"Journée de la Terre 2021 : une tribune pour dénoncer le manque d'action de l'Etat français"

JOUR DE LA TERRE 2021. En cette 51ème édition de la Journée de la Terre, un collectif d'intellectuels et d'élus a publié une tribune dans Libération pour "rappeler que la France n'en fait pas assez pour l'environnement".

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 09h29] Ce jeudi 22 avril a lieu la 51e Journée de la Terre, honorée dans le monde entier. Un "Jour de la Terre" 2021 notamment marqué par la publication d'une tribune détonnante en France, dans les pages du journal Libération. Intitulée "Jour de la Terre : passons des discours à l'action !" et signée par un collectif d'intellectuels et d'élus, elle souhaite "rappeler", en cette "journée de célébration écologique", que la France "n'en fait pas assez pour l'environnement" et qu'il "faut mettre de l'argent et des politiques efficaces sur la table".

L'année 2021 marque le 5e anniversaire de la signature de l'accord de Paris (dans le cadre de la COP 21 de 2015), mais aussi l'organisation d'un sommet mondial pour le climat par les Etats-Unis, qui s'ouvre ce jeudi 22 avril. Initié par le nouveau président Joe Biden, il doit permettre de présenter les nouveaux objectifs visés par le pays de l'Oncle Sam dans ce domaine, et d'optimiser au niveau international le financement des engagemnts de l'accord de Paris pour mieux coordonner les actions internationales face à la crise climatique. Un grand écart outre-Atlantique : Donald Trump semblait dans le déni du réchauffement climatique, Joe Biden propose d'investir 2000 milliards de dollars en 4 ans pour aller vers la neutralité carbone aux Etats-Unis. Un exemple sur lequel s'appuie la tribune citée plus haut, qui souligne qu'"En quelques mois, les Etats-Unis d'Amérique, puissance historiquement productiviste et dépendante des énergies fossiles, ont réussi à démontrer que la décision politique, lorsqu'elle s'appuie sur l'étude scientifique et objective des faits, peut inverser le cours des choses".

Un jour de la Terre pour développer la conscience des citoyens

Depuis 51 ans, tous les 22 avril sont donc dédiés à des opérations de lutte pour la préservation de la planète et à la sensibilisation des citoyens sur ce point, dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre. Cette dernière est reconnue à l'heure actuelle comme le jour participatif consacré à l'environnement le plus emblématique sur le globe. Elle est de nos jours célébrée par des centaines de millions de personnes dans la plupart des pays du monde. L'objectif global de l'existence du Jour de la Terre est, selon le site officiel earthday.org, de favoriser le développement d'une masse de citoyens consciente des enjeux climatiques : en somme, possédant une connaissance partagée qui donne lieu à l'action collective pour la protection de l'environnement. Voici plus d'informations sur la date, le programme et l'origine de la Journée de la Terre 2021.

La Journée de la Terre 2021 a lieu un jeudi, puisqu'elle se produit chaque année le 22 avril (et qu'il tombe un jeudi en 2021).

Quel est le mode d'action du Jour de la Terre 2021, forcément plus virtuel en ces temps de couvre-feu et de confinement ? Consultez le site officiel de l'événement, Earthday.org, ainsi que le site francophone Jour de la terre.org si vous souhaitez vous engager à distance, et pour savoir quelles actions sont proposées.

► Consulter le clip de campagne 2021 du Jour de la Terre

Un "Earth day live" est notamment organisé par le fameux site officiel international de la Journée de la Terre, earthday.org. Du 20 au 22 avril, le site propose trois jours "d'action climatique en streaming"(diffusion continue en direct).

From April 20-22, Earth Uprising, Hip Hop Caucus, Education International, and https://t.co/Nov6OrPW3e are producing three days of #ClimateAction events to bring awareness to humanitys greatest existential threat...https://t.co/RdNBFqTRXg — EARTHDAY.ORG (@EarthDay) April 19, 2021

En savoir plus sur la planète et sa préservation depuis son canapé

Des chaînes de télévision se mobilisent également pour que la Journée de la Terre puisse aussi se vivre depuis son canapé. Voici les émissions liées à la planète et/ou à sa préservation et programmées le jeudi 22 avril sur les principales chaînes et par ordre d'horaire de diffusion (liste non exhaustive) :

Sur Arte, à 6h, en haute définition : X:enius . Ce magazine de découvertes s'intéresse, dans cet épisode, aux populations humaines qui grappillent toujours plus d'espace sur les habitats naturels. Comment y remédier ?

