"DIRECT. Coronavirus en France : la barre des 60 000 décès franchie, circulation du Covid en hausse"

COVID FRANCE. Après un plateau, la circulation du coronavirus repart à la hausse, selon Santé publique France. Les derniers chiffres font été de 610 morts, Ehpad compris. La barre des 60 000 décès a été franchie.

NB : les données hospitalières sont les données non consolidées du site Géodes de Santé publique France. Le nombre de décès en Ehpad est en attente de confirmation. Les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

20:57 - Pour Claude Malhuret, la contamination de Macron montre "une égalité face au virus" Le président du groupe Les indépendants, République et Territoires au Sénat, Claude Malhuret, a commenté la contamination d’Emmanuel Macron : "Ça montre que, même s’il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles par rapport à la maladie, il y a quand même une grande égalité face à ce virus." "Dans cette triple crise sanitaire, économique, terroriste, nous avons besoin d’un exécutif fort (…) et par conséquent, j’espère que nous allons, le plus rapidement possible, retrouver cet exécutif, un gouvernement au complet et un président de la République rétabli", a-t-il ajouté sur Public Sénat.

20:48 - Les chiffres repartent à la hausse dans le Cambrésis Alors qu’il y a quinze jours, une "tendance encourageante" se renforçait, les inquiétudes avancées la semaine dernière par l’Agence régionale de santé (ARS) ont été confirmées lors du point Covid hebdomadaire de ce vendredi, comme le rapporte La Voix du Nord. Dans le département, la zone sud est plus particulièrement touchée, précise le média.

20:29 - Où en est l’épidémie de coronavirus en Bretagne ? La Bretagne enregistre 685 cas positifs supplémentaires au cours de ces dernières 48h (données par rapport au 16/12/20), comme le rapporte le site officiel du Morbihan. Le taux d’incidence s’élève désormais à 51 cas pour 100 000 habitants au niveau régional avec un taux de positivité de 3,5 %, précise le média. Le nombre de nouveaux cas en 48h augmente encore et confirme les tendances à la hausse observées ces derniers jours. Il en est de même pour le taux d’incidence, rajoute le site du Morbihan.

20:12 - La barre des 60 000 décès franchie Ce vendredi 18 décembre 2020, la barre des 60 000 décès liés au coronavirus a été franchie. 255 morts ont été recensés à l’hôpital en 24 heures, et 355 en Ehpad depuis mardi. Cela représente 610 décès au total.



20:09 - Le Conseil européen, suspect numéro 1 de la contamination d'Emmanuel Macron L'annonce de l’Élysée, jeudi 17 décembre, indiquant que le président de la République était positif au coronavirus, a soulevé de nombreuses interrogations, rapporte LCI. Notamment sur la responsabilité du sommet européen dans sa contamination. Le Conseil européen de Bruxelles est en effet le suspect numéro 1, précise le média. Interrogé par la Deutsche Welle, un porte-parole du Conseil européen assure néanmoins que "toutes les normes d'hygiène ont été respectées lors du sommet".

19:50 - Le record de mortalité en France de 2019 déjà dépassé Le record de mortalité sur une année civile en France, établi en 2019, était déjà dépassé au 7 décembre selon des données provisoires mises à jour vendredi sur le site internet de l’Insee, comme le rapporte Sud Ouest. "Entre le 1er janvier et le 7 décembre, 617 197 décès sont survenus en 2020", a précisé l’institut national de la statistique, qui en avait recensé 613 243 pour toute l’année 2019. Les personnes âgées paient le plus lourd tribut, avec une surmortalité depuis septembre de l’ordre de 20% pour les plus de 85 ans, précise le média.

19:30 - La météo va-t-elle conduire à une troisième vague ? Jean-François Delfraissy, dans une interview accordée au Parisien, a mis en garde contre la possible arrivée d'une troisième vague au sortir des fêtes, début janvier. Une possibilité qui s'explique notamment par la baisse des températures et l'enchaînement hiver-printemps, selon l'épidémiologiste Mircea Sofonea, interrogé par France Info. "Même si on sort correctement de cette deuxième vague, ce qui n’est déjà pas gagné, l’hiver et le printemps sont des saisons où le virus circule activement. Tous les ingrédients pour une troisième vague sont donc là", estime-t-il.

