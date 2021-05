Ces enfants disparus sans laisser de traces

Le jeudi 3 mai 2007, les parents de la jeune britannique Maddie dînent dans un restaurant de Praia da Luz, un complexe touristique de villas et d'hôtels de la côte portugaise. La fillette, qui va bientôt avoir quatre ans, dort dans l'appartement qu'ils ont loué, tout comme ses jumeaux Sean et Amelie (2 ans). A 22 heures, sa mère, Kate, entre pour vérifier que tout va bien. Elle pousse un hurlement : la fenêtre est ouverte et Maddie a disparu. Tandis que la police portugaise piétine, détectives, réseaux sociaux et tabloïds mènent leur propre enquête. Certains publient même des articles au vitriol sur les parents McCann. En 2014, des chiens ont reniflé la côte pour tenter de retrouver la trace de Maddie. Sans résultat. En juin 2020, la police allemande a annoncé un nouveau suspect en la personne d'un "Allemand de 43 ans", délinquant sexuel ayant vécu dans la région de Praia da Luz entre 1996 et 2007 et soupçonné du meurtre de la petite fille. Dans la foulée, les époux McCann ont commenté : "Nous ne renoncerons jamais à l'espoir de retrouver Madeleine vivante. Mais quelle que soit l'issue, nous avons besoin de savoir, car nous devons trouver la paix."