. Ce magazine de découvertes s'intéresse, dans cet épisode, aux populations humaines qui grappillent toujours plus d'espace sur les habitats naturels. Comment y remédier ? Sur Arte, à 7h50, pendant 43 minutes et en haute définition : Dans le secret des sources - Épisode 2 : Etosha, le pays de l'eau sèche . Les grandes plaines arides d'Etosha en Namibie ne semblent traversées par aucune rivière, pourtant des groupes d'animaux y survivent.

. Les grandes plaines arides d'Etosha en Namibie ne semblent traversées par aucune rivière, pourtant des groupes d'animaux y survivent. Sur France 5 à 10h50 et pendant 50 minutes : L'Europe sauvage . Saison 1 - Épisode 2 : Bois et forêts. Loups, salamandres, lynx, ours bruns, bisons, chouettes : tous ces animaux profitent de l'effervescence biologique des grandes forêts d'Europe.

. Saison 1 - Épisode 2 : Bois et forêts. Loups, salamandres, lynx, ours bruns, bisons, chouettes : tous ces animaux profitent de l'effervescence biologique des grandes forêts d'Europe. Sur France 5, à 11h45 et pendant 1h20 : Talk show "La Quotidienne" - Les édulcorants : faut-il les bannir de notre alimentation ? Le magazine fait la part belle aux thèmes de la consommation solidaire et de la transition écologique et donne des conseils pour les mettre concrètement en pratique.

Le magazine fait la part belle aux thèmes de la consommation solidaire et de la transition écologique et donne des conseils pour les mettre concrètement en pratique. Sur France 2, à 11h50 (en direct) : Edition spéciale - "Mission Alpha" . Dans le cadre de cette mission, l'astronaute français Thomas Pesquet part pour six mois à bord de la Station spatiale internationale, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, et avec l'objectif, une fois de plus, de mener de nombreuses expériences scientifiques.

. Dans le cadre de cette mission, l'astronaute français Thomas Pesquet part pour six mois à bord de la Station spatiale internationale, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, et avec l'objectif, une fois de plus, de mener de nombreuses expériences scientifiques. Sur Arte, à 16h, en haute définition et pendant 55 minutes (inédit, rediffusion le vendredi 30 avril à 16 heures) : Papouasie-Nouvelle-Guinée : Jim & Jean au secours du kangourou arboricole . Deux gardiens de zoo australiens s'immergent dans les forêts tropicales pour sauver de l'extinction une espèce de kangourous des arbres.

. Deux gardiens de zoo australiens s'immergent dans les forêts tropicales pour sauver de l'extinction une espèce de kangourous des arbres. Sur France 5, à 16h05, pendant 48 minutes (rediffusion le mercredi 28 avril à 10h50) : L'odyssée des primates - Saison 1 - Episode 3 : Amériques. Dans ce documentaire animalier, le présentateur TV, biologiste et aventurier Patrick Aryee continue à étudier les mammifères euthériens et leurs super-pouvoirs : la voix du singe hurleur, le maniement des outils du capucin, ou encore l'agilité de déplacement du singe araignée et du singe écureuil...

- Saison 1 - Episode 3 : Amériques. Dans ce documentaire animalier, le présentateur TV, biologiste et aventurier Patrick Aryee continue à étudier les mammifères euthériens et leurs super-pouvoirs : la voix du singe hurleur, le maniement des outils du capucin, ou encore l'agilité de déplacement du singe araignée et du singe écureuil... Sur Arte, à 18h15, pendant 43 minutes et en haute définition : Le retour de la nature sauvage. Épisode 2 : Etats-Unis : la renaissance des forêts de Nouvelle-Angleterre . Outre-Atlantique, 80% de la Nouvelle-Angleterre est recouverte par la forêt la plus dense du pays, abritant élans, castors et ours noirs.

. Outre-Atlantique, 80% de la Nouvelle-Angleterre est recouverte par la forêt la plus dense du pays, abritant élans, castors et ours noirs. Sur Arte, à 19h, pendant 43 minutes et en haute définition : Le retour de la nature sauvage. Episode 3 : Etats-Unis : la libération du fleuve Elwha . Le démantèlement de deux barrages du fleuve Elwha, dans l'Etat de Washington, lui a permis de retrouver son lit, sa faune et sa flore.

