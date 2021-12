"Joyeuses fêtes : cartes, images, messages... Nos idées de vœux originaux"

JOYEUSES FETES. Après le défi des cadeaux, celui des vœux approche ! Voici des idées pour souhaiter de "Joyeuses fêtes de fin d'année" en cartes, images, poèmes ou encore sms.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 9h33] Vous appréhendez la période des vœux de fin d'année, en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir écrire et envoyer ? Vous craignez de tomber dans les clichés au moment de rédiger vos vœux de "Joyeuses fêtes" 2021-2022 ? Pour un marathon des souhaits plus serein entre Noël et Nouvel An, découvrez via cette page nos idées originales à personnaliser, sous des formes variées : images et photos, cartes, messages textes et modèles de sms... De quoi souhaiter de joyeuses fêtes 2021 à vos proches sans rester bloqué par le manque d'idée.

Si un conseil global est à retenir quand il s'agit de concocter ses vœux, c'est que le message qui touchera réellement votre destinataire est celui qui citera son prénom ; celui dans lequel vous aurez glissé un clin d'oeil sur un événement partagé avec lui ou une anecdote du passé ; ou encore celui dans lequel vous lui souhaiterez de bonnes choses en rapport avec ce qu'il vit actuellement.

Souhaiter de joyeuses fêtes 2021 / 2022 peut vite devenir un casse-tête. Retrouvez ci-dessous des messages et textes de Joyeuses fêtes, mais aussi des cartes et des images et photos. Nos idées concernent à la fois les messages de Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.

Quand on en vient aux messages et aux textes de Joyeuses fêtes, la difficulté principale reste sans doute d'envoyer une missive personnalisée, qui ne ressemble pas à toutes celles déjà reçues par le destinataire. Pour ce faire, consultez les idées de messages et textes de Joyeux Noël mais aussi de Bonne année répertoriées ci-dessous.

Les messages et textes de Joyeux Noël ont ceci de particulier qu'ils ne projettent pas de voeux vers le futur, autrement dit l'année à venir, mais se concentrent exclusivement sur la fête de Noël. Des envois dédiés au moment présent, souvent reliées à un attachement religieux (mais pas toujours), et qui permettent de renforcer des relations parfois mises à mal au cours de l'année par le tourbillon des mois qui s'enchaînent et la distance géographique entre les proches.

Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, désignant davantage le réveillon de la Saint-Sylvestre et les festivités du Nouvel an menant à une nouvelle année toute neuve, souhaiter "Bonne année" ne s'improvise pas toujours. Voici des inspirations en tous genre pour faire de l'angoisse de la "page blanche" un lointain souvenir.

Selon un sondage OpinionWay * publié par Elle en 2020, la tradition des vœux de nouvelle année a retrouvé du sens avec la crise sanitaire du Covid. A partir du 1er janvier (de l'an passé), 88% des personnes interrogées ont ainsi déclaré qu'elles envisageaient de souhaiter une bonne année ; et 63% précisaient même que, marquées par la crise du Covid, elles ressentaient plus que jamais le besoin d'envoyer un mot à leurs proches. Une bonne occasion de montrer à ses proches que l'on tient à eux, même s'ils se trouvent loin géographiquement. Pour 62% des sondés, ce geste devait s'adresser en priorité à leurs amis. Venaient ensuite les frères et sœurs (52%), puis les parents (50%). Souvent à distance en raison des mesures de télétravail, 24% envisagaient aussi d'envoyer un message à leurs collègues. 70% des personnes interrogées reconnaissaient enfin que cette tradition avait pour vertu la reprise de contact avec des personnes pas vues depuis longtemps.



*pour la marque de cartes en ligne Popcarte, sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus