"Changement d'heure : la date (et la fin) de l'heure d'hiver, c'est pour quand ?"

CHANGEMENT HEURE HIVER 2021. Le passage à l'heure d'hiver est prévu, comme chaque année, au cours du dernier week-end d'octobre. Et une fois encore, l'Union européenne a traîné des pieds pour prononcer la fin du changement d'heure...

[Mis à jour le 23 octobre 2021 à 09h48] Il y a bien un changement d'heure en octobre 2021 et il semblerait que ce ne soit pas le dernier. Alors que la mesure est toujours aussi mal comprise, comme le montrent les résultats du sondage exclusif YouGov pour Linternaute.com, l'Union européenne a décidé retarder encore un peu sa mise à mort, crise sanitaire oblige. La fin du changement d'heure a pourtant été actée officiellement il y a deux ans et demi déjà et elle était prévue en 2021. Mais rien n'y fait : nous devrions a minima passer à l'heure d'hiver cet automne puis revenir à l'heure d'été au printemps prochain.

Le passage à l'heure d'hiver 2021 est programmé, comme chaque année, le dernier week-end d'octobre. Le tout prochain changement d'heure aura donc lieu très exactement dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre. Si après toutes ces années la mécanique ne vous est toujours pas familière, sachez que nous reculerons d'une heure : à trois heures du matin, nous reviendrons instantanément à deux heures. De quoi gagner artificiellement une heure de sommeil... pour toutefois perdre une heure de lumière naturelle en fin de journée. Après le changement d'heure, notre décalage avec le temps universel (T.U.) ou "temps solaire moyen" va se réduire : nous allons le précéder d'une heure (GMT + 1) au lieu de deux (GMT +2, soit le décalage en vigueur pour l'heure d'été).

Cela fait plus de 40 ans, depuis 1976 très exactement, que le double changement d'heure saisonnier rythme le temps en France métropolitaine, avec un crédo : "économiser de l'électricité". Une raison d'être depuis longtemps contestée.

Le changement d'heure d'hiver 2021 a toujours lieu le dernier week-end (complet) d'octobre, à 3 heures du matin dans la nuit du samedi au dimanche. Le prochain passage à l'heure d'hiver aura donc lieu dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021.

Dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021, à 3 heures du matin, il faudra faire revenir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en arrière d'une heure. Il sera alors 2 heures. Bien évidemment les smartphones comme tous les appareils connectés passeront à l'heure d'hiver automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. La manœuvre nous fera artificiellement gagner une heure de sommeil. Mais nous perdrons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du raccourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre.

Depuis une décision datant de mars 2019, chacun des Etats membres de l'Union européenne peut choisir son heure permanente favorite (autrement dit, celle d'hiver ou celle d'été). Il était prévu que chacun exprime son choix le 1er avril 2020... ce qui n'a pas été fait. C'est ensuite dans leur ensemble ou par groupes d'Etats que les pays de l'UE devaient se coordonner. A partir de là, les pays souhaitant se maintenir en permanence à l'heure d'été auraient dû changer pour la dernière fois d'heure le 28 mars 2021, et ceux qui souhaitaient trancher définitivement pour l'heure d'hiver, ce 31 octobre 2021. Le hic ? En pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil européen a tout bonnement reporté toute échéance, ne serait-ce que pour évoquer le sujet.

En France, 59 % des votants d'une consultation citoyenne s'étaient déclarés favorables au choix de l'heure d'été comme heure saisonnière permanente. Mais pour que le processus avance, il faut notamment que les pays de l'Union européenne réussissent à harmoniser leur choix d'heure légale. Objectif : éviter l'effet patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Or, comme l'a déploré l'eurodéputée EELV Karima Delli auprès de Sud Ouest, le 26 mars 2021, "plusieurs États d'Europe du Sud ne se montraient pas spécialement favorables à la fin du changement d'heure, à l'inverse de pays d'Europe du Nord. Chacun avait son idée". En raison du blocage actuel, "il serait extrêmement difficile d'envisager une fin du changement d'heure pour 2022 ou 2023", concluait-elle.

Comment les Français abordent le changement d'heure d'hiver ?

Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov France pour Linternaute *, à la question "Savez-vous si un changement d'heure va avoir lieu cet hiver ?", 77% des personnes interrogées ont répondu "Oui", 14% "Je ne sais pas" et 9% "Non". La perspective proche de la fin du changement d'heure saisonnier brouille en effet les pistes. Sur le mécanisme du changement d'heure en lui-même, les Français sont relativement bien informés, puisqu'à l'interrogation "Savez-vous si nous avançons ou reculons d'une heure lors du changement d'heure d'hiver ? Veuillez sélectionner une seule réponse.", 62% d'entre eux ont donné la bonne réponse, autrement dit "Nous reculons d'une heure (à 3 heures du matin il sera 2 heures)". 25% se sont trompés dans le sens des aiguilles, et 13% "ne savaient pas".

62% des Français savent "que l'on recule d'une heure" lors du passage à l'heure d'hiver

A la question "Allez-vous modifier vos heures de coucher pour vous adapter au changement d'heure ?", la majorité des sondés répond "Non" (62%), parmi lesquels 40% "Probablement pas" et 22% "Certainement pas". 34% comptent au contraire ajuster leur heure de coucher, parmi lesquels 18% le feront "certainement" et 16% "probablement". 4% ne savent pas ce qu'il en sera.

Une autre question du sondage soumis par YouGov à son panel après avoir été élaborée par Linternaute.com, était "A terme, dans quelle mesure êtes-vous pour, ou contre, le fait de rester de façon permanente à l'heure d'hiver ?". 41% des sondés ont répondu "Pour", 40% ont se sont déclarés "Contre". Le résultat se montre donc très serré. Si l'on affine le verdict, 18% des sondés se disent "totalement pour" rester en permanence à l'heure d'hiver, quand 23% sont "plutôt pour".

41% des sondés sont "pour l'heure d'hiver permanente", 40% "contre"

De l'autre côté, 22% des Français interrogés se disent "totalement contre" l'heure d'hiver permanente, et 18% "plutôt contre". 19% des interrogés ne savent tout bonnement pas s'ils sont pour ou contre une heure d'hiver toute l'année, autrement dit un décalage permanent d'une heure avec l'heure solaire, contre un décalage de deux heures lorsqu'on est à l'heure d'été. Pour rappel, en mars 2019, une consultation citoyenne menée via le site de l'Assemblée nationale avait pourtant donné un avantage assez net (près de 60%) à l'heure d'été comme heure saisonnière permanente.

© YouGov

Enfin, puisqu'il a pour le moment encore lieu, les Français se sentent-il déprimés par la perspective du changement d'heure d'hiver ? La réponse est "Non" pour la majorité des sondés (61%). Dans le détail des "Non", "31%" se disent "pas vraiment" déprimés et 30% "pas du tout" déprimés. Le fait que le passage à l'heure d'hiver approche donne en revanche le bourdon à 38% des interrogés, parmi lesquels 11% se disent "très" déprimés à cette idée, et 27% "un peu" déprimés. 1% ne savent quant à eux pas se situer sur cette échelle de la déprime.

* Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.