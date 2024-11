Slimane accusé de harcèlement sexuel : pourquoi une enquête a été décidée

Alors que des accusations de harcèlement sexuel visent Slimane, le parquet de Saint-Etienne a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le chanteur. L'homme qui a déposé plaintes contre l'artiste pour harcèlement sexuel évoque des éléments tangibles.

Ce jeudi 7 novembre, une enquête pour "harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique" a été ouverte par le parquet de Sainte-Etienne conte le chanteur Slimane, d'après les informations de BFMTV. L'enquête a été confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale de la Loire, a indiqué le procureur de la République de Saint-Etienne dans un communiqué.

Pour rappel, une plante a été déposée pour harcèlement sexuel contre le chanteur, le lundi 28 octobre dernier. Les faits présumés se seraient déroulés dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au Zénith de Saint-Étienne dans le cade de la tournée "Cupidon Tour" de la star, selon l'homme qui a formulé les accusations. Slimane risque une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende si les faits sont avérés.

"Le chanteur insiste et l'entraîne dans sa loge"

Selon les informations du Parisien, le technicien qui accuse Slimane aurait, selon sa version des faits, été bloqué contre un mur par l'artiste, qui lui aurait "impos[é]" alors "une étreinte". Une scène qui se serait déroulée après le concert, dans les coulisses, pendant une fête organisée pour marquer la fin de la première partie de la tournée, vers une heure du matin. "Slimane lui explique qu'il a envie d'une relation sexuelle avec lui. Son interlocuteur lui répond qu'il n'est pas intéressé, qu'il est hétérosexuel et marié, mais le chanteur insiste et l'entraîne dans sa loge", explique le quotidien.

Dans les colonnes du Parisien, l'avocate du plaignant, Me Anne-Sophie Charrieras, rapporte que malgré l'état de malaise dans lequel était plongé son client, Slimane aurait insisté auprès de ce dernier, en lui demandant si "d'autres membres de l'équipe" pouvaient être intéressés. Après avoir quitté sa loge et rejoint le tour-bus, il aurait reçu "durant deux heures et demie une multitude de messages et de vidéos à caractère sexuel, voire pornographique", assure la magistrate.

Le lendemain matin, le technicien raconte les faits présumés à la société qui l'emploie. Cette dernière fait remonter l'information à la société de production de la tournée - Play Two - et lui indique sa décision de retirer ses deux employés de la tournée de Slimane. Toujours selon les informations du Parisien, Slimane a été reçu ainsi que son manager par la production pour se voir "rappeler les principes éthiques de leur collaboration". Une nouvelle équipe a été recrutée pour une reprise des concerts prévue en février 2025.

Si des rumeurs selon lesquelles le technicien accusant Slimane se serait vu proposer de l'argent en contrepartie de son silence circulent, son avocate a tenu à lever tout soupçon : "Depuis les faits (mon client) est inquiet des répercussions que cela va avoir sur sa famille et sur son avenir professionnel. Slimane est très populaire, chez les gens et les artistes - il est aux Enfoirés -, et mon client a peur d'être mis à l'écart". Toutefois, c'est "insupportable de se retrouver dans la position de celui qui a été acheté. Il ne veut pas jeter l'artiste en pâture", a-t-elle poursuivi dans les colonnes du Parisien. De son côté, la famille de l'accusé contactée par le quotidien parle d'une "histoire de fou", et dit ne pas avoir eu connaissance de la plainte.

TF1 décide de poursuivre sa relation avec Slimane

La star des plateaux télés, connue pour son rôle de juré dans The Voice Kids et qui avait représenté la France au concours de l'Eurovision en mai dernier avec le titre Mon Amour, aurait déjà eu des comportements déplacés pendant la tournée "Versus" avec la chanteuse Vitaa. "Dans les premiers mois de 2024, des faits plus ou moins précis remontent aux médias", indique Le Parisien. En revanche, ici, aucune plainte n'a été déposée.

Slimane a choisi de ne pas réagir directement, et de ne pas se prononcer publiquement sur cette plainte, laissant son entourage assurer aux médias qu'il était très surpris par cette affaire et par les allégations formulées par le plaignant. Le chanteur populaire, devenue une icone de TF1, est désormais ciblé sur les réseaux sociaux pour son silence. Des critiques fusent aussi à l'encontre de TF1, qui a choisi de poursuivre sa collaboration avec lui. Rappelons que Slimane est présumé innocent et qu'aucune procédure judiciaire contraignante n'est engagée contre l'artiste.