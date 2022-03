"Coronavirus en France : attention, "l'épidémie n'est pas terminée", alerte le Conseil scientifique"

COVID. Dans une note au gouvernement, le Conseil scientifique tire la sonnette d'alarme et propose quelques pistes alors qu'on semble assister à une "banalisation de l'épidémie dans la société".

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 18h42] Dans une nouvelle "note d'alerte" rendue vendredi 11 mars au gouvernement, mais transmise à la presse mardi 15 mars, le Conseil scientifique prévient : "L'épidémie n'est pas terminée !" Alors qu'une hausse du nombre de cas quotidiens est actuellement observée, il évoque un rebond multifactoriel. Plusieurs explications sont ainsi avancées telles que le relâchement de la population ou encore la rentrée scolaire et le déclin de l'immunité. De plus, si l'épidémie de Covid-19 est passée au second plan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Conseil scientifique prévient que "le nombre d'hospitalisations augmentera de façon transitoire dans les semaines qui viennent" et s'inquiète d'une "banalisation de l'épidémie dans la société".

Mettant l'accent sur l'importance de la "conservation des mesures de protection chez les plus âgés, fragiles, et immunodéprimés", le Conseil scientifique propose d'élargir la quatrième dose aux personnes âgées entre 65 et 80 ans et appelle à "accélérer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec facteur de risque médical" et à booster les prescriptions de l'antiviral Paxlovid, qui limite les risques de forme grave. Pour plus d'informations sur les chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en France, vous pouvez consulter notre article dédié.