. Le démantèlement de deux barrages du fleuve Elwha, dans l'Etat de Washington, lui a permis de retrouver son lit, sa faune et sa flore. Sur France 5, à 20h50, pendant 1h30 et disponible en audio-description (rediffusion le dimanche 2 mai à 14h25) : Au temps des dinosaures . D'après de récentes découvertes, les animaux du Mésozoïque étaient beaucoup plus développés et intelligents que ce que l'on croyait...

. D'après de récentes découvertes, les animaux du Mésozoïque étaient beaucoup plus développés et intelligents que ce que l'on croyait... Sur France 3, à 22h40, pendant 55 minutes (inédit) : Plogoff, les révoltés du nucléaire. Le 12 décembre 1974, les habitants de ce petit village de la pointe du raz, en Bretagne, ont appris que leur commune était choisie pour accueillir la plus grande centrale nucléaire du pays. Pendant six ans, ils ont remué ciel et terre pour s'opposer à ce projet. En 1981, ils ont fini par faire renoncer l'Etat et EDF. Retour sur une victoire et un combat entrés dans l'Histoire.

Une journée spéciale sur les ondes d'Europe 1

La Journée de la Terre se vivra aussi sur les ondes jeudi prochain : Europe 1 propose de nombreux rendez-vous dans la journée pour sensibiliser les auditeurs aux enjeux climatiques. Une journée spéciale qui reviendra notamment sur les initiatives positives déjà existantes, la protection des océans, le marché du vrac... Et se clôturera par une rediffusion du concert "Live earth", organisé sur les 7 continents le 7 juillet 2007 avec de grands artistes internationaux mobilisés contre le changement climatique. Voir le programme sur Europe 1.fr.

Coordonné par le "Earth Day Network", le Jour de la Terre consiste à apprécier le caractère unique de notre planète Terre avec son incroyable biodiversité. Selon l'ONU sur son site officiel, l'ADN de la "Journée internationale de la Terre nourricière" est plus précisément de sensibiliser les gens aux défis auxquels fait face notre planète, à partir de l'idée que la Terre et ses écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient nos pas tout au long de la vie. Bref, notre seule maison. Au cours de cette journée, diverses activités nationales et internationales sont menées pour comprendre la biodiversité et savoir comment protéger notre nature, les plantes, les animaux et l'environnement dans son ensemble. Certaines des actions menées consistent à inciter à l'achat de produits plus écologiques, à la réduction des déchets, au recyclage et à la réutilisation, ou encore à la promotion de la lutte contre le changement climatique. Earth Day Network, l'organisation à l'origine du mouvement, collabore avec plus de 22 000 partenaires à travers le monde. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes participent chaque année aux activités de la Journée mondiale de la Terre pour en faire l'un des plus grands événements mondiaux.

La Journée de la Terre est une fête célébrée aux Etats-Unis depuis 1970, toujours le 22 avril, en commémoration de la création du mouvement environnementaliste par un sénateur du Wisconsin, Gaylord Nelson. Il y a 47 ans donc, ce dernier a organisé une grande manifestation pour l'environnement et pour réclamer sa prise en compte dans les politiques fédérales américaines. Ce défilé a conduit à l'adoption de plusieurs lois fondatrices comme celles sur la protection de l'air, de l'eau et des espèces menacées, ainsi qu'à la création de l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Reprise par les Nations unies comme une date forte du calendrier depuis 1971, la Journée de la Terre est devenue un événement à l'échelle mondiale dès 1990 (année depuis laquelle la France y participe), dans environ 140 pays, en mobilisant 200 millions de personnes. Le Sommet de la Terre, autre événement fondateur organisé à Rio en 1992 et ancêtre des conférences de Kyoto ou de la COP21, devrait beaucoup lui aussi à ce 22 avril. Au fil des éditions, et avec quelques années marquantes comme 2000 ou 2006, le Jour de la Terre, désormais prénommé "Journée internationale de la Terre nourricière", est progressivement devenu le principal événement écologiste de la planète, également date anniversaire du tournant écologiste. En 2016, la Journée de la Terre a eu lieu le même jour que la signature de l'Accord de Paris sur les changements climatiques, issu de la COP 21.

La Journée mondiale de la Terre donne chaque année une occasion aux citoyens de réfléchir aux dommages infligés à la planète... et aux gestes archi-simples de tous les jours pour la préserver. Parmi eux, le fait de privilégier "les circuits courts" en mangeant des produits locaux, mais aussi de saison pour limiter les émissions de polluants et le gaspillage ; le tri de ses déchets ou même le réflexe de rapporter ses médicaments périmés ou non-utilisés à son pharmacien : collectés, il sont désormais transformés en énergie.

