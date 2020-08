"Rentrée scolaire 2020 : cantine, masques, protocole sanitaire... Du nouveau sur les mesures"

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE. Où en sont les mesures de rentrée scolaire 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19 ? Port obligatoire du masque, cantine, transports, protocole sanitaire... On fait le point.

[Mis à jour le 26 août 2020 à 11h05] De nombreux parents d'élèves s'interrogent sur le maintien de la rentrée scolaire au 1er septembre, en plein rebond de l'épidémie de coronavirus en France. Autre source d'inquiétude et de grogne, le gouvernement a déclaré mardi que les masques des élèves seront à la charge des familles, alors que de nombreux élus réclamaient leur gratuité pour les collégiens et les lycéens, sachant que ces derniers devront les porter toute la journée. Cette décision de la non-gratuité des masques a été prise mardi par le gouvernement, lors d'un conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Le gouvernement souhaite notamment par ce biais accroître la responsabilisation des Français, selon les termes d'un ministre ayant participé au conseil de défense, rapportés par Le Monde : "Il faut revenir à la notion de prise de responsabilité individuelle. On ne paie pas des préservatifs à tout le monde, alors que le sida tue lui aussi ! Ce n'est pas à l'Etat de prendre en charge cette dépense, d'autant plus que la situation est amenée à durer". Au sommet de l'Etat, on assure aussi : "La pandémie concerne tout le monde, il faut responsabiliser les Français. Aucun pays au monde n'assure la gratuité des masques".

Pour autant, le dispositif mis en place en mai, lors du déconfinement, est prolongé, sur décision conjointe du chef de l'Etat et de son Premier ministre, Jean Castex : les personnes à la santé fragile (par exemple diabétiques) vont continuer de recevoir gratuitement des masques fournis en pharmacien sur prescription médicale. Les bénéficiaires de la CMU (Couverture maladie universelle) restent eux aussi éligibles à ce dispositif et recevront par la poste des masques réutilisables. Le 23 août, le ministre de la santé Olivier Véran a déclaré au JDD que "la distribution de 53 millions de masques gratuits aux précaires [avait] été réalisée par La Poste à 90 %". Un membre de l'exécutif précisait dans la foulée : "Et cela concerne les enfants de ces familles". En île-de-France, la présidente de la Région, Valérie Pécresse, a pour sa part d'ores et déjà annoncé que chaque lycéen disposera dès la rentrée de deux masques lavables.

Quelles sont les prochaines étapes ? Un conseil des ministres de rentrée a lieu ce mercredi 26 août. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer doit donner sa conférence de presse de rentrée ce 26 août à 15 heures. La conférence de presse sera retransmise en direct sur education.gouv.fr. A l'heure où des zones d'ombre demeurent, et afin de les éclaircir, le ministre de l'Education rencontre également, lors de la dernière semaine d'août, et jusqu'à jeudi, les syndicats des personnels de l'Education nationale. Le ministre a d'ores et déjà échangé le 24 août avec les trois principales organisations de chefs d'établissement (SNPDEN, SGEN-CFDT, ID-FO). Un Conseil de défense s'est aussi tenu à l'Elysée le 25 août, lors duquel un point a notamment été fait sur le protocole sanitaire.

"Le masque sera une fourniture comme une autre"

"Le masque sera une fourniture comme une autre", assurait déjà Jean-Michel Blanquer, sur France 2, le 20 août. Le ministre de l'Éducation pensait déjà que la charge des masques devait revenir aux familles, à l'exception des foyers en grandes difficultés. Dans ces cas-là, l'État sera "en situation de fournir des masques aux élèves qui en auront le plus besoin". Ces propos ont fait réagir parents d'élèves et enseignants. "C'est un déni de réalité et une confusion des genres. Le masque n'est pas un outil éducatif", a ainsi dénoncé le coprésident de la FCPE Rodrigo Arenas, dans Libération. La fédération de parents d'élèves a donc mis en ligne une pétition pour réclamer la gratuité des masques et leur prise en charge par les pouvoirs publics. La présidente de la région Occitanie a, de son côté, déjà annoncé qu'elle fournirait gratuitement des masques aux lycéens, estimant que ce n'était "pas aux familles d'en subir la charge financière".

