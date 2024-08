Lavandou : le crash d'un avion civil en mer fait un mort

Les activités aériennes étaient nombreuses autour du Lavandou à l'occasion du 80ᵉ anniversaire du débarquement de Provence. Un avion s'est écrasé dans la mer, sous les yeux des visiteurs, faisant un mort.

Le drame s'est produit vendredi 16 août, au Lavandou (VAR). En plein meeting aérien auquel devait participer la Patrouille de France, et au lendemain du 80ᵉ anniversaire du débarquement de Provence, un avion civil appartenant à une association s'est écrasé en mer. Il s'agit d'un Fouga Magister, un avion à réaction biplace anciennement utilisé par la Patrouille de France, mais remplacé par l'actuel Alpha Jet. Ce type d'appareil n'a pas de siège éjectable, alors quand l'accident s'est produit, le pilote n'a pas pu évacuer et est mort lors du choc, rapporte BFMTV.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit l'avion dans le ciel faisant des figures, ce qui laisse présager que son dangereux rapprochement de l'eau est calculé. La foule n'a donc réagi que lorsque l'appareil est entré violemment dans l'eau. Des équipes de secours, comprenant la gendarmerie maritime, les sapeurs-pompiers et la Marine nationale, ont été rapidement dépêchées sur place. La mort du pilote a été annoncée dans la soirée par le préfet du Var lorsque son corps a été retrouvé. Il s'agirait d'un homme de 65 ans.

Une enquête est ouverte

Bien que ce type d'avion ne soit plus utilisé par la Patrouille de France, il est supposé être sûr. Une enquête a donc été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime pour tenter de comprendre les causes de l'accident. La Patrouille de France devait être présente à l'événement, mais sa présence a été annulée ainsi que toutes les autres festivités après l'accident. La préfecture maritime de la Méditerranée a décidé l'arrêt de la navigation et des activités nautiques dans la zone jusqu'à nouvel ordre.