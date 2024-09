Affaire Pélicot : la vidéo qui a permis de révéler les viols de Mazan dévoilée

À l'origine de l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pélicot avait d'abord attiré l'attention sur lui pour avoir filmé sous les jupes et robes de plusieurs clientes dans un magasin.

Les images sont troublantes, surréalistes au regard des faits depuis mis en lumière. Dans une vidéo diffusée par Paris Match vendredi 13 septembre, on peut voir l'interpellation de Dominique Pélicot, survenue quatre ans plus tôt, le 12 septembre 2020, dans un supermarché. L'homme est aujourd'hui accusé d'avoir organisé les viols en réunion de son épouse, qu'il droguait, mais est également soupçonné du viol et du meurtre d'une jeune femme qui faisait visiter son appartement à Paris en 1991, et d'agression sexuelle et tentative de viol sur une autre femme, toujours en région parisienne, en 1999, dont il avait également visité l'appartement.

À l'origine, celui qui est passé sous les radars durant trois décennies avait été interpellé ce jour de septembre 2020 pour avoir filmé avec son téléphone caché dans une sacoche sous les jupes et les robes de plusieurs clientes du supermarché Leclerc de Carpentras. Ce sont les agents de sécurité du magasin qui ont repéré le stratagème de Dominique Pélicot avant que l'un d'eux l'attrape en plein flagrant délit. Le vigile saisit alors le téléphone de l'homme, qui va continuer de filmer la scène, comme le révèlent les images diffusées par Paris Match. "Il prend de bonnes prises de vue votre téléphone !" lance d'abord le vigile, avant d'informer la victime : "Il était en train de filmer sous votre robe ! [...] Madame, je compte sur vous pour porter plainte."

Dominique Pélicot est remis aux forces de l'ordre dans la foulée. C'est cette interpellation qui a permis aux policiers d'analyser son téléphone et de procéder à des perquisitions à son domicile. Perquisitions qui ont mis au grand jour la décennie de viols filmés et photographiés subis par la femme de l'intéressé, Gisèle Pélicot. Depuis le 2 septembre dernier, et jusqu'à la mi-décembre, se tient le procès dit des viols de Mazan. Dominique Pélicot, ainsi que 50 hommes âgés de 26 à 74 ans, sont jugés à Avignon. La plupart sont poursuivis pour viols aggravés, encourant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.