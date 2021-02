"Direct. Coronavirus en France : 20 064 nouveaux cas, plusieurs points chauds"

COVID FRANCE. Plus de 20 000 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en 24h par les autorités de santé, mardi 23 février. Si l'épidémie circule activement à l'échelle nationale, certaines zones comme les Alpes-Maritimes ou Dunkerque inquiètent particulièrement les autorités.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

21:31 - 2,6 millions de personnes vaccinées Selon le point sur la couverture vaccinale du 22 février, 2 603 702 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19 en France. 3,9% de la population est donc actuellement vaccinée. 1 234 673 personnes ont reçu deux injections.

20:58 - Dernier bilan : 431 décès, 20 064 nouveaux cas Les indicateurs sont à la hausse dans le dernier bilan de l’épidémie, publié par les autorités sanitaires, mardi 23 février. En 24 heures, on enregistre 431 nouveaux décès liées au Covid-19, et 20 064 nouvelles infections. À noter : ce mardi 23 février, le bilan sanitaire des Ehpad a été mis à jour.

20:36 - "On entre vraiment dans les derniers mètres les plus compliqués de l’épidémie", selon Martin Blachier Une étude révélée en avril 2020 imaginait un bilan de 85 000 morts en France. Lundi, les autorités de santé indiquaient recenser plus de 84 000 décès. "C’était assez prémonitoire", affirme ainsi l’un des auteurs de l’étude, l’épidémiologiste Martin Blachier auprès de Ouest-France. Ce dernier estime que le coronavirus fera au total moins de 100 000 victimes en France. "On entre vraiment dans les derniers mètres les plus compliqués de l’épidémie. On sait qu’il n’y aura pas un nombre de morts beaucoup plus important qu’aujourd’hui", explique-t-il.

19:45 - Variant anglais : "l’urgence est dans tous les Hauts-de-France" Alors que la situation de Dunkerque est au cœur des préoccupations, le professeur au CHU de Lille Philippe Froguel explique qu’il faut également s’inquiéter de tout le département. "L'urgence n'est même pas que dans le Dunkerquois, elle est dans tous les Hauts-de-France", a-t-il expliqué sur BFMTV. À Lille, la part de variant anglais devrait dépasser les 50% cette semaine pour atteindre "dans les 60-70%", selon le scientifique.

19:02 - Près de 80 des résidents d’Ehpad vaccinés 79% des personnes résidant en Ehpad ou dans des unités de soins de longue durée (USLD) ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, selon le ministère de la Santé, qui a livré cette information à Franceinfo. "Pour terminer les deuxièmes injections, il reste encore des rotations à effectuer. Mais nous avons d’ores et déjà passé une première étape importante, c’est un objet de satisfaction fort", se félicite le ministère.

18:41 - 93 000 cancers n’ont pas été diagnostiqués à cause du Covid-19 "La crise de la Covid-19 ne doit pas faire oublier le cancer, un fléau qui touche près de 400 000 personnes chaque année", affirme le président de la Ligue du cancer dans un communiqué. Cette dernière estime que 93 000 cancers n’ont pas pu être détectés en raison de l’épidémie de coronavirus.

18:20 - Une équipe de 35 sapeurs-pompiers envoyés à Mayotte Une équipe médicale formée de 35 personnes sera envoyée ce soir vers Mayotte pour aider le département à lutter contre l'épidémie et la propagation des variants sud-africains et britanniques. L'arrivée des sapeurs-sauveteurs et des sapeurs-pompiers qui sont médecins urgentistes, infirmiers, infirmiers anesthésistes, auxiliaires sanitaires, pharmaciens et logisticiens permettra d'augmenter les capacités d'accueil et la prise en charge de l'hôpital de Pamandzi, sous-tension face au nombre de cas positifs. 15 tonnes de matériel médical seront également affrétées vers l'île.

18:00 - Un protocole sanitaire pour éviter la fermeture de la frontière franco-allemande Les gouvernements français et allemand poursuivent les discussions pour s'accorder sur un protocole sanitaire commun et éviter une fermeture stricte de la frontière. C'est la circulation active des variants en Moselle ainsi que le taux d'incidence élevé dans le département qui inquiètent les autorités. Le cabinet du secrétaire d'Etat chargé aux Affaires européennes explique que les deux capitales devraient convenir d'un accord dans les 48 heures. Clément Beaune a assuré à Reuters : "Nous travaillons sans relâche depuis dix jours, avec Olivier Véran, pour nous coordonner avec l’Allemagne, en conjuguant protection sanitaire renforcée et maintien d’une circulation essentielle pour la région, notamment le travail transfrontalier".

17:40 - Le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan sur l'épidémie de Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes, la région compte 3442 personnes hospitalisées et 195 nouvelles admissions hier. 416 malades occupent les services de réanimation, avec 42 nouvelles entrées dans la journée. L'hôpital déplore 8870 décès liés au coronavirus, c'est 43 de plus que la veille. 36264 sont sorties de l'hôpital soit 87 de plus.

