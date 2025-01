Un baron de la drogue bientôt jugé en France, pourquoi "Le Chat" est-il si craint ?

Félix Bingui, chef présumé de l'un des principaux clans du narco-trafic phocéen, "Yoda", va être extradé vers la France dans les 48 heures. Le Franco-marocain est notamment accusé d'association de malfaiteurs.

Le chef présumé du clan "Yoda", un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais va être extradé vers la France sous 48 heures, entre mardi et mercredi, après son arrestation au Maroc (le 8 mars 2024), selon les informations du quotidien Le Parisien.

Le retour en France Félix Bingui, 34 ans, sur la liste des narcotrafiquants français les plus recherchés, était attendu depuis de longs mois. "Victoire contre le narcobanditisme", s'est notamment réjoui sur X, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il est attendu sous haute escorte à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en milieu de semaine et "a accepté son extradition", assure son avocat, Me Philippe Ohayon à l'AFP.

"Un des plus gros narcotrafiquant de notre pays"

"Ministre de l'Intérieur, j'avais obtenu l'arrestation au Maroc d'un des plus gros narcotrafiquant de notre pays, Félix Bingui, dit 'Le Chat'. Aujourd'hui, comme ministre de la Justice, je remercie très sincèrement les autorités marocaines d'avoir enclenché le processus d'extradition, qui permettra enfin à la justice française de le juger", a également déclaré le garde des Sceaux. Dès son arrivée sur le sol français, il devrait être placé en rétention et être confronté aux mandats d'arrêts émis contre lui : "importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs (…) blanchiment et non justification de ressources".

Trois ans de prison et un poids considérable à Marseille

Le Franco-marocain est soupçonné d'être à l'origine d'une guerre meurtrière avec son principal rival à Marseille (Bouches-du-Rhône) concernant le narco-trafic, la DZ Mafia. Selon Le Parisien, sur les 49 personnes tuées dans la cité phocéenne en 2023, 35 étaient "directement en lien avec ce conflit entre les deux organisations criminelles". Des meurtres parfois commis par des jeunes enfants "engagés comme tueurs à gages par la DZ ou Yoda, pour terroriser le clan adverse", poursuit le journal.

Des cadres de Yoda ainsi que le beau-frère de Félix Bingui ont même été éliminés par un commando de la DZ en Espagne. Si le principal concurrent de Yoda semble désormais disposer d'un avantage territorial, "Le Chat", n'en reste pas moins extrêmement redouté, voire craint.

Dès 2017, il était condamné à une peine de trois ans de prison avec mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et trafic d'armes. Il sévissait avec la bande des Carmes dans le centre-ville de Marseille, une organisation dont le poids était considérable dans la ville pendant une dizaine d'années. Durant la crise du Covid-19, Le Parisien rappelle qu'il avait réussi à "s'approvisionner en drogue grâce à des camions de marchandise autorisés à circuler et en organisant des appartements pour y organiser la revente de la drogue".

Dangereux, redouté et pris au sérieux par le clan rival, le boss de "Yoda" n'en reste donc pas moins relativement malin. Alors que ce dernier est en cours d'extradition, son avocat dit espérer "que les magistrats chargés du dossier aborderont le sujet (de son client) avec sérénité et en toute indépendance, dans le respect des droits de la défense" auprès de l'AFP.