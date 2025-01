Viols, agressions homophobes, pédopornographie… Ce qui est reproché à Isaac Steidl, le créateur du site de rencontres Coco

Après deux jours de garde à vue, le créateur du site Coco.fr a été mis en examen ce jeudi pour pas moins de huit infractions.

"Administration illicite d'une plateforme en ligne", "complicité de trafic de stupéfiants", "complicité de détention et de diffusion d'images pédopornographiques", "complicité de corruption de mineur", "proxénétisme aggravé", "association de malfaiteurs" et "blanchiment aggravé", tels sont les huit infractions pour lesquelles Isaac Steidl, créateur du très controversé site de rencontres Coco.fr, a été mis en examen ce jeudi 9 janvier 2025 au terme de deux jours de garde à vue.

L'homme de 44 ans, qui a renoncé à sa nationalité française en devenant italien, réside à l'étranger, entre l'Italie et l'Europe de l'Est. Convoqué par les forces de l'ordre françaises six mois après la fermeture, en juin dernier, par la justice française de son fameux site, déjà mentionné dans plus de 20 000 enquêtes judiciaires comme outil de mode opératoire, Isaac Steidl s'était rendu de lui-même dans l'Hexagone pour répondre aux questions des enquêteurs judiciaires. Ces derniers cherchent à déterminer, depuis décembre 2023, si le fondateur du site peut être tenu responsable des dérives constatées dans l'utilisation de son site.

En effet, Coco.fr a été impliqué dans bon nombre de dossiers. De nombreux délinquants ont en effet profité de la possibilité de pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes sans s'inscrire et en ne répondant qu'à un questionnaire très sommaire pour hameçonner des cibles. Escroqueries, viols voire meurtres, de multiples victimes sont aujourd'hui à déplorer. Parmi les affaires les plus célèbres auxquelles le site est associé, celle des viols de Mazan et du guet-apens mortel qui a coûté la vie de Philippe à Grande-Synthe.

"Monsieur Isaac Steidl conteste fermement les accusations portées contre lui et démontrera son innocence dans le cadre du processus judiciaire qui débute aujourd'hui avec cette mise en examen", a réagi l'avocat du créateur de Coco.fr, Me Julien Zanatta, cite Le Parisien, alors que la justice estime que l'absence de modération aurait facilité la commission de diverses infractions.