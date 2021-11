Sainte-Catherine : date et dessous de la tradition

SAINTE CATHERINE 2021. La Sainte-Catherine, dont la date se situe fin novembre dans notre calendrier, mêle Catherinettes, traditions vieilles de plus de quatre siècles et controverses. Linternaute.com fait le point.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 18h18] Elle s'honore chaque année à la date du 25 novembre, qui tombe un jeudi cette année. La tradition des Catherinettes de la Sainte-Catherine, ces jeunes femmes de 25 ans encore célibataires, a beau avoir perdu du terrain à partir des années 70, elle tenait encore une place de choix dans les univers des métiers de la mode et de la couture jusqu'au début des années 2000. A Bordeaux, en 1998, le chapelier Alain-Pierre Ary lançait ainsi une collection de chapeaux luxueux spécial Catherinettes, dont certains coûtaient jusqu'à 3 500 francs. Clientes et couturières se prêtaient alors encore à la tradition.

Vingt ans ont passé et la fête de la Sainte-Catherine, toujours en voie de disparition, est toutefois encore célébrée dans certaines régions de France, parmi lesquelles le Grand Est ou la Nouvelle-Aquitaine, et même à Paris. Canada, Royaume-Uni, Québec... A l'étranger, des célébrations diverses et variées marquent également le coup : des foires, agricoles ou non, ou d'autres types de festivités. La tradition évolue d'ailleurs, par exemple en se basant parfois sur des chapeaux de Catherinettes en matières recyclées !

La tradition de la Sainte Catherine connaît la controverse, par le fait qu'elle pointe l'état civil des jeunes femmes et frise la stigmatisation de genre. Ses rituels laissent en prime entendre qu'il est préférable d'avoir trouvé un époux à 25 ans, à l'heure où les jeunes femmes sont nombreuses à préférer rester célibataires bien plus longtemps. Parcourez notre page spéciale pour en savoir plus sur cette tradition ancienne, qui date du 16e siècle.

En 2021 comme toutes les autres années, la Sainte Catherine a lieu un 25 novembre, cette fois-ci un jeudi... autrement dit le même jour que Thanksgiving, qui a lieu tous les quatrièmes jeudis de novembre aux Etats-Unis.

L'éthymologie grecque du prénom "Catherine" signifie "pur". A partir du XVIe siècle, on commença à "coiffer Sainte Catherine" dans les églises le 25 novembre. Il s'agissait de restaurer les statues de la Sainte en renouvelant notamment sa coiffe, en ce jour qui lui était consacré. La tradition voulait que ce soient les jeunes femmes célibataires qui se chargent, dans les paroisses, de ce travail. Une façon de leur permettre de prier la Sainte personnellement pour ne pas "mourir célibataire", ou de les désigner au reste de la communauté comme "bonnes à marier" aux yeux des prétendants ? En tout cas, dans la France laïque, cette coutume se transformera bientôt. Ce n'est plus la statue que l'on va "coiffer" à la Sainte Catherine, mais les "Catherinettes" elles-mêmes. Le chapeau de la Sainte Catherine, porté toute la journée du 25 novembre par les femmes célibataires de 25 ans ou plus, est né. Confectionné par des proches, le couvre-chef de Catherinette donne une large place au vert, couleur de l'espoir, et au jaune, couleur de la sagesse. Quant aux hommes célibataires, leur saint protecteur s'appelle Saint Nicolas. Mais c'est une autre histoire...

Sainte Catherine, célébrée le 25 novembre, n'est autre que la patronne des "filles à marier". Née à Alexandrie, convertie au christianisme dès le début de son existence, Sainte Catherine a toujours refusé de se marier (c'est ce que dit la légende). Un mariage auquel la poussait l'empereur romain Maxence, pour la faire renoncer à sa foi. Surnommée "La fiancée du Christ", Sainte-Catherine, également devenue patronne de l'Europe, est donc traditionnellement honorée le 25 novembre. Une date à ne pas confondre avec la fête des Catherine le 24 mars, même si la date fait toujours référence à Sainte Catherine de Sienne, cette fois en tant que patronne de l'Europe ainsi proclamée par Jean-Paul II en 1999.

Sainte Catherine de Sienne, peinte par Razzi San Domenico en 1868. © ABECASIS / SIPA

Après avoir tenté par tous les moyens de convaincre la pieuse Catherine de Sienne de se marier, et la voyant tenir tête à une armée de savants et de philosophes (dont certains finirent par se convertir), l'empereur Maxence, qui persécutait les chrétiens, finit par la soumettre au supplice de la roue. Le mythe raconte encore que la roue se brisa et que Catherine fut finalement décapitée le 25 novembre de l'année 310. A la fois pure, penseuse de talent et sacrifiée pour sa religion, Sainte Catherine est depuis dotée des auréoles blanche des vierges, verte des savants et rouge des martyrs. Ce qui lui donne une place de choix parmi les saints chrétiens.

Aujourd'hui, la tradition des Catherinettes, souvent mal vécue par les jeunes femmes concernées, est en train de disparaître. Après avoir été vécu comme une "tare", le célibat est aujourd'hui de plus en plus répandu et vu comme un choix de vie. 38,8 % des hommes et femmes de plus de 15 ans en France sont enregistrés par l'Insee comme "célibataires". Les hommes célibataires restent aujourd'hui plus nombreux que les femmes célibataires selon les statistiques. Ils ont eux aussi leur Saint patron : Saint Nicolas. Et cette fois, il ne s'agit pas pour eux de porter une "coiffe" mais une "crosse".

Vesoul célèbre encore ses Catherinettes

La ville de Vesoul, en Haute-Saône, fait partie des villes dans lesquelles on fête encore la Sainte Catherine (et donc les Catherinettes) chaque 25 novembre, sous la forme d'un concours de Catherinettes, tenu en marge de la foire agricole. La tradition a aujourd'hui pris un tour un peu différent : les célibataires au féminin de 25 ans minimum défilent coiffées de chapeaux jaunes et verts pour concourir au statut de "la plus belle fille à marier".

Sainte Catherine, atout des mains vertes ?

Connaissez-vous le dicton "à la Sainte Catherine, tout bois prend racine" ? Il prétend qu'une plantation réalisée le jour de la fête ne peut être que réussie ! D'après le site spécialisé www.aujardin.info, "les anciens avaient remarqué qu'aux environs de cette date, les boutures ligneuses avaient beaucoup de chances de reprises." L'adage ferait donc référence au bouturage, et pas à n'importe quel type de plante : "Choisissez des arbres, arbustes et plantes vivaces rustiques adaptés à votre région et à votre sol, qui auront toutes les chances de se développer parfaitement dès le retour des beaux jours." Et ne succomberont pas aux gelées de fin novembre.