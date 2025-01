Incendies à Los Angeles : 30 000 personnes appelées à évacuer, les images saisissantes des flammes

La Californie en proie aux flammes. Plusieurs incendies se sont déclarés à Los Angeles et représentent un "danger mortel" sous l'effet de la sécheresse et du vent. Déjà deux personnes sont décédées.

Plusieurs incendies spectaculaires et ravageurs se sont déclarés mardi 7 janvier 2025 proche de Los Angeles aux Etats-Unis. "Plus de 2000 hectares" ont pour l'instant été ravagés par les flammes selon les pompiers qui précisent que "l'incendie grossit". 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation. Les autorités évoquent un "danger mortel", notamment en raison d'un vent violent sur la côte ouest du pays. Les incendies ont d'ailleurs déjà fait plusieurs victimes selon le dernier bilan donné par le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone, ce 8 janvier : "Nous avons plus de 500 personnes affectées et, malheureusement, nous avons deux décès signalés, deux civils".

Le feu s'est déclaré dans le quartier de Pacific Palisades, dans lequel des villas à plusieurs millions d'euros sont menacées. "De nombreuses structures" sont "déjà détruites" selon Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Des dizaines de personnes ont déjà fuit les zones les plus dangereuses à pied, précise l'agence de presse américaine Associated Press. "Nous sommes restés bloqués pendant 20 minutes" dans le trafic, pendant que "les enfants étaient en train d'être évacués de l'école", raconte de son côté un habitant auprès de l'Agence-France-Presse (AFP).

"Le plus fort épisode de vent depuis 2011"

Certains habitants, moins chanceux, se sont retrouvés bloqués dans les bouchons pour quitter les quartiers menacés et sinistrés. "Il n'y avait nulle part où aller et les gens abandonnait leurs voitures (...) Tout le monde klaxonnait, il y avait des flammes partout autour de nous, à gauche, à droite (…) C'était terrifiant", indique Kelsey Trainor, des propos relayés dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Mais alors, comment expliquer un tel phénomène et les proportions prises par les évènements ? D'abord, la force des vents. Ils devraient continue à souffler jusqu'à 160 km/h dans la région. "On s'attend à ce que ce soit le plus fort épisode de vent depuis 2011", prévient Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l'université UCLA pour Le Parisien.

Aussi, il pourrait s'agir du "début d'hiver le plus sec jamais enregistré", des conditions favorables à une importante combustion après deux années pluvieuses qui ont permis à la végétation de se reformer densément, avant le drame de ce début d'année.

1 400 pompiers mobilisés et plusieurs personnes "victimes de brûlures"

Ce mercredi 8 janvier, plusieurs victimes ont déjà été recensées après le début des incendies, mais pas de mort, selon les informations données par le porte-parole du Los Angeles Fire Department, Erik Scott : "une pompière de 25 ans a subi une grave blessure à la tête. Elle a reçu des soins immédiats sur place et a été transportée vers un hôpital local pour des examens plus approfondis", a-t-il indiqué sur X.

Aussi, "plusieurs victimes de brûlures ont été signalées en train de se diriger vers un restaurant voisin, le Duke's Malibu (...) Les équipes d'intervention ont redirigé les ressources médicales vers les lieux pour procéder à une évaluation et à un traitement". Au total plus de 1 400 pompiers sont mobilisés sur les opérations.

Des célébrités comme l'acteur de Star Wars, Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker, James Woods de Il était une fois en Amérique ont été évacuées du quartier huppé de Pacific Palisades. Malheureusement, la situation n'est pas prête de s'améliorer, à en croire les mots de David Acuna, porte-parole de l'équipe du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire). Au micro de CNN, il a indiqué qu'il n'y avait pas d'espoir pour "contenir ces incendies, compte tenu des vents violents". Mardi soir, pas moins de 28 300 foyers étaient privés d'électricité en raison de la violence des vents.