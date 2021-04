"Rentrée scolaire et covid : quel retour en classe pour les collégiens et lycéens ?"

RENTREE SCOLAIRE. Après le primaire, le secondaire... Voici dans quelles conditions les collégiens et lycéens doivent faire leur retour en classe à partir du lundi 3 mai.

[Mis à jour le 30 avril 2021 à 13h40] Après la première phase de la rentrée scolaire en présentiel, lundi 26 avril dernier, et le retour en classe des écoliers d'école primaire (maternelle + élémentaire), une nouvelle étape clé a lieu lundi 3 mai, jour du déconfinement national : c'est la date de la rentrée scolaire en présentiel des collégiens et des lycéens (qui ont déjà eu cours à la maison toute la dernière semaine d'avril). Voici dans quelles conditions elle doit avoir lieu :

100% des collégiens de 6e et 5e font leur rentrée en présentiel

Les collégiens de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 en France reprennent physiquement les cours en demi-jauge. Les départements concernés sont le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône

Les lycéens font leur retour en classe en demi-jauge dans tout l'Hexagone

Qu'en est-il par ailleurs du protocole de fermeture des classes, des tests salivaires, des autotests, de la vaccination des professeurs, des examens de fin d'année (brevet, bac, BTS, partiels pour les étudiants) ou du présentiel à la fac ? Linternaute.com fait le point dans cette page spéciale Rentrée.

La question des examens est également sur toutes les lèvres en ce moment. D'après les annonces du gouvernement le 22 avril, le brevet pour les élèves de troisième est maintenu intégralement en présentiel. Le baccalauréat comprendra une large part de contrôle continu, mais aussi deux épreuves en présentiel fin juin : l'écrit de philosophie et l'épreuve du grand oral. Quant au BTS, il doit avoir lieu à 100% en présentiel, avec un rattrapage exceptionnel organisé en juillet.

Que se passe-t-il pour les étudiants et leurs partiels ?

Dans une interview à 20 Minutes le 25 avril, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal en a dit plus sur l'organisation de la fin d'année étudiante, et notamment des examens. Les étudiants sont actuellement autorisés à revenir un jour par semaine sur les bancs de l'université. "En moyenne, 60% reviennent", a précisé la ministre. "Les autres restent complètement en distanciel car ils ont rendu un appartement et habitent désormais trop loin de leur lieu de formation. Ou parce qu'ils ont trouvé un équilibre en suivant les cours à distance." Et ils devraient prochainement avoir droit à davantage de cours en présentiel puisque, a déclaré Frédérique Vidal, "Un protocole sur lequel nous avons travaillé prévoit que les étudiants pourraient être en présentiel à 50 %, à partir de la mi-mai ou de la fin-mai, en fonction de la retombée du pic épidémique. Et d'ajouter toutefois : "Mais comme on est un peu tard dans l'année, beaucoup d'établissements vont entrer dans la phase d'évaluation. Cela pourrait donc concerner certaines formations qui s'étendent jusqu'à la fin du mois de juin et de juillet. Les établissements vont aussi être dotés de milliers d'autotests d'ici à la semaine prochaine pour les personnels et les étudiants afin de renforcer la sécurité sanitaire des établissements. Notre objectif étant un retour en présentiel à la rentrée."

Concernant les examens, la ministre a souligné qu' "actuellement, tous les examens nationaux et les concours d'accès aux écoles sont maintenus". Les examens terminaux dans les universités, ceux qui visent à l'obtention des diplômes, ont toutefois été suspendus. Frédérique Vidal évoque une reprise de ces examens, "a priori", "à compter du 3 mai", "selon les modalités de contrôle des connaissances qui ont été validées par les établissements : en présentiel, à distance ou via la remise d'un rapport." Sur le quota "examens en présentiel / examens à distance", la membre du gouvernement a également précisé : "Sur la session du premier semestre, 30 à 40 % des examens ont eu lieu en présentiel. Ils seront un peu plus nombreux au second semestre. Car l'an dernier, on a beaucoup entendu – à tort – que lorsque les épreuves étaient à distance, le diplôme avait une moindre valeur".

Rentrée et protocole sanitaire : est-ce bien "un cas, une fermeture" ?

Pour cette rentrée scolaire, "Nous maintenons un protocole strict. Nous fermerons la classe dès qu'il y aura un cas de contamination." a déclaré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer le 22 avril.

►Consultez notre page spéciale sur le protocole sanitaire actualisé.

Tests salivaires et autotests : quelles échéances pour leur distribution ?

Des tests salivaires ainsi que des autotests par "prélèvement nasal plus léger qu'un PCR avec résultat connu en 15 minutes" sont programmés dès cette rentrée scolaire de printemps. Des autotests doivent être proposés "à tout le personnel des écoles dès la semaine [de la rentrée] puis aux lycéens la semaine suivante", a annoncé Jean Castex le 22 avril. Dans un avis rendu le même jour, le Conseil scientifique recommandait la promotion des autotests, en priorité en milieu scolaire et dès la rentrée, afin de mieux gérer la pandémie. Mais toujours au micro de Franceinfo à la veille de la rentrée, la directrice d'école Catherine Da Silva nuançait : "On aura les autotests pour les enseignants, mais pour ce qui est des tests salivaires, on n'en a pas encore vu la couleur avant les vacances et je ne sais pas si on en verra la couleur après les vacances, j'espère que des efforts seront faits."

Quelles sont les dernières recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) ?

Dans un avis rendu le 27 avril, cette autorité publique indépendante a recommandé l'utilisation des tests antigéniques de dépistage du Covid-19 par prélèvement nasal pour les moins de 15 ans, en particulier en milieu scolaire, levant ainsi la limite d'âge pour leur utilisation. Elle estime par contre que les données actuellement disponibles sur les tests par prélèvement salivaire ne montrent pas, à ce stade, qu'ils "présentent une efficacité suffisante pour pouvoir être recommandés".

► Voir les recommandations de la HAS sur les tests antigéniques

Vaccination des professeurs : où en est-on ?

Une semaine avant la rentrée scolaire, la campagne de vaccination nationale anti-Covid s'est ouverte à certaines professions pour les plus de 55 ans, dont les enseignants. Problème, de nombreux professeurs sont plus jeunes que l'âge recommandé. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, dans le département de la proviseure Catherine Da Silva interrogée par franceinfo, où cette moyenne d'âge "ne concerne que 10 % des enseignants."

Selon le ministère, pour les élèves de la maternelle au lycée en métropole, la date de la "grande" rentrée scolaire 2021 doit correspondre cette année au jeudi 2 ​​​​​​septembre 2021, et celle de la pré-rentrée des enseignants, au mercredi 1er septembre 2021. Le ministère précise par ailleurs que les élèves n'auront pas cours le vendredi 27 mai 2022, jour qui suivra le jeudi de l'Ascension. L'année scolaire 2021-2022 prendra, quant à elle, officiellement fin le jeudi 7 juillet 2022 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2019 sont étudiés pour l'année 2021) en fonction de la situation familiale au 31 juillet. Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 319 euros

Deux enfants à charge : 31 162 euros

Trois enfants à charge : 37 005 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 843 euros

► Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ses conditions, son montant selon l'âge de l'enfant et sa date de versement