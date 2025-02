Un collégien agressé par des camarades pour avoir signalé de la pornographie

Le jeune garçon de 13 ans a été hospitalisé après son passage à tabac par quatre élèves. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Particulièrement touché au visage, mais aussi à l'épaule, le collégien de 13 ans a été pris en charge mercredi à la mi-journée par les pompiers avant d'être hospitalisé. Si son pronostic vital n'a pas été engagé, le choc est bien là. Comme le relaie Le Parisien, l'adolescent a été passé à tabac par quatre jeunes ce 5 février alors qu'il sortait du collège Aretha-Franklin, à Drancy, en Seine-Saint-Denis, où il est scolarisé. "Ce n'est qu'un premier avertissement", l'auraient prévenu ses agresseurs avant de prendre la fuite, rapporte Midi Libre.

Très vite pris en charge par l'établissement scolaire, qui a alerté pompiers, forces de l'ordre et parents du collégien dans la foulée, la victime aurait été tabassée pour une raison qui peut surprendre. Selon le rectorat, le jeune homme avait, peu de temps avant, dénoncé la présence d'images pornographiques dans le fil de discussions entre élèves de sa classe. Un signalement réalisé sur Pharos, le site du gouvernement français pour signaler aux autorités tout contenu ou comportement illicite sur Internet. Un signalement qu'auraient peu goûté ses assaillants.

Le parquet a annoncé jeudi soir qu'une enquête avait été ouverte et confiée au commissariat de Drancy, explique Le Parisien. Une plainte a été déposée par les parents de la victime et "des mesures conservatoires en vue d'un conseil de discipline ont été prises contre les agresseurs, qui ont été facilement identifiés", a indiqué le rectorat de Créteil, selon qui le collégien a fait preuve d'un grand "courage". Jeudi soir, aucune interpellation n'avait encore eu lieu, a fait savoir le parquet. Cet événement survient alors qu'un collégien de 15 ans a été tabassé à la sortie d'un autre établissement scolaire, situé non loin de là, à Bobigny, mardi. Le jeune homme avait été hospitalisé et placé dans le coma artificiel plusieurs heures. Il était finalement rentré chez lui mercredi soir, après être sorti du coma dans la journée.