Dixit Agnès Le Brun, vice-présidente de l'Association des maires de France, le 25 août auprès de Franceinfo, "Si les collectivités souhaitent" distribuer gratuitement des masques aux élèves, "il faut qu'elles puissent le faire". Et d'ajouter : "Nous demandons depuis le début qu'il y ait une compensation financière pour les collectivités de la part de l'État, pour toutes les dépenses relatives à la crise sanitaire. Parce que la santé, c'est une responsabilité de l'État. (...) Quoi qu'on en dise, rien ne se fera sans la confiance établie aussi avec les parents, dont on voit que souvent les plus fragiles socialement sont aussi les plus réticents à remettre leurs enfants à l'école. C'est pour cette raison que le cadre doit être ferme et simple."

Quant au président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, il déclarait avant la décision du gouvernement de la non-gratuité des masques le 25 août qu'il "ne [serait] pas contre" le fait de fournir gratuitement des masques aux élèves de collèges et lycées, une mesure que le gouvernement refuse pour l'instant de généraliser. "Pourquoi pas avoir des stocks de masques", estime le scientifique, si cela aide à "favoriser" son utilisation.

Pour les élèves de la maternelle au lycée, la date de la "grande" rentrée scolaire 2020 est programmée au mardi 1er septembre 2020, et la pré-rentrée des enseignants au lundi 31 août 2020. L'année scolaire 2020-2021 prendra, quant à elle, officiellement fin le mardi 6 juillet 2021 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Selon Jean-Michel Blanquer le 21 août dernier, la rentrée scolaire de septembre 2020 se fera selon deux mots d'ordre : "Protéger les élèves et les adultes, mais aussi assurer l'éducation de tous." Outre le port du masque, les gestes barrières devront être "appliqués en permanence, partout, et par tout le monde" dès la rentrée, précise le protocole sanitaire : lavage des mains régulier, ventilation des classes ou encore désinfection des locaux et matériels. Le ministère a également insisté sur le rôle-clef des parents, qui "s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée en cas de fièvre ou en cas d'apparition des symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille".

Dans une interview au Monde publiée le 9 juillet, l'infectiologue Jean-François Delfraissy, qui préside le conseil scientifique depuis mars, a quant à lui précisé : "La rentrée sera plus normale qu'au mois de juin mais avec, quand même, un certain nombre de mesures. Elles seront plus souples que celles mises en place lors de la reprise de l'école à la mi-mai, puis au mois de juin, parce que les connaissances ont évolué. On sait désormais que les enfants sont finalement davantage contaminés par les adultes qu'ils ne contaminent eux-mêmes les adultes".

Que se passera-t-il en cas de deuxième vague ?

Selon une circulaire du 10 juillet, "dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance". Le document précise également : "Le ministère a élaboré un plan comprenant, outre le protocole sanitaire, le rappel des principales actions à conduire, des conseils et bonnes pratiques sur l'organisation du service et l'équipement numérique, les modalités d'activation des classes virtuelles du Cned et de 'Ma classe à la maison', et une sélection de ressources pédagogiques numériques à disposition des professeurs et des familles". Le plan en question devrait être consultable dans les prochains jours.

Si l'épidémie de coronavirus s'accentue et que la situation devient difficile, le gouvernement envisage de fermer les écoles, mais il s'agirait alors du "cas le plus extrême", selon le ministre. Si les écoles ferment, les enfants devront donc suivre des cours à distance. "Nous y sommes prêts, nous avons des centaines d'heures de cours enregistrées", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Cependant, Jean-Michel Blanquer affirme qu'il préférerait mettre en œuvre des solutions "mixtes" si la France n'arrive pas à une situation extrême. "En cas de reprise partielle de l'épidémie, nous serions obligés de recomposer des petits groupes avec l'un qui reste à la maison et l'autre pas", a-t-il expliqué.

