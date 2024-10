Assassinat de Samuel Paty : après les hommages, la famille a une exigence envers la justice

Une minute de silence est prévue dans tous les collèges et lycées de France pour honorer la mémoire de Samuel Paty ce lundi 14 octobre. Outre les hommages, la famille du professeur assassiné attend que des sanctions judicaires soient prononcées.

Une minute de silence pour se souvenir et honorer la mémoire de Samuel Paty. Quatre ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie par un islamiste radicalisé à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), un hommage est prévu dans tous les collèges et lycées de France, ce lundi 14 octobre. L'enseignant avait été menacé, puis tué, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. La minute de silence doit aussi mettre à l'honneur la mémoire de Dominique Bernard, professeur de français, assassiné à Arras par un élève également radicalisé il y a un an, à trois ans d'intervalle presque jour pour jour avec la mort de Samuel Paty.

Si une cérémonie d'hommages à Dominique Bernard a été organisée à Arras le dimanche 13 octobre en présence de milliers de personnes et de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre doit se rendre dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine, où travaillait Samuel Paty, dans l'après-midi du lundi 14 octobre. Michel Barnier sera accompagné par la ministre de l'Education nationale, Anne Genetet.

Les hommages rendus à Samuel Paty se poursuivront ce samedi 19 octobre avec la remise du prix Samuel Paty depuis la Sorbonne qui doit récompenser les projets de classes mettant en avant les "principes et valeurs démocratiques". Dans un ultime hommage prévu prochainement, le collège de Conflans-Sainte-Honorine endeuillé par l'assassinat du professeur devrait être rebaptisé du nom de l'enseignant.

Des sanctions et une justice "à la hauteur"

Autant d'hommages salués par la famille, mais les proches de Samuel Paty attendent aussi beaucoup de la réponse judiciaire apportée à l'assassinat du professeur. D'autant que le deuxième procès organisé dans cette affaire pour juger huit adultes - le premier procès s'est attardé sur le cas de six enfants jugés pour "dénonciation calomnieuse" et "association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées" - doit se tenir du 4 novembre au 20 décembre à la cour d'assises spéciale de Paris. Deux des mis en cause, des amis de l'assaillant, sont accusés de "complicité d'assassinat terroriste" et les six autres accusés comparaissent pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Les procès dans l'affaire Samuel Paty "est important judiciairement, mais aussi sociétalement" estime Me Francis Szpiner, avocat de la compagne et du fils du défunt professeur. "Il s'agit d'un procès historique, car la mort de Samuel Paty est à mes yeux une rupture dans la vie de la République. On attend que la justice soit à la hauteur, d'autant plus qu'on garde un très mauvais souvenir du premier procès qui avait eu lieu devant le tribunal pour enfants" ajoute l'avocat auprès du Figaro. "Des peines à la hauteur" encore plus attendues par les parents de Samuel Paty, très sensibles à ce que représente la mort de leur fils pour "le rôle du professeur" et "la défense de la laïcité" selon leur avocate, Me Virginie Le Roy.

Les membres de la famille de Samuel Paty souhaitent aussi que l'administration réponde de ses actes et ont déposé des plaintes en avril 2022 pour "non-assistance à personne en danger" et "non-empêchement de crime" qui ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. "Les proches de Samuel Paty veulent surtout des réponses, savoir qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi" précise Me Le Roy alors que l'enseignant se savait menacé les jours précédant sa mort, mais n'avait pas fait l'objet des mesures de protection.