Comment Charles Dumont avait convaincu Piaf de chanter sa chanson

Le chanteur, auteur et compositeur Charles Dumont est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 95 ans. Il est notamment connu pour avoir composé le mythique "Non, je ne regrette rien", d'Edith Piaf.

Charles Dumont n'est plus. Auteur-compositeur et interprète, le compositeur de Non, je ne regrette rien, d'Edith Piaf est mort dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 novembre 2024, à Paris, à l'âge de 95 ans, des suites d'une longue maladie. Une information révélée par sa compagne à l'AFP. "Ma mère m'a mis au monde mais Edith Piaf m'a mis dans le monde", disait le trompettiste de formation né à Cahors le 26 mars 1929. "Sans elle, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait, ni comme compositeur, ni comme chanteur", expliquait-il en 2015

Charles Dumont, récompensé d'un prix en 1974

La carrière de Charles Dumont avait pris une nouvelle dimension dans les années 1960 lorsqu'il était parvenu à convaincre "La Môme" d'interpréter sa légendaire composition, après avoir essuyé plusieurs refus. Comme le rappelle Le Figaro, "Le 5 octobre 1960 arrive enfin le grand jour. Piaf est souffrante mais daigne quand même recevoir Dumont et Vaucaire (parolier, ndlr). Charles le timide se met au piano. Il appuie avec force sur le clavier. Il fredonne "Non, je ne regrette rien". La suite, tout le monde la connaît, et ce titre est désormais connu dans le monde entier.

Soixante ans de carrière durant, Charles Dumont a aussi collaboré avec d'autres grands noms de la chanson comme Dalida ou Tino Rossi. À la fin des années 1960, il s'était reconverti en "crooner". Il avait même obtenu le prix de l'académie Charles-Cros, avec le disque "Une femme", en 1973. Sa dernière apparition sur scène remonte a 2019 au théâtre de la Tour-Eiffel. "Quand vous revenez devant un public, qui vient vous voir comme il venait il y a 20, 30 ou 40 ans et vous fait le même accueil, alors il vous redonne vos 20 ans", déclarait-il.

"J'étais dans de graves difficultés financières. J'ai écrit cette chanson dans la colère"

La première interprétation de Non, je ne regrette rien, par Edith Piaf remonte au 2 décembre 1960, dans l'émission Cinq colonnes, à la télévision. "Quand je chante, je ne suis plus là (…) c'est un état second", avait-elle déclaré. Une chanson enregistrée le 10 novembre 1960 après une "révélation" selon les dires de l'artiste. En réalité, le titre aurait pu ne jamais voir le jour : "J'étais dans de graves difficultés financières. J'ai écrit cette chanson dans la colère", concédait Dumont en 2013. C'est le parolier Michel Vaucaire qui aurait alors insisté auprès de Piaf pour lui faire écouter, après de nombreux refus de La Môme auprès de Charles Dumont.

Le 20 octobre 1960, Piaf rencontrait Dumont et Vaucaire dans des conditions pour le moins insolites. Juste avant, la secrétaire de l'icône avait appelé pour "annuler, la chanteuse ne se sentant pas bien, mais les deux hommes ne reçoivent pas le message et se présentent à 17 heures à l'adresse de Piaf, 67 boulevard Lannes à Paris. La secrétaire s'apprête à les éconduire quand ils entendent la voix de Piaf crier : 'Fais-les entrer puisqu'ils sont là'", rappelle France Info.

Edith Piaf accueille alors les deux hommes en robe de chambre. Charles Dumont entame la mélodie au piano, et au bout de la troisième fois, elle l'interrompt : "elle m'a dit : 'Ecoutez jeune homme, vous cassez pas la tête, ne vous faites plus de mauvais sang. Cette chanson, elle vous suivra toute votre vie, ce sera un succès mondial et grâce à elle, je vais faire ma rentrée à l'Olympia'", avait-elle lâché, se souvient Dumont. Le titre restera en tête du hit-parade pendant 48 semaines.