Voici les infos clés de cette rentrée.

Le protocole sanitaire. Le dernier en date, élaboré au mois de juillet, "prévoit tous les types de situation", a souligné le ministre de l'Education le 20 août. Il ne devrait donc pas être remplacé à court terme. Mais il a déjà subi une modification importante : les collégiens et les lycéens doivent désormais porter le masque dans tous les espaces clos, même quand la distanciation physique d'un mètre est assurée. Sur ce point, Jean-Michel Blanquer a assuré au JDD le 23 août qu' "Il a toujours été dit que le protocole serait adapté au contexte sanitaire de la rentrée".

Le masque. A la rentrée, les collégiens (de plus de 11 ans) et les lycéens auront l'obligation de porter le masque en classe, mais aussi dans les couloirs et l'ensemble des autres espaces clos. Les adultes, professeurs inclus, devront aussi porter le masque en lieux clos. Pour les instituteurs de maternelle uniquement, le masque est seulement recommandé. Le ministère résume : "Le principe, c'est que tous les adultes portent le masque à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Pour des raisons pédagogiques et en cas exceptionnel, un professeur pourrait retirer son masque mais il doit se trouver à plus de deux mètres des élèves." Le ministère cite l'exemple d'un professeur qui doit montrer à des écoliers de CP comment on prononce un son.

Pour ce qui est des espaces extérieurs, les cours de récré notamment, ce sont les chefs d'établissement qui décident. Un arbitrage à rendre en fonction de la configuration des lieux, du nombre d'élèves dans l'établissement, ou encore du contexte épidémique local. On explique ainsi rue de Grenelle : "Notre responsabilité est de donner un cadre général et de faire confiance au terrain pour les cas particuliers".

Pour ce qui est des espaces extérieurs, les cours de récré notamment, ce sont les chefs d'établissement qui décident. Un arbitrage à rendre en fonction de la configuration des lieux, du nombre d'élèves dans l'établissement, ou encore du contexte épidémique local. On explique ainsi rue de Grenelle : "Notre responsabilité est de donner un cadre général et de faire confiance au terrain pour les cas particuliers".

Garder son enfant à la maison. Les propos du ministre Jean-Michel Blanquer le 20 août sont sans appel : "L'enseignement est obligatoire". Le plan de continuité pédagogique confirme ainsi que "la présence des élèves en classe est impérative et n'est pas laissée à la libre appréciation des parents". Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées, mais uniquement "sur certificat médical", a ajouté le membre du gouvernement.

La cantine. Auprès du JDD, le ministère de l'Education nationale a indiqué le 23 août qu'il faudrait respecter un mètre de distance entre chaque enfant. Par exemple, via l'utilisation de nouvelles salles ; en déjeunant en classe, d'un sandwich ; en mangeant dehors ou encore en faisant plus de services pour échelonner le passage à la cantine.

Et dans le cas où aucune des options mentionnées ci-dessus n'est possible ? Les enfants pourraient alors être obligés de déjeuner sans distanciation (autrement dit côte à côte). Mais il serait alors impératif, indique le ministère, d'éviter que les groupes se brassent, notamment dans les zones de circulation active du virus. Concrètement, les élèves d'une même classe mangeraient alors tous ensemble dans une partie du réfectoire, et sur un créneau horaire précis.

Et dans le cas où aucune des options mentionnées ci-dessus n'est possible ? Les enfants pourraient alors être obligés de déjeuner sans distanciation (autrement dit côte à côte). Mais il serait alors impératif, indique le ministère, d'éviter que les groupes se brassent, notamment dans les zones de circulation active du virus. Concrètement, les élèves d'une même classe mangeraient alors tous ensemble dans une partie du réfectoire, et sur un créneau horaire précis.

