Pyrénées : comment expliquer la chute de deux randonneuses au même endroit à quelques heures d'intervalle ?

Mercredi 1er janvier, deux randonneuses sont mortes dans les Pyrénées après une chute. Les deux femmes n'avaient pas de lien et sont mortes à quelques heures d'intervalle dans la même zone.

Les deux accidents seraient-ils liés ? Mercredi matin, une femme de 33 ans, accompagnée de deux autres personnes, est partie faire une randonnée pour cette première journée de l'année 2025, dans les Pyrénées, sur la commune de Boutx. Celle-ci a fait une chute mortelle dans la matinée, ont rapporté les CRS du poste de secours de Luchon, en Haute-Garonne. Quelques heures plus tard, à moins de 10 km de l'accident, une autre femme, âgée de 46 ans, a chuté de plus de 300 mètres. Celle-ci n'a pas non plus survécu.

Ces deux événements ne sont pas liés, puisque les deux femmes ne se connaissaient pas, mais sont dus aux mêmes conditions. Comme le rapportent les CRS, les deux femmes avaient un matériel qui n'était pas adapté. En effet, les conditions météorologiques de ce début d'année devraient pousser les randonneurs à redoubler de prudence, en utilisant du matériel de randonnée adapté avec des conseils d'un professionnel.

"On a eu des chutes de neige, derrière, il a plu et ça a gelé avec les températures", expliquent les CRS, qui appellent à la plus grande vigilance.