Incendie de la synagogue de la Grande-Motte : ce que l'on sait du profil et des plans de l'assaillant

10:35 - A Nîmes, deux adresses fréquentées par l'assaillant

L'assaillant de la Grande-Motte a été retrouvé à Nîmes, 40 kilomètres plus loin. L'homme a précisé été interpellé dans le quartier sensible de Pissevin gangréné par le trafic de drogues, mai selon les habitants du quartier, interrogés par Le Parisien, le suspect ne vit pas ici. Le journal ajour que l'assaillant a fréquenté deux adresses différentes à Nîmes depuis janvier 2020 et l'une d'entre elles, la plus récente, est un centre social d’accueil pour les personnes en difficulté, sans emploi ou sortant de détention.