Sport, musique, activités périscolaires. Selon le protocole sanitaire, il sera possible de faire du sport ou de la musique, mais il faudra que les établissements s'adaptent au cas par cas, par exemple en prévoyant une désinfection du matériel après chaque utilisation. Quant aux activités périscolaires (prévus par la réforme des rythmes scolaires), elles sont à la charge des collectivités.

Lieux d'accueil alternatifs. Certains établissements et collectivités songent à déplacer la cantine et/ou d'autres activités dans des salles polyvalentes, gymnases ou bibliothèques. Objectif : gagner de la place. La ville de Paris fait partie des endroits de France où cette idée est envisagée, rapporte Le Parisien.

Les transports scolaires. D'après le protocole sanitaire, les transports scolaires seront accessibles aux enfants, même si la distance d'un mètre n'est pas assurée. Ils devront y porter un masque s'ils ont plus de 11 ans.

D'après le protocole sanitaire, les transports scolaires seront accessibles aux enfants, même si la distance d'un mètre n'est pas assurée. Ils devront y porter un masque s'ils ont plus de 11 ans. La fermeture des écoles. L'hypothèse est envisagée par le gouvernement, qui prévoit un "plan de continuité pédagogique" au cas où certains établissements devraient fermer. Attention cependant, si on identifie un cas positif au sein d'une classe, celle-ci ou l'école toute entière ne fermeront pas forcément : "C'est au cas par cas qu'on prend les mesures", a précisé Jean-Michel Blanquer. "C'est avec les autorités de santé que nous décidons."

En clair, deux scénarios sont étudiés : 1/En cas de circulation "active" du virus, les élèves pourraient alterner cours en petits groupes et devoirs à la maison. Le texte souligne en tout cas que tous doivent "avoir accès à des cours en présentiel chaque semaine". Les élèves de CP-CE1 en zone d'éducation prioritaire devront quant à eux "impérativement être scolarisés à temps plein". 2/Mais si le virus se propageait de manière "très active", les établissements du secteur concerné cloraient alors tous leur porte.

Les enseignements numériques et à distance. Sont-ils renforcés ? Sur BFMTV le 21 août, Jean-Michel Blanquer assurait, sur l'éventualité du retour de l'école à la maison : "Nous sommes prêts. Nous avons des centaines d'heures de cours enregistrés." Sur l'aspect matériel, le ministre a évoqué une "prime d'équipement" destinée aux enseignants, qui ne serait cependant pas versée avant début 2021.

Le remplacement des professeurs malades. C'est une vraie question. Le ministère tempère : "le besoin de remplacement ne sera pas au niveau de ce qu'on a pu connaître fin juin, car le principe c'est que tous les professeurs reviennent". Des enseignants risquent en effet d'être absents au rythme des quatorzaines. Par ailleurs, les enseignants qui font partie des publics vulnérables pourraient, pour leur part, bénéficier d'un arrêt de travail.

L'arrêt de travail des parents. Sera-t-il possible pour les parents de bénéficier d'un arrêt de travail si l'école de leur enfant ferme ? Jusqu'au 5 juillet dernier, les parents aux enfants dont l'école était fermée, et qui devaient donc s'occuper de leur progéniture, pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire pour "garde d'enfant". Un dispositif dont le gouvernement n'a pas encore annoncé le retour. Le ministère de l'Education nationale promet toutefois "d'aider" les parents en cas de difficultés, via des modalités variables "selon les circonstances et les cas".

► Consulter le protocole sanitaire intégral via cette page

Le 15 juin sur Europe 1, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a déclaré prévoir pour la rentrée scolaire 2020-2021 une reprise "habituelle" et des "éléments très nouveaux, notamment pour les élèves qui en ont le plus besoin", comme :

"une plus grande personnalisation du parcours des élèves

"des évaluations en début d'année".

