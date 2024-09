Disparition de Lina : pourquoi l'espoir de la retrouver existe encore

Un point sur les investigations dans l'affaire Lina, disparue le 23 septembre 2023 était organisé ce jeudi par le procureur de la République de Strasbourg. Si elle n'a pas été retrouvée, le magistrat l'affirme : "tout est possible".

Un an après la disparition de Lina, le procureur de la République de Strasbourg, Alexandre Chevrier, tenait une conférence de presse ce jeudi 19 septembre 2024. L'objectif : faire un point sur l'enquête en cours et éviter les informations "inexactes ou parcellaires" aperçues dans certains médias après les "développements majeurs" de cet été. Pour rappel, l'adolescente de 15 ans a été vue pour la dernière fois le 23 septembre 2023, à Plaine (Bas-Rhin).

Fin juillet, le parquet de Strasbourg annonçait que l'ADN de Lina avait été retrouvé dans une voiture volée. Il s'agit d'un Ford Puma volé en Allemagne, conduit par Samuel G., le principal suspect. L'homme de 43 ans devait être jugé pour des vols avec violence en août dernier, mais s'est suicidé le 10 juillet 2023 à Besançon (Doubs), quelques jours avant que les enquêteurs apprennent qu'il était au volant de la voiture volée. Depuis, son ADN et celui de Lina, ont été retrouvés sur des cordes, dans le coffre de la voiture. "Ce qui tend à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée", précise le procureur, ce jeudi. Ce dernier n'a toutefois pas perdu espoir de mettre la main sur la jeune fille.

"En théorie, tout est possible", affirme le procureur

Interrogé sur l'espoir de retrouver Lina, malgré le temps qui passe et le suicide du principal suspect, le procureur de la République de Strasbourg a rappelé que le corps de l'adolescent n'a pas été retrouvé. "En théorie, tout est possible", a-t-il notamment indiqué, apparaissant presque optimiste face aux journalistes. "L'enquête se poursuit (...) de façon active" explique Alexandre Chevrier. "Un certain nombre de question sont susceptibles de rester sans réponse du fait du décès de Monsieur Gonin", concède-t-il.

Les recherches se poursuivent, des moyens "conséquents mobilisés"

Toutefois, il n'est "pas question d'abandonner", et "des moyens conséquents demeurent mobilisés" pour tenter de retrouver Lina, vivante, ou de mettre la main sur son corps, si cette dernière venait à être retrouvée sans vie. Au total, 400 auditions ont été recueillies et 300 véhicules ont été analysés. Plus d'une vingtaine de gendarmes ont également été mobilisés ces dernières semaines sur les fouilles opérationnelles de terrain." Et pour la suite ? "D'autres recherches sont planifiées. Je n'en dirai pas plus", poursuit-il.

Le procureur a profité de ce point presse pour saluer le travail des enquêteurs, qui pourrait permettre de "s'approcher de manière significative de la manifestation de la vérité dans cette affaire". Pour rappel, le portable de Lina a borné pour la dernière fois sur la D350, mais n'a jamais été retrouvé depuis. "Il cesse d'émettre à un moment très précis", a indiqué le procureur. "C'est concordant avec le travail du chien (de la gendarmerie, ndlr) qui arrête la piste de Lina où le téléphone borne en dernier lieu, entre Plaine et Saint-Blaise-la-Roche". La coque du téléphone, elle, a été retrouvée à l'intérieur du sac à main de l'adolescente, dans la boite à gants de la voiture volée.