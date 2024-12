Procès de l'assassinat de Samuel Paty : la famille craint d'être "dupée" avant le verdict

Après plus d'un mois de procès, le verdict concernant l'assassinat de Samuel Paty est attendu ce vendredi 20 décembre aux alentours de 20 heures.

Sur le banc des accusés, huit personnes attendent le verdict dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Il sera rendu ce vendredi 20 décembre dans la soirée, aux alentours de 20 heures, après plus d'un mois de procès.

Mickaëlle Paty, la sœur de l'enseignant assassiné, redoute d'être "confortée" dans ses "craintes", car elle estime avec l'ensemble de sa famille que les réquisitions prononcées contre les mis en cause sont trop faibles. "Si ce qui est proposé est confirmé ce soir, je considérerai qu'on a été dupé", fait-elle savoir sur BFMTV à quelques heures du verdict. Dans tous les cas, la sœur de Samuel Paty devra faire avec un part de déception puisqu'au delà des huit accusés, elle demande à ce que la justice s'intéresse aux "autres responsabilités" dans la mort de son frère : celles "de l'État, de l'administration, de certains des collègues (de Samuel Paty) peut-être". "Le tout, ce n'est pas juste qu'on puisse lancer des procédures, (...) il faut qu'il n'y ait plus de passage à l'acte", souligne-t-elle, en demandant des "sanctions vraiment à la hauteur".

Des réquisitions allant entre 18 mois et 16 ans de prison

Sept hommes et une femme sont impliqués de diverses façons dans l'assassinat de Samuel Paty survenu le 16 octobre 2020, jour où le professeur d'histoire-géographie a été abattu par un islamiste tchétchène. Les réquisitions du parquet national ont été annoncées ce lundi. Les peines requises vont de 18 mois de prison à 16 ans de réclusion criminelle.

Azim Epsirkhanov, un Russe d'origine tchétchène âgé de 23 ans risque la peine la plus élevée car il est jugé pour complicité d'assassinat terroriste et l'accusation a demandé à la cour de requalifier les faits en association de malfaiteurs terroriste. Une demande également formulée pour un autre accusé. La famille de Samuel Paty s'est offusquée d'une telle décision et Me Francis Szpiner, l'avocat du fils de l'enseignant a dénoncé des faits "honteux".

"Le terrorisme, tout mon être le rejette", a défendu le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, 65 ans, à l'origine, avec Brahim Chnina, Marocain de 52 ans, de "la campagne de haine" contre Samuel Paty. "Je n'ai rien à voir avec ce crime indigne de l'humanité toute entière", a affirmé le prédicateur. "Je regrette, je regrette, je regrette", a déploré Brahim Chnina, également poursuivi pour Association de Malfaiteurs Terroriste. "Je ne suis pas un terroriste. Je hais les terroristes. Je les déteste... Ma vie, c'est d'aider", a-t-il affirmé.

L'ensemble des peines requises "ne sont pas à la hauteur" aux yeux de la famille de Samuel Paty qui nourrit de "grandes attentes" avant le verdict.