Gérald Darmanin destinataire d'un courrier dans lequel ont été découvertes des traces de peste

Le courrier a été transmis à la police technique et scientifique pour des analyses. Le ministre ne s'est pas encore exprimé.

A-t-on tenté d'empoisonner Gérald Darmanin ? Le 24 juillet, le centre de tri postal de Longvic, près de Dijon, a découvert un courrier qui semblait suspect. Il était adressé au ministre démissionnaire de l'Intérieur ainsi qu'à la mairie de Roubaix (Nord) et recouvert d'insultes à caractère racial et de menaces. Les employés de la Poste ont alerté la police technique et scientifique, qui a récupéré le courrier suspect pour des analyses, confirme TF1 ce dimanche 28 juillet. Selon les premiers tests effectués par une unité NRBC-E, chargée d'analyses nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou explosives, des traces d'une poudre légèrement positive à la peste ont été retrouvées.

Un faux positif envisagé

Selon la préfecture de Côte-d'Or, le résultat pourrait être "un faux positif", rapporte l'antenne locale de France 3. C'est pour cette raison que l'Institut Pasteur a été mandaté pour effectuer des analyses complémentaires. Pour le moment, l'auteur de la lettre non affranchie n'a pas été identifié et le ministre n'a pas réagi. Le parquet de Dijon a tout de même annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour insulte publique, pour les injures griffonnées sur le courrier. C'est la division de la criminalité territoriale qui est en charge de l'enquête.

L'Institut Pasteur rappelle que la peste est une maladie mortelle. Elle peut se transmettre par piqûre ou par l'intermédiaire de gouttelettes de salive émises par une personne infectée. Lorsqu'on est atteint, il faut prendre des antibiotiques de manière précoce, sous peine de non-efficacité du traitement.