19:11 - À Quimper Bretagne Occidentale, deux clusters au sein d’Ehpad La fin d’année est stressante pour les agents et les directions des Ehpad gérés par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Quimper Bretagne Occidentale, rapporte Le Télégramme. Deux clusters sont "en cours de stabilisation" au sein du Cantou, l’unité Alzheimer de Plogonnec, et à l’Ehpad des Bruyères, à Quimper, rajoute Le Télégramme. Dix résidents sont d’ores et déjà décédés des suites du coronavirus.

18:52 - L’épidémie est "clairement repartie à la hausse en Bourgogne-Franche-Comté" Alors que la Bourgogne-Franche-Comté fait face à un nouveau rebond épidémique à l'approche des fêtes de fin d’année, France 3 Régions indique que le directeur général de l'Agence régionale de santé, Pierre Pribile, a fait un constat sans appel : "C'est très préoccupant." Avec un taux d'incidence très élevé, 220 pour 100 000 habitants, soit 100 points de plus que la moyenne nationale, la région reste l'une des plus touchées de France, rapporte le média. "ll faut surtout en déduire qu’il ne faut pas relâcher les efforts. De plus en plus d’études montrent un impact des conditions climatiques. On est sur un territoire où les conditions climatiques favorisent la circulation du virus. Malheureusement, il faut faire avec", a rajouté le directeur général de l’ARS.

18:32 - Qu’est-ce que le dispositif Covisoins ? Le nouveau dispositif Covisoins est une initiative commune entre l’État (ARS) et les collectivités territoriales (Département de l’Aube, Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole), présenté mardi 15 décembre, comme le rapporte l’Est Éclair. Il a pour objectif de proposer un parcours de santé "à domicile" des patients aubois atteints du coronavirus et dont les symptômes ne nécessitent pas d’hospitalisation. Le but final est de rompre les chaînes de transmission de la maladie et de sécuriser le déconfinement.

18:12 - Dans les Hauts-de-France, l’ARS craint de nouvelles admissions en réanimation À une semaine de Noël, l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France alerte sur la dégradation de la situation sanitaire liée au coronavirus dans la plupart des départements de la région, comme le rapporte 20 Minutes. Le nombre de contaminations au Covid-19 stagne, voire augmente, tandis que l’augmentation des hospitalisations fait craindre une reprise des admissions en réanimation, précise le média.

17:52 - "Le virus repart encore plus fort", affirme Emmanuel Macron Le président de la République a adressé un message aux Français, un jour après avoir été testé positif au coronavirus. Dans une vidéo postée sur Twitter, Emmanuel Macron affirme qu’il va bien, malgré des symptômes toujours présents, notamment de la fatigue et de la toux. "Continuez vraiment à faire attention", demande-t-il ensuite aux Français. "Il faut qu’on continue de respecter ces règles (…) Le virus repart encore plus fort. Nous devons prendre soin les uns des autres en ce moment de fêtes", déclare le président. pic.twitter.com/MrfTQXpRBW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020

17:03 - Santé publique France appelle à respecter les mesures de prévention pour éviter "une flambée épidémique" À l’approche des fêtes de fin d’année, Santé publique France exhorte les Français à "respecter scrupuleusement les mesures de prévention dans la sphère privée comme en collectivité". Dans un communiqué publié ce vendredi, les autorités sanitaires recommandent "l’adoption par tous des mesures de prévention individuelle" pour "éviter une flambée épidémique".

17:02 - Auvergne-Rhône-Alpes : 100 000 lycéens et employés testés Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ce vendredi que 100 000 lycéens, professeurs et personnels administratifs ont pu être testés depuis mercredi. Laurent Wauquiez prévoit "finir la journée avec 5 000 cas positifs" et "un taux de positivité de 5 à 6%", cite 20 minutes.

16:45 - 16% de surmortalité en France entre le 1er septembre et le 7 décembre L’Insee a publié les chiffres de l’évolution de la mortalité en France depuis le 1er septembre. 186 578 morts ont été enregistrées entre le 1er septembre et le 7 décembre. Un chiffre supérieur de 16% à celui de 2019. Depuis le pic du 7 décembre, la mortalité baisse "progressivement, mais plus lentement que lors de la première vague", note l’institut.

16:31 - Une étude dénonce "de nombreux faux positifs" avec les tests antigéniques Le laboratoire d’analyses médicales Biogroup a analysé les résultats de 1 666 patients entre le 23 novembre et le 15 décembre. Ces derniers se sont fait dépister à l’aide d’un test antagonique puis 24 heures après, avec un test PCR. 1 327 personnes avaient été testées négatif lors du premier test rapide et 8,3% d’entre elles étaient en fait positives. En plus des faux négatifs souvent évoqués, les tests antigéniques entraînent également "de nombreux faux positifs", selon le laboratoire, cité par Le Parisien.

