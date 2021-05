Israël-Palestine : tensions dans la bande de Gaza, pourquoi ce conflit ?

Les échanges de tirs se sont poursuivis entre Israël et la Palestine dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mai, alimentant les tensions ravivées dans ce conflit depuis une semaine, qui ont déjà fait plus d'une centaine de morts.

Sommaire Explication du conflit Israël-Palestine

[Mis à jour le 14 mai 2021 à 12h44] Le conflit s'intensifie entre Israël et la Palestine. Près d'une semaine après les premiers heurts survenus sur l'esplanade des mosquées, à Jérusalem, les forces armées de l'Etat hébreu ont lancé, vendredi 14 mai, une nouvelle salve de tirs d'artillerie en direction de la bande de Gaza et conduit des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. L'opération a été menée après des tirs de roquette des combattants palestiniens ciblant Israël depuis Gaza. La veille, des troupes de l'armée israélienne s'étaient postées près de l'enclave, suggérant une possible intervention terrestre.

"J'ai dit que nous ferions payer un prix très élevé au Hamas. C'est ce que nous faisons et nous continuerons avec une grande intensité (…) aussi longtemps que nécessaire", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur Twitter vers minuit. Depuis l'embrasement des tensions entre Israël et la Palestine, 109 personnes, dont 29 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza et sept autres dans l'Etat hébreu, selon le dernier bilan des services médicaux israéliens et palestiniens. Un tel regain des violences n'avait pas été observée depuis 2014.

Jeudi soir, des troupes de l'armée israélienne se sont postées près de l'enclave, suggérant une intervention terrestre imminente. Dans la nuit de jeudi, des médias ont annoncé à ce titre l'entrée des troupes israéliennes dans la bande de Gaza, rapporte Le Parisien. Une information ensuite confirmée par un porte-parole de l'armée. Israël a toutefois rétropédalé en publiant deux heures plus tard une "clarification", affirmant qu'aucun soldat de son armée n'était entré dans l'enclave palestinienne. Un "problème de communication interne" serait à l'origine de l'erreur.

Pour comprendre ce qui a mené à cette nouvelle vague de violence dans le conflit entre Israël et Palestine, il faut remonter au 7 mai dernier, lorsque des heurts ont éclaté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors que des accrochages se produisent depuis plusieurs jours, des Palestiniens, rassemblés pour la rupture du jeûne ce soir-là, jettent des pierres sur la police israélienne pour protester contre un projet de construction de nouveaux logements à Jérusalem-est, menaçant d'expulsion des familles palestiniennes. Les forces de l'ordre israéliennes ripostent en lançant des grenades lacrymogènes et assourdissantes, blessant près de 200 manifestants. Ces premiers heurts marquent le début de l'escalade des violences entre Israël et la Palestine.

Dans les jours qui suivent, de nouvelles manifestations dégénèrent à Jérusalem, mais aussi dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël. Le 10 mai, alors que l'État hébreu célèbre Yom Yeroushalayim, qui commémore la conquête de la partie orientale de Jérusalem lors de la guerre des Six Jours en 1967, plusieurs explosions sont entendues dans la ville sainte. Le Hamas, de son côté, revendique le tir de roquettes. Une "ligne rouge" franchie par les groupes armés palestiniens, selon les mots de Benjamin Netanyahu, qui conduit Israël à répliquer en menant des raids sur la bande de Gaza. Une vingtaine de Palestiniens, dont neuf enfants, sont tués lors de ces raids, selon les services médicaux palestiniens.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La flambée des violences dans le conflit entre Israël et la Palestine mène à des affrontements à l'extérieur de Jérusalem, notamment dans la ville de Lod, près de Tel Aviv, où un jeune Arabe a été tué dans la nuit du 12 mai. Le même jour, Israël annonce avoir tué 16 membres de la branche armée du Hamas à Gaza. Reuven Rivlin, le président israélien, met alors en garde contre le risque de guerre civile. Jeudi, le ministre de la Défense Benny Gantz ordonne un renforcement des forces de sécurité dans les villes où cohabitent des juifs et des Arabes. Dans la soirée, des tirs de roquettes ont été tirés depuis le Liban en direction de la côte israélienne, rapporte Le Parisien, suggérant une entrée dans le conflit du Hezbollah.