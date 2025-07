Feux de forêt : trois départements en vigilance rouge, ces gestes essentiels peuvent vous sauver la vie

Sur le pourtour méditerranéen, la saison des incendies a commencé. Trois départements ont été placés en vigilance rouge en raison d'un risque "très élevé" de feu de forêt ce lundi.

Le sud de la France en alerte maximale. Ce lundi 7 juillet 2025, Météo France place trois départements en vigilance rouge (niveau très élevé) face aux risques de feux de forêt : le Var, les Bouches-du-Rhône et l'Aude. Dans le détail, six autres départements sont placés en vigilance orange : les deux départements de la Corse, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. La station météorologique prévoit une nouvelle fois de positionner trois départements au niveau le plus élevé mardi : le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Ces dernières heures, plusieurs feux se sont déclenchés dans les zones les plus à risques, dans les départements placés en vigilance rouge. Aux alentours de Brignolles et près de Marseille, 150 sapeurs-pompiers ont été déployés ce dimanche après-midi au Rove. Invité au micro de BFMTV ce lundi, le directeur général de la Sécurité civile, Julien Marion, indique que la saison des feux de forêt a débuté précocement. Il fait état de "5 200 départs de feux" depuis le début de l'année, "ce n'est pas fréquent aussi tôt dans la saison". Il précise que les feux de l'Hérault et l'Aude sont désormais "fixés".

© Météo France

Pour rappel, quatre niveaux de vigilance existent pour le danger de feux. Vert, les précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux. Jaune, les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt. Orange, ici, un départ de feu peut rapidement devenir grave, notamment en raison de la sécheresse et des vents. Rouge, le moindre départ de feu peut devenir incontrôlable, le risque de propagation est très élevé comparativement aux normales estivales.

Les réflexes à adopter en cas de départ de feu

Météo France rappelle que "9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement le fait d'une imprudence". Voilà pourquoi, l'institut dresse une liste des comportements à adopter pour éviter les départs de feu : organiser les barbecues chez soi, sur une terrasse et loin de la végétation, jeter ses mégots dans un cendrier et ne pas fumer en forêt, réaliser ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches, prévoir un extincteur à portée de main en cas de départ de feu et enfin, stocker ses produits inflammables loin de son logement.

Si un feu se déclenche ? Pas d'hésitation, contactez directement le 112, 18 ou 114 (personnes malentendantes), en indiquant la localisation la plus précise possible. "Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment débroussaillé, le véhicule n'est pas un refuge sûr (...) Restez informé via les autorités locales et suivez scrupuleusement leurs consignes", conseille Météo France. Sachez que ne pas respecter les consignes de prévention édictées par les autorités publiques vous expose à une amende de 4e classe d'un montant de 750 euros.

Pour se protéger, le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et le ministère de l'Intérieur conseille lui de rentrer son tuyau d'arrosage avant l'arrivée du feu. "Il pourra être utile après le passage du feu pour éteindre les dernières braises", est-il précisé. De plus, "je bouche les aérations et les bas de porte pour m'assurer que les fumées toxiques et les flammèches ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de mon habitation". Enfin, se couvrir le nez et la bouche à l'aide d'un linge humide pour se protéger peuvent également permettre de se prémunir face aux conséquences de l'inhalation de fumées toxiques.