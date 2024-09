Disparition d'Émile : une grave accusation cible le maire du Vernet, il porte plainte

Sujet d'un photomontage accusateur, le maire du Vernet, commune sur laquelle a disparu le petit Émile, a décidé de porter plainte.

C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Le maire du Vernet, commune des Alpes-de-Haute-Provence à laquelle est raccroché le désormais tristement célèbre hameau du Haut-Vernet où avait mystérieusement disparu le petit Émile le 8 juillet 2023, a décidé de déposer plainte samedi pour injure publique et diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, révèle BFM DICI.

En cause, un photomontage qui a circulé sur les réseaux tout au long du week-end des 21 et 22 septembre. On y voit l'édile en prison. À côté de lui, une photo du petit Émile, 2 ans et demi, dont les ossements ont été découverts fin mars 2024 par une promeneuse, non loin du lieu de sa disparition. En légende de ce photomontage, une phrase accuse directement le maire du Vernet du drame : "Oui, c'est moi qui ai accidentellement tué Émile", peut-on lire.

"J'ai décidé de ne pas laisser passer"

Interrogé par BFM DICI, le maire, François Balique, explique : "Ce n'est pas la première fois que de telles choses indignes circulent. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas laisser passer." D'après les informations de l'antenne locale de la chaîne d'information en continu, l'élu ne serait pas le seul dans cette situation. Un proche des grands-parents du petit Émile et habitant du Vernet aurait également fait l'objet d'accusations. Une seconde plainte devrait a priori être déposée par cet administré du Vernet.

Une enquête pour retrouver la personne à l'origine de la publication mettant en scène le maire a en tout cas été ouverte par la gendarmerie. Cette affaire ressemble a un précédent. Le grand-père d'Émile avait lui-même été visé par des propos diffamants sur Facebook. Une femme sera jugée en juin 2025.

Où en est l'affaire Émile ?

Le 6 septembre dernier, le parquet d'Aix-en-Provence avait révélé qu'"aucune piste [n'était] écartée à ce jour" dans l'affaire du petite Émile. Cinq mois après la découverte d'ossements et de vêtements appartenant à l'enfant, des expertises étaient "toujours en cours", relayait Le Parisien. Si les analyses des os étaient a priori terminées, TF1 Info indiquait, toujours début septembre, que les résultats des expertises des vêtements du garçonnet seraient connus à la mi-octobre. À ce jour, la thèse de l'accident n'a pas été exclue, tout comme la thèse criminelle qui est toujours étudiée par les enquêteurs.