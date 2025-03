Olivier Grondeau est "libre", pourquoi le Français était-il emprisonné en Iran depuis 2022 ?

Arrêté en 2022 et détenu à Téhéran dans l'une des prisons plus dures de la république islamique d'Iran, le Français "Olivier Grondeau est libre" a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron.

Le Français Olivier Grondeau est désormais "libre". La nouvelle a été annoncée par Emmanuel Macron dans un message posté sur X : "Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille. Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive", poursuit le chef de l'Etat.

Âgé de 34 ans, Olivier Grondeau avait été arrêté en octobre 2022 à Chiraz, dans le sud-ouest de l'Iran, alors qu'il faisait du tourisme et emprisonné à la prison d'Evin, à Téhéran, l'une des plus dures du pays. Originaire de Montpellier (Hérault), il avait été condamné pour "espionnage et complot contre la République islamique" à cinq ans de prison. Cette peine avait été jugée arbitraire par les autorités françaises qui avaient dénoncé une diplomatie d'otage d'Etat de la part de Téhéran.

Cette libération est le fruit de longues et intenses négociations entre les deux pays dans un contexte tendu entre l'Occident et la république islamique d'Iran sur son programme nucléaire. "C'est un immense soulagement", écrit le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur X, avec une photo du Français tout sourire. Olivier Grondeau était emprisonné depuis le 12 octobre 2022.

"Jusqu'au bout j'ai cherché à les raisonner"

Très affaibli ces derniers mois, celui qui fêtera ses 35 ans à la fin du mois de mars devait passer plusieurs examens notamment sur le plan psychologique, révèle l'AFP. Ses proches ont souvent alerté concernant ses conditions de détention, partageant sa cellule avec dix-huit autres détenus. Féru de poésie persane, il recevait parfois des livres envoyés par l'ambassade de France. Malgré tout, cette attention ne diminuait en rien la violence d'une détention qu'il jugeait arbitraire et insupportable. "Dans ma situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais comme il y a risque, il y a espoir. Mais il m'en reste très peu. Je suis vraiment très fatigué", déclarait-il fin janvier, un message relayé par France Info.

En janvier, toujours, il s'était exprimé lors du 20 heures depuis la prison d'Evin à Téhéran (Iran), l'une des plus dures du pays. "Pendant deux ans j'ai été un otage exemplaire, docile. Jusqu'au bout j'ai cherché à les raisonner (...) il ne me reste plus qu'à être un otage indocile", expliquait-il. Ce jeudi 20 mars 2025, Olivier Grondeau " a retrouvé sa famille, ses proches et son pays. C'est un immense soulagement", annonce le chef de la diplomatie française sur X.

"Cette libération fait honneur à la diplomatie française et au travail acharné de notre ambassade à Téhéran, du centre de crise et de soutien et des services du ministère des Affaires étrangères, que je félicite pour leur persévérance", poursuit Jean-Noël Barrot. Pour rappel, deux autres Français - considérés par les autorités françaises comme "otages d'Etat - sont toujours détenus dans cette même prison de Téhéran depuis mai 2022. "Notre mobilisation ne faiblira pas : Cécile Kohler et Jacques Paris doivent être libérés des geôles iraniennes. Toutes mes pensées vont vers eux et leur famille en ce jour", conclut Emmanuel Macron.