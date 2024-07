DIRECT. Trafic SNCF : une attaque sans précédent, des perturbations majeures sur les TGV et à Paris

La SNCF indique avoir été victime "d'actes de malveillance concomitants" qui paralysent plusieurs lignes TGV de France. 800 000 voyageurs voient leurs trajets affectés par "l'attaque massive" et coordonnée ce vendredi 26 juillet.

En direct

10:23 - Le dispositif de sécurité "renforcé" dans les gares parisiennes "Ce que nous avons fait (...) c'est de concentrer les effectifs dans les gares parisiennes. Puisqu'un certain nombre de personnes ne pourront pas prendre leurs trains et donc quand c'est le cas, il y a toujours un peu plus de monde dans les gares. Donc on renforce le dispositif de sécurité" a indiqué le préfet de Police de Paris, Laurent Nunez, au micro de BFMTV ce vendredi.

10:20 - Des retards sur les trains Eurostar La circulation de l'Eurostar reliant Paris à Londres est perturbée ce vendredi 26 juillet 2024. Une heure de retard est affichée sur l'ensemble des trains Eurostar au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord (Paris) en raison de l'attaque massive menée contre la SNCF, en ce jour de cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

10:16 - Quelles sont les gares et lignes concernées par les incidents ? Les différents incidents sur les lignes ont été signalés à Vergigny (Yonne), sur la ligne LGV Paris-Marseille ; Courtalain (Eure-et-Loir), sur la ligne LGV Atlantique ; Croisilles (Pas-de-Calais), sur la ligne LGV Paris-Lille ; Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), sur la LGV Est, selon les informations du Parisien.

10:16 - Des précisions sur l'état du trafic TGV Compte tenu des dégâts sur les installations SNCF, la circulation des TGV est perturbée mais il n'est pas totalement à l'arrêt. Le ministre des Transports démissionnaire, Patrice Vergriete a précisé les prévisions et estime qu'"un train sur deux" devrait circuler "vers l'Est et vers le Nord" et qu'"un TGV sur quatre sur le Bordelais" devrait être assuré. "Sur le TGV Atlantique, sur le TGV Nord et le TGV Est, les incendies criminels ont [fait des dégâts], et donc ont des conséquences directes sur les lignes à grande vitesse. Les TGV doivent prendre des lignes classiques, ce qui suppose des retards et des annulations" a-t-il ajouté.

10:10 - Des "points stratégiques" touchés sur le réseau SNCF Ce sont "des points stratégiques [qui] ont été visés" sur le réseau SNCF selon une source du Parisien : "sur l'axe Atlantique, par exemple, l'acte a été réalisé juste avant l'embranchement vers la Bretagne et la côte Atlantique, ce qui est forcément très pénalisant". Un dirigeant de la SNCF dénonce des "actes élaborés et coordonnés" : "Quand vous avez des actes concomitants, sur différentes lignes, ce sont des incidents très fortement suspects".

09:55 - 800 000 voyageur affectés par les "sabotages" Plus que 250 000 voyageurs, ce sont "800 000 clients" qui sont concernés par les perturbations liées "aux sabotages" sur le réseau SNCF selon le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou contacté par BFMTV.

09:51 - "Ce sont des incendies criminels" qui ont visé la SNCF "Tout nous indique que ce sont des incendies criminels" a déclaré le ministre des Transports démissionnaires au micro de BFMTV. Patrice Vergriete indique que "tous les éléments que l'on a montrent que (les actes sont) volontaires" : "la concomitance des heures, des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie Sud-Est, des agents incendiaires retrouvés sur place...". Il a annoncé qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette attaque.

09:45 - 250 000 voyageurs touchés par les perturbations les lignes TGV "250.000 voyageurs qui vont être touchés aujourd'hui" par les perturbations sur les lignes TGV selon les informations de la SNCF rapportées par Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. L'élue conseille aux voyageurs qui avaient prévue de prendre le TGV "de ne pas se rendre en gare" ce vendredi. Valérie Pécresse dénonce "une attaque massive et coordonnée" qui visait à perturber le trafic lors de ce week-end stratégique du fait du chassé-croisé des vacances et de la cérémonie d'ouverture des JO.

09:42 - Quels sont les actes de malveillances qui ont visé les lignes TGV de la SNCF ? Les actes de malveillance subis par la SNCF consistent en des câbles coupés et d'autres incendiés sur plusieurs lignes TGV, d'autres actes de sabotage ont également été recensés selon les informations de BFMTV. Ces attaques sont survenues au niveau d'Arras pour la LGV Nord, près de Courtalain sur la LGV Atlantique et à deux endroits sur la LGV Est : entre la gare Meuse TGV et la commune Lamorville et entre Pagny-sur-Moselle (54) et la commune de Lamorville.

09:36 - Les perturbations sur les lignes TVG dans le Grand Ouest Concernant les axes du grand ouest, le trafic est interrompu les lignes TGV entre Paris et Tours et Paris et Le Mans. Il est également fortement perturbé sur d'autres lignes comme celles reliant Paris à Bordeaux ou Paris à Rennes. "Prévoyez des retards importants et des modifications de parcours sont à prévoir pour vos TGV INOUI, INTERCITÉS, OUIGO" prévient la SNCF..

09:28 - Des perturbations sur les lignes TGV dans l'Est "Le trafic est très perturbé" sur les axes TGV de l'Est de la France". Seuls les trains à destination de Reims et Châlons en Champagne ne sont pas touchés selon les précisions de la SNCF. Là encore "des retards significatifs sont à prévoir pour vos TGV INOUI et OUIGO", voire des suppressions. "Des travaux importants sont à prévoir et une reprise normale des circulations est estimée le 27 juillet" estime la société ferroviaire alors que pour d'autres lignes le rétablissement du trafic ne pourra pas avoir lieu avant la semaine prochaine.

09:25 - Les perturbations sur les lignes TVG vers le Nord Le trafic est interrompu sur la ligne TGV qui relie Paris et Lille en raison d'un acte de malveillance sur les installations écrit la SNCF. "Le trafic est perturbé sur cet axe" et "des retards significatifs et des modifications de parcours sont à prévoir pour vos TGV INOUI et OUIGO" prévient-elle encore.

09:20 - Le dispositif de sécurité relevé par le préfecture de police Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a assuré sur franceinfo que la préfecture de police "concentre ses effectifs dans les gares parisiennes" après "l'attaque massive" qui paralyse le réseau des TGV. "On renforce le dispositif de sécurité, c'est ce que nous venons de faire dès ce matin", a-t-il précisé.

09:14 - Amélie Oudéa-Castera "condamne" fermement l'attaque massive contre la SNCF Les actes de malveillance sur le réseau TGV de la SNCF et les perturbations qu'ils engendre "[vont] perturber cette journée et probablement aussi ce week-end" estime la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui "condamne de la manière la plus ferme" ces agissements sur BFMTV. La ministre des Sports soulève les complications que cela peut avoir sur les déplacements des athlètes au jour de la cérémonie d'ouverture des JO : "On va évaluer les impacts aujourd'hui pour les voyageurs et les athlètes, mais également les impacts pour ce week-end qui concernent le bon acheminement de toutes les délégations vers les sites de compétition.". "Jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France, contre son camp, contre son pays" a-t-il ajouté avec colère.