"Fêtes de fin d'année : quelles règles anti-Covid pour Noël ?"

Le 10 décembre, lors d'une conférence de presse très attendue, le Premier ministre Jean Castex a donné le cap des trois prochaines semaines en France... qui englobent bien évidemment les fêtes de fin d'année de Noël et du jour de l'An. Quel nombre de convives est finalement autorisé autour de la table ? Pourra-t-on prendre le train ? Recevoir des invités de l'extérieur ? Comment parvenir à respecter les recommandations gouvernementales, y a-t-il des astuces ? En utilisant le sommaire ci-contre, Linternaute.com vous propose de vous renseigner au mieux sur les règles anti-Covid de la fin d'année 2020 en France.

Et si l'on terminait l'année 2020 sur de bonnes notes et un peu d'enthousiasme ? Le mois de décembre a commencé, il est temps de penser aux fêtes de fin d'année ! Pour un Noël réussi, un peu d'anticipation ne fait jamais de mal : et au-delà des repas et autres petites gourmandises, il faut également se projeter pour les petits mots à écrire à la famille. Cette année, la crise sanitaire nous empêchera de nous rassembler en grand nombre, il est donc judicieux de rédiger une carte de voeux à tous ceux que l'on ne pourra pas voir.

"Le 15 décembre, nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes", a annoncé le Premier ministre Jean Castex le 10 décembre en conférence de presse. En bref, le déconfinement sera moins assoupli que prévu, pour cause d'objectif sanitaire non atteint au 15 décembre : "Dès lors que nous ne serons pas à 5000 contaminations journalières, dès lors que les chiffres ne baissent plus, il est de notre devoir d'adapter les mesures que nous avions prévues. Nous devons éviter une troisième vague", a ainsi déclaré Jean Castex.

Voici les mesures annoncées directement liées aux fêtes de fin d'année en France :

Des déplacements interrégion sans contrainte à partir du 15 décembre

Les trains circuleront normalement sous le couvre-feu. La SNCF l'a confirmé, "tous les trains prévus circuleront normalement à partir du 15 décembre".

Pas de mesures contraignantes pour les personnes ayant contracté le Covid-19. Dixit le Premier ministre, "Il n'y aura pas d'isolement obligatoire des personnes contaminées"

Pas de couvre-feu le 24 décembre

Un couvre feu le soir du 31 décembre à partir de 20 heures. Il sera toutefois possible de se réunir à 6 si les personnes arrivent avant 20h et repartent après 6h.

Des rassemblements limités à 6 adultes pour les fêtes (sans compter les enfants présents), de Noël comme du Nouvel An

Comment respecter les recommandations gouvernementales pour les fêtes de fin d'année ? Les pistes sont variées, entre tables séparées, port du masque en intérieur ou test en amont... Mais attention, comme le souligne la professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, Anne-Claude Crémieux, "il ne faut surtout pas faire un test juste avant Noël sans s'être auto-confiné pendant sept jours, car on peut être porteur et ne pas pouvoir le détecter, étant en incubation".

Chaque année, c'est toujours un petit bonheur d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'y trouver une carte qui nous souhaite de joyeuses fêtes en lettres dorées ou pailletées. Imaginez alors la surprise de découvrir que cette même carte peut prendre l'apparence d'un polaroïd ou se déplier pour former une boule à neige en papier. Depuis quelques années, les papeteries rivalisent d'ingéniosité pour proposer des cartes de joyeuses fêtes originales. Vous avez peur que votre carte n'arrive pas à destination ou vous préférez l'instantanéité d'un SMS ou d'un mail ? Un message façon poème, par exemple, peut alors faire beaucoup plus plaisir qu'un texte de "joyeuses fêtes 2020" impersonnel. Souhaiter de joyeuses fêtes 2020 / 2021 peut vite devenir un casse-tête. Retrouvez ci-dessous des messages et textes de Joyeuses fêtes, mais aussi des cartes et des images et photos. Nos idées concernent à la fois les messages de Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.

Envoyez une carte de Noël

Envoyez une carte de voeux

Quand on en vient aux messages et aux textes de Joyeuses fêtes, la difficulté principale reste sans doute d'envoyer une missive personnalisée, qui ne ressemble pas à toutes celles déjà reçues par le destinataire. Pour ce faire, consultez les idées de messages et textes de Joyeux Noël mais aussi de Bonne année répertoriés ci-dessous.