"des aides personnalisées"

De quoi faire suite au dispositif "vacances apprenantes" de cet été, qui a eu pour objectif de rattraper les lacunes accumulées par les élèves décrocheurs pendant le confinement, à travers des ateliers de soutien scolaire et des activités sportives et culturelles.

Sur les évaluations à la rentrée, qui doivent avoir lieu à partir du lundi 14 septembre, le ministre de l'Education a précisé le 22 juin sur France Inter : "en sixième, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée". Et d'ajouter : "C'est systématique, universel et obligatoire pour les classes de CP, CE1, sixième et seconde. Ensuite pour les autres, le professeur disposera d'outils d'évaluation qui sont partiellement renforcés dans leur richesse pour la rentrée, avec un peu plus de liberté, si je puis dire, dans leur manière de l'utiliser". Le ministre a également évoqué "un plan ultra volontariste" contre le décrochage scolaire, un phénomène qui concerne environ 4% des élèves en France. Cela fait "autour de 500 000 élèves" selon le ministère.

Evaluations pratiquées en septembre

Les élèves de primaire, collège et lycée passeront des évaluations de début d'année scolaire dès la mi-septembre, comme cela a été le cas lors des années précédentes pour les élèves de CP et de CE1. Objectif ? Evaluer les besoins des élèves après une longue période d'enseignement à distance, mais aussi repérer efficacement les élèves décrocheurs et leur fournir un accompagnement adapté.

Accompagnement renforcé de la primaire au lycée

Entre septembre et décembre, le ministère souhaite consacrer plus d'1,5 million d'heures supplémentaires et mobiliser l'ensemble des professeurs remplaçants disponibles pour accompagner les élèves, en particulier ceux des classes charnières (CP, 6e et seconde). La circulaire publiée par le ministère de l'Education nationale le 10 juillet dernier indique à ce sujet : "À l'école primaire, les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le moins les compétences de l'année précédente. Il en va de même au collège avec l'aide personnalisée."

Toujours entre septembre et décembre, le dispositif "Devoirs Faits" sera renforcé, à raison de trois heures par semaine pour chaque élève, et 4 heures pour ceux de sixième.

Au lycée, l'effort d'accompagnement se porte notamment sur les élèves entrant en classe de 2de et en 1re année de CAP. Le nombre d'heures d'accompagnement est augmenté au moins jusqu'en décembre. Pour les élèves des lycées professionnels, l'enjeu est de les faire renouer avec la pratique de leur spécialité au sein d'un cadre professionnel. Les élèves de 1re et terminale, et ceux de 2e année de CAP pourront ainsi bénéficier de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) à partir du 7 septembre. Le ministère précise en outre : "Durant la semaine du 1er au 4 septembre, les élèves de 2de professionnelle et de 1re année de CAP bénéficient d'une période d'intégration".

Par ailleurs, la réforme du bac - le nouveau diplôme est pour 2021 - a des répercutions dès cette année au lycée. Les élèves qui entrent en première sont les tout premiers concernés par le nouveau bac : ils n'ont plus à opter pour une filière L, S ou ES s'ils partent en voie générale mais plutôt à choisir parmi de nombreuses spécialités en plus du tronc commun. Le contrôle continu est également intégré pour 40% à leur future note globale du bac.

► Consultez les nouveautés de la réforme du bac et du lycée

A la rentrée de septembre, les étudiants pourraient bien continuer à étudier à distance, au moins en partie. Selon une circulaire publiée le 11 juin par le ministère de l'Enseignement supérieur, distanciation physique et port du masque, mais aussi application des gestes barrières en général, nettoyage des locaux et du matériel devront être appliqués au sein des établissements, campus, résidences et restaurants universitaires. "Les règlements intérieurs pourront sanctionner le non-respect de ces règles", note la circulaire. La circulaire a pris forme suite à une concertation entre conférences d'établissements, représentants des personnels du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et ministère de la Santé. Le ministère indique par ailleurs qu' "Elle se fonde sur l'avis du conseil scientifique Covid-19 du 2 juin" [et se base sur le scénario d'une épidémie sous contrôle, ndlr]. Et d'ajouter que "la circulaire pourra être précisée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".

