Accident de car mortel en Eure-et-Loir : cannabis, conduite dangereuse... Ces éléments à charge contre le conducteur

Un accident de car scolaire a tué une adolescente de 15 ans et a blessé 26 autres personnes le jeudi 30 janvier près de Châteaudun, en Eure-et-Loir. Les examens ont confirmé que le conducteur, placé en garde à vue, était positif aux stupéfiants lorsqu'il était au volant.

Un accident de la route a fait un mort ce jeudi 30 janvier. Un car scolaire transportant 35 collégiens et lycéens s'est retrouvé couché sur la voie de la D927, près de Châteaudun, en Eure-et-Loir. D'après le dernier bilan, encore provisoire, une adolescente de 15 ans a été tuée dans l'accident et 24 mineurs ont été légèrement blessés. Deux autres enfants en "urgence relative" ont été hospitalisés. Parmi les blessés, "aucun pronostic vital" n'est engagé selon la préfecture.

Les circonstances de l'accident sont encore floues, mais le car scolaire est le seul véhicule impliqué dans le drame, selon la préfecture. Alors qu'une enquête a été ouverte pour "homicides et blessures involontaires" par le parquet de Chartres pour déterminer les causes de l'accident, le conducteur du car scolaire a été placé en garde à vue.

Que sait-on du conducteur ?

L'homme, âgé de 26 ans, est originaire du département et inconnu de la justice, selon la description du parquet. Il est particulièrement apprécié des jeunes qu'il transporte, mais sa conduite est décrite comme brusque et rapide par les eleves qu'il transportait. Il a été testé positif aux stupéfiants par un test salivaire réalisé après l'accident. Un résultat confirmé, vendredi 31 janvier, par une analyse sanguine. Selon le parquet, il aurait consommé du cannabis avant de prendre le volant. Il s'agit d'une circonstance aggravante pour le conducteur.

De plus, le patron de l’entreprise qui emploie le conducteur a assuré, au micro de BFMTV, que ce dernier avait plusieurs fois été soumis à un test antidrogue ces dernières années : "Ce conducteur en particulier a été contrôlé chaque année ces quatre dernières années et à chaque fois des tests négatifs."Il a précisé que ces contrôles se font aléatoirement chez tous les salariés de l’entreprise, que ce soit en matière d’alcoolémie ou de stupéfiants. Une information de RTL vient rendre possible cette positivité à la drogue. En effet des produits stupéfiants ont été retrouvés au domicile de l'individu lors d'une perquisition.

Comment s'est déroulé l'accident ?

Entendu par les enquêteurs, le conducteur du car a déclaré "avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne séparatrice, avoir voulu l’éviter, et s’être retrouvé dans le fossé", a précisé le procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier.

Les secours se sont rendus sur place avec six véhicules et une quarantaine de sapeurs-pompiers. Un poste médical avancé a été déployé dans un centre de secours situé à proximité de l'accident "pour prendre en charge les victimes, avec le Samu". La préfecture ajoute qu'une cellule d’urgence médico-psychologique a aussi été activée pour venir "en soutien des victimes et de leurs proches". L'émotion est très forte dans le lycée d'où venait la jeune décédée.