16:15 - Dépistage gratuit sur la place de la République à Paris Depuis jeudi et jusqu'au samedi 19 décembre, il est possible de se faire tester gratuitement à Paris. Un dispositif de dépistage a été mis en place jusqu'au 24 décembre sur la place de la République. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour se faire tester. En collaboration avec l'ARS Ile-de-France et la Mairie de Paris, des bénévoles de la protection civile effectuent des tests antigéniques dans des barnums. #Covid19

Lancement aujourd’hui d’une opération de dépistage tests antigéniques (gratuits / résultat rapide 30 mn) en lien avec @Paris @ProtecCivilefr

????18 place de la République

???? Du 17 au 24/12 (fermeture 19/12)

⏱ De 10h à 17h pic.twitter.com/phPzONUpnC — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) December 17, 2020

15:45 - Les hospitalisations se sont stabilisées dans la semaine du 7 au 13 décembre 8 606 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées la semaine dernière, contre 8 424 la semaine précédente, annonce Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire. Les autorités sanitaires notent ainsi une stabilisation des admissions à l’hôpital et en service de réanimation. 2 515 décès ont par ailleurs été comptabilisés du 7 au 13 décembre.

15:30 - Le coronavirus a provoqué trois fois plus de morts que la grippe saisonnière Des chercheurs de l'Inserm ont comparé les données d’environ 130 000 patients hospitalisés à la suite d’une infection au Covid-19 ou à la grippe saisonnière. Le taux de mortalité du coronavirus est trois fois plus élevé que celui de la grippe. 16,9% des 89 530 personnes hospitalisées entre mars et avril 2020 sont décédées contre 5,8% des 45 819 patients admis pour une grippe entre le décembre 2018 et février 2019. Le Covid-19 a par ailleurs nécessité plus de soins intensifs que la grippe.

15:15 - Le propriétaire d’une salle ayant réuni 150 personnes jugé pour mise en danger de la vie d’autrui Un mariage a eu lieu à Avernes-Saint-Gourgon, dans l’Orne, mardi 15 décembre. 150 personnes ont ainsi fait la fête dans une salle des fêtes. Le propriétaire de la salle va devoir comparaître devant le tribunal correctionnel d’Argentan en avril prochain pour mise en danger de la vie d’autrui, ont indiqué le parquet et la préfecture ce vendredi, cités par Ouest-France.

15:00 - L’ARS des Hauts-de-France demande aux hôpitaux de maintenir au moins 600 lits de réanimation Face à l’augmentation de la circulation du coronavirus, les autorités sanitaires des Hauts-de-France veulent que les hôpitaux restent prêts à accueillir des malades. L’Agence régionale de santé demande ainsi à ces derniers de maintenir une capacité d’accueil en réanimation plus importante que d’habitude. "Pour anticiper une éventuelle reprise des admissions pendant les fêtes, l’ARS a demandé aux établissements d’arrêter la diminution des lits supplémentaires en réanimation, en restant au seuil de 600 lits pour l’ensemble de la région, soit 20% de plus que le capacitaire d’avant crise", écrit-elle dans un communiqué.

14:45 - Moins d'un malade du coronavirus sur deux a identifié la personne contaminante Selon l'étude "ComCor" publiée jeudi par l'Institut Pasteur, et réalisée auprès de 3 400 volontaires infectés et 1 700 autres non-infectés, "44% des personnes malades connaissent la personne source qui les a infectées et la plupart sont bien conscientes de leur comportement à risque". Le rapport indique également que 21% des contaminés "suspectent un évènement particulier sans connaître la personne source de l’infection, et 35% ne savent pas comment ils se sont infectés".

14:27 - 11 400 nouveaux cas de Covid-19 par jour en moyenne la semaine dernière Santé Publique France a publié son point épidémiologique hebdomadaire, vendredi 18 décembre. Il concerne la semaine 50 de l’épidémie, du 7 au 13 décembre. "Après plusieurs semaines de baisse, les indicateurs toujours à des niveaux élevés connaissent une évolution préoccupante", notent les autorités sanitaires. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 10%. En moyenne, 11 400 cas de coronavirus ont été détectés quotidiennement pendant la période.

14:13 - Campagne de dépistage à l’hôtel de police de Nancy Plusieurs cas de coronavirus ont été enregistrés au sein de l’hôtel de police de Nancy. Une campagne de dépistage est donc mise en place dans le bâtiment ouverte à tous les policiers, selon France Bleu.