Ain : un homme cambriolé, séquestré et retrouvé à 600 kilomètres de chez lui, ce qu'il s'est passé

Les malfaiteurs auraient fait une demande de rançon au fils de la victime qui réside actuellement à Dubaï. Une enquête a été ouverte.

Un homme ligoté, aspergé d'essence et tabassé a été retrouvé dans le coffre d'une voiture, révèle France bleu Normandie le jeudi 2 janvier.

La voiture se trouvait sur un parking de supermarché à Saint-Pavace, dans la Sarthe en banlieue du Mans. L'affaire débute à 600 kilomètres de cette zone, dans l'Ain à Saint-Genis-Pouilly. C'est dans cette commune que se trouve le domicile de l'homme, âgé de 56 ans, et où il a d'abord été séquestré. Il affirme avoir été victime d'un home-jacking.

Les policiers de la brigade anticriminalité (Bac) du Mans ont été appelés à intervenir dans une station-service de Saint-Pavace, où deux individus, portant des cagoules, étaient en train de faire le plein d'une voiture Mégane qui avait été volée dans le département de l'Eure. Pour empêcher leur fuite, les forces de l'ordre ont percuté le véhicule du côté conducteur. Toutefois, malgré cette manœuvre, les deux hommes ont réussi à s'échapper à pied. Ils sont actuellement toujours en fuite et n'ont pas encore été retrouvés, mais une des cagoules des malfaiteurs a été retrouvée.

Une demande de rançon pour le fils vivant à Dubaï

Pendant l'intervention, les forces de l'ordres ont entendu des cris, des "au secours" provenant du coffre du véhicule. C'est alors qu'ils découvrent l'homme de 56 ans. La victime explique alors qu'elle ne sait plus quel jour ou quelle heure il est. Elle affirme également avoir été séquestrée en présence de sa femme et de sa fille, ligotées à son domicile. Selon une source proche du dossier, le fils de la victime habite à Dubaï et une demande de rançon lui a été faite via des réseaux cryptés.

L'enquête a été confiée au parquet de Bourg-en-Bresse, et les gendarmes de la section de recherches de Lyon sont saisis.