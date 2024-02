Nuit du doute 2024 : date et explications de la tradition musulmane

Quand est organisée la "nuit du doute" cette année ? La Grande mosquée de Paris a fixé la date, le ramadan est pour bientôt.

La Nuit du doute doit réunir les fédérations musulmanes à la Grande Mosquée de Paris le dimanche 10 mars 2024. Objectif : confirmer la date du début du ramadan, qui doit commencer soit le lundi 11 mars soit le mardi 12 mars.

La Grande Mosquée de Paris a donné rendez-vous aux musulmans à 18 heures pour son verdict : l'observation du ciel confirmera ou non la présence du croissant de lune, signe du début du mois du ramadan.

Concrètement, la Nuit du doute se propose de vérifier, en complément des calculs astronomiques, à quel moment se fait l'entrée dans un nouveau mois lunaire. Cela vaut donc pour le début du ramadan comme pour la fin du mois "béni".

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les musulmans sont également invités à s'acquitter d'une aumône de sept euros par personne pour les pauvres, la "zakât el-Fitr".

La Nuit du doute organisée à la Grande Mosquée de Paris, l'est au 29e jour du mois lunaire en cours dans le calendrier hégirien, et permet de déterminer le début et la fin d'un mois. Les événements que sont la Nuit du doute de début et la Nuit du doute de fin du ramadan pour les croyants de l'Islam sont en général retransmis via le site officiel de la Grande Mosquée de Paris.

La tradition de la Nuit du doute se réfère au "hadith", une déclaration orale du Prophète dans laquelle il note : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi". Dans le calendrier musulman, la "nuit du doute" marque la fin d'un mois lunaire, et le début du mois lunaire suivant. Elle joue par conséquent un rôle à la fois dans l'officialisation de la date de début du jeûne du ramadan, mais aussi dans la confirmation de la date de fin de ce "mois saint".

Cette nuit revêt une importance spirituelle profonde pour les musulmans pratiquants, car elle marque au fond le début de ce mois béni. Son nom découle du fait qu'elle détermine le début officiel du Ramadan, le mois de jeûne et de dévotion pour les musulmans du monde entier. Cette nuit est ainsi nommée car c'est le moment où les autorités religieuses observent la lune pour déterminer si le croissant lunaire, symbole du début du Ramadan, est visible.

Selon la tradition islamique, le calendrier musulman est lunaire, basé sur les phases de la lune. Par conséquent, l'observation de la nouvelle lune est cruciale pour marquer le début de chaque mois islamique, y compris le Ramadan. La Nuit du Doute est donc consacrée à cette observation, où les érudits religieux scrutent le ciel à la recherche du mince croissant de lune qui signalera le début du mois saint.

Le rituel de l'observation de la Lune

La pratique de l'observation de la lune pendant la Nuit du Doute est ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps de l'islam. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil. Ils scrutent l'horizon à la recherche du mince croissant lunaire, dont l'apparition déterminera le début officiel du Ramadan.

Si le croissant lunaire est vu, cela signifie que le Ramadan commencera le lendemain, et les musulmans débuteront leur mois de jeûne et de prière. Dans le cas où la lune n'est pas visible en raison de conditions météorologiques ou d'autres facteurs, la Nuit du Doute se prolonge jusqu'au lendemain soir, et le Ramadan commencera le jour suivant.

La Nuit du Doute revêt une importance spirituelle et communautaire considérable pour les musulmans. Elle incarne pour les croyants le début d'un mois sacré de dévotion, de réflexion et de purification de l'âme. Pour de nombreux croyants, c'est un moment d'anticipation et de préparation pour entamer le jeûne et se consacrer à une pratique religieuse plus intense.

La Nuit du Doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble et de renforcer leur connexion spirituelle dans l'attente du Ramadan.