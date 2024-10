Yvelines : un adolescent suspecté d'avoir agressé sa famille au couteau activement recherché

Un adolescent de 16 ans est suspecté d'avoir agressé sa mère et son frère de 2 ans au couteau dans un appartement des Yvelines, le mercredi 2 octobre. Le suspect souffrant de troubles psychiatriques a pris la fuite.

Un adolescent de 16 ans avec des troubles psychiatriques s'est évanoui en pleine nature. Le jeune homme est activement recherché ce jeudi 3 octobre, car suspecté d'avoir agressé sa famille, notamment sa mère et son petit frère, au couteau avant de prendre la fuite. L'agression est survenue mercredi matin dans l'appartement familial situé à La Celle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, rapporte Le Parisien.

La mère de famille, qui réside avec ses deux enfants au premier étage d'un immeuble, a trouvé refuge chez une voisine du troisième étage. Tandis que le plus jeune des enfants, âgé de seulement 2 ans, a été retrouvé au sol dans la cage d'escalier entre le premier étage et le rez-de-chaussée, allongé sur le ventre et en pleurs. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte. L'ainé de la fratrie n'était plus sur place.

L'adolescent de 16 ans est considéré comme le principal suspect. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la direction criminelle territoriale des Yvelines, les deux victimes ont été touchées par des coups de couteau portés alors que la mère tenait le jeune enfant dans ses bras. L'adolescent suspecté aurait ensuite pris l'enfant avec lui avant de le laisser tomber au sol dans l'escalier.

Le suspect toujours recherché

Le suspect en fuite est décrit par Le Parisien comme un adolescent atteint de bipolarité et de schizophrénie mais suivi sur le plan psychiatrique. Les événements et l'agression auraient pu survenir durant une crise du jeune homme. Il est recherché depuis mercredi. L'appartement où se sont déroulés les faits se trouve à seulement une centaine de mètres de la forêt de Marly-le-Roi, mais aucune indication sur la fuite du suspect n'est précisée. Il n'est pas dit si le suspect est armé ou non, mais selon Le Parisien, le couteau avec lequel les victimes ont été agressées n'a pas été retrouvé sur place.

Les deux victimes ont été prises en charge au centre hospitalier André-Mignot à Versailles. L'enfant présente deux plaies superficielles au niveau du flanc et de l'omoplate.