillet en soirée, un militaire de l'opération Sentinelle qui déambulait dans le quartier de la gare de l'Est à Paris, avant d'être interpellé.

Le "pronostic vital n'est pas engagé", a assuré lundi 15 juillet en fin de soirée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X, alors qu'un militaire de l'opération Sentinelle a été victime d'un "coup de couteau" à l'épaule tandis qu'il patrouillait dans la gare de l'Est, à Paris. Toujours selon celui qui reste locataire de Beauvau jusqu'à nouvel ordre, l'homme soupçonné d'être à l'origine de l'attaque aurait été interpellé.

Selon une source policière dont les propos ont été recueillis par Le Figaro, l'individu interpellé lundi soir serait un homme de nationalité française, né en République démocratique du Congo en 1984. Âgé d'une quarantaine d'années donc, il était connu des autorités pour des antécédents psychiatriques et "meurtre en 2018".

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a réagi sur le réseau social X à la nouvelle. Il a fait part de ses "pensées au militaire blessé ce soir à la gare de l'Est, déployé dans le cadre de l'opération Sentinelle" ainsi que de son "soutien et [sa] reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français" alors que les Jeux olympiques de Paris débutent dans moins de quinze jours.