Distanciation physique

Le principe à respecter est celui d'une distance minimum d'1 m entre chaque personne et entre chaque espace individuel de travail, dans les salles de cours comme dans les amphithéâtres. Les établissements eux-mêmes sont chargés de déterminer les aménagements à mettre en place pour appliquer cette consigne. La circulaire suggère en outre : "En vue d'éviter les croisements dans les amphithéâtres, des consignes de circulation pourront être données (sens obligatoire, ordre de remplissage et d'évacuation des rangées…)".

Enseignement à distance

Dans un communiqué publié jeudi 6 août, le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que les universités rouvriraient bien à la rentrée et que le présentiel sera privilégié. Néanmoins, en cas de reprise de l'épidémie, des confinements localisés pourront être mis en place. Les universités devront alors s'assurer de pouvoir maintenir une continuité pédagogique via l'enseignement en ligne.

Comment les universités se préparent ?

Les facs anticipent les différents scénarios, comme l'a expliqué le service communication de l'université Toulouse-1-Capitole à Libération : "Si on ne se fie qu'à la circulaire, on s'expose au risque de ne pas avoir été assez prévenants, de ne pas avoir pris assez de précautions. Donc on va jusqu'au scénario où la situation s'aggraverait à la rentrée". Trois situations possibles ont ainsi été envisagées par les équipes pour la rentrée de septembre :

Situation 1 : une rentrée normale, avec enseignement majoritairement en présentiel (et respect des mesures de distanciation sociale / mesures barrières prévues par la circulaire)

: une rentrée normale, avec enseignement majoritairement en présentiel (et respect des mesures de distanciation sociale / mesures barrières prévues par la circulaire) Situation 2 : un mix entre cours en présentiel et cours à distance. Dixit le service communication de l'université, "Par exemple, on diviserait un amphi de 600 étudiants en trois groupes : le cours serait donné à un tiers d'entre eux, et les deux autres tiers seraient en visioconférence en même temps. Il y aurait un roulement entre ces groupes."

: un mix entre cours en présentiel et cours à distance. Dixit le service communication de l'université, "Par exemple, on diviserait un amphi de 600 étudiants en trois groupes : le cours serait donné à un tiers d'entre eux, et les deux autres tiers seraient en visioconférence en même temps. Il y aurait un roulement entre ces groupes." Situation 3 : un enseignement en distanciel total

A l'université Claude-Bernard-Lyon-1, afin de permettre un suivi potentiel des cours à distance par tous les étudiants, c'est une enveloppe de 3 millions d'euros qui a été proposée en conseil d'administration, rapporte le service Check News de Libération. Objectif : permettre d'aider les étudiants à acheter des ordinateurs portables et à accéder à internet de chez eux.

Circulaire sur la rentrée universitaire - Ce qu'en dit Gilles Roussel, président de la Conférence de présidents d'université, dans une interview publiée par Le Monde le 2 juillet 2020 :

"Les circulaires ministérielles évoluent presque chaque semaine. Comprendre et mettre en œuvre ce qui est prescrit est très compliqué. La rentrée sera sur mesure. En effet, chaque établissement devra s'adapter en fonction des enseignements qu'il dispense, des locaux dont il dispose. (...) Les établissements vont prévoir plusieurs scénarios pour chaque discipline, en privilégiant un retour à la normale. Mais avec la possibilité d'un basculement vers du distanciel si une nouvelle crise l'impose".

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Mais avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2018 sont étudiés pour l'année 2020). Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 093 euros

Deux enfants à charge : 30 883 euros

Trois enfants à charge : 36 675 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 791 euros