17:20 - La mise sur le marché du spray nasal COV-Défense suspendue L'Agence national de sécurité du médicament (ANSM) a suspendu la mise sur le marché du spray nasal COV-Defense, censé désactiver le virus à plus de 99%. L'agence a expliqué n'avoir reçu aucune "donnée de validation clinique démontrant la performance et la sécurité d’utilisation de ce spray, condition indispensable pour qu’un dispositif médical puisse être mis sur le marché selon la réglementation européenne". La société fabricante, Pharma & Beauty a annoncé, il y a quelque jours, la commercialisation de son dispositif médical dès le 1er mars en pharmacie et à la mi-mars en parapharmacie. Elle est désormais contrainte de rapatrier tous ses produits et de conformer son spray nasal selon la réglementation imposée.

17:00 - "Il y a un rajeunissement des patients" "Le profil a évolué. Il y a un rajeunissement des patients, on le voit aussi sur les admissions en réanimation" les propos d'Olivier Guérin, chef de service au CHU de Nice et nouveau membre du conseil scientifique, sont confirmés par les chiffres. Si le nombre de patients âgés de plus de 80 ans diminue, la part des 50-60 ans est plus présente dans le services hospitaliers. C'est en parie dû à la vaccination, la majorité des plus de 75 ans ont reçu une voir deux injections du vaccin et sont donc moins vulnérables ou moins à même de développer une forme grave de la maladie. Mais les hypothèses d'un relâchement de la population ou d'une propagation du variant britannique plus importante chez les actifs ne sont pas écartées.

16:40 - Le risque d'hospitalisation diminue de 85 à 94% après la première dose de vaccin Une étude menée par l'université d'Edimbourg montre que quatre semaines après l'injection de la première dose de vaccin le risque d'hospitalisation est réduit de 85% avec le sérum Pfizer-BioNTech et de 94% avec les doses AstraZeneca par rapport aux personnes n'ayant reçu aucun vaccin. Le professeur Aziz Sheikh, de l’université d’Edimbourg, est ravi de constater : "Nous avons maintenant des preuves au niveau national […] que la vaccination procure une protection contre les hospitalisations liées au Covid-19". Il appelle tous les pays à accélérer le rythme des vaccinations, en particulier des premières injections pour "pour vaincre cette terrible maladie".

16:20 - La situation dans le Grand-Est Les données du 22 février de Santé publique France dans le Grand-Est font état de 2355 personnes hospitalisées dont 159 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 292 lits de réanimation sont occupés, avec 27 entrées supplémentaires hier. On déplore 7901 décès liés au coronavirus, c'est 34 de plus en 24 heures et 27489 sont sorties de l'hôpital soit 91 de plus.

16:00 - "C'est trop tôt" pour le passeport vaccinal Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé une enquête en ligne pour recueillir l'avis des Français sur la mise en place du passeport vaccinal, elle est ouverte jusqu'au 7 mars. Plusieurs politiques et scientifiques ont déjà exprimé leur opinion, ce mardi c'est au tour d'Olivier Véran : "Ma conviction n'est pas faite, mais c'est trop tôt". Sans trop de précisions, le ministre de la Santé explique que cette question est du ressort de l'Europe. "Je note avec intérêt qu'Israël a mis en place le passeport vaccinal, ce qui a fait repartir très fort la demande pour améliorer la couverture vaccinale. C'est un débat entre Européens. Peut-être ira-t-on vers le passeport vaccinal, peut-être que non."

15:40 - Les vaccinations avec AstraZeneca pas assez nombreuses selon Olivier Véran Olivier Véran souhaite "utiliser tous les leviers possibles pour qu'AstraZeneca rencontre sa cible". Le ministre de la Santé estime que les vaccinations réalisées avec les doses AstraZeneca sont encore trop peu nombreuses. Lundi 21 février, on comptait seulement 107 286 injections des doses suédo-britanniques en deux semaines, sachant que la plupart ont été administrées à des professionnels de santé. Le gouvernement juge ce chiffre trop "faible". Le ministre de la Santé compte sur l'ouverture de la vaccination à la tranche des 50-64 ans, encore une fois la priorité sera donnée aux personnes souffrant de comorbidités.

15:20 - A la Réunion, le couvre-feu de 22h à 5n étendu sur toute l'île La situation s'aggrave à l'île de la Réunion, la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette informe que le taux d'incidence a dépassé la barre des 100 cas pour 100 000 habitants, en seulement sept jours 857 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte la moyenne de contamination quotidienne à 120. D'après l'ARS les jeunes de 15 à 34 ans sont de plus en plus touchés. La propagation du virus inquiète d'autant plus que les services de réanimation sont déjà sous tension. L'île compte 108 lits mais 85 à 93% des places sont constamment occupées. Pour limiter l'épidémie, le préfet a étendu le couvre-feu de 22h à 5h du matin sur l'ensemble de l'île et pour au moins quinze jours. Il a d'ores et déjà prévenu que si les chiffres ne diminuaient pas, le confinement nocturne pourrait commencer dès 20h.

15:00 - Le point sur l'évolution de la crise à Mayotte A Mayotte, le taux d'incidence atteint les 858 cas positifs pour 100 000 habitants selon les dernières données de Santé publique France. Sur l'île, le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 143 et 15 patients ont été admis hier. 28 malades sont en réanimation et 2 nouvelles personnes sont entrées dans les services dans la journée. 77 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital, soit 1 de plus en 24 heures et 850 sont sorties de l'hôpital soit 4 de plus.

14:40 - Les vaccin Janssen et Curevac prévu pour le mois de mai Le vaccin de Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, devrait arrivé en France courant mai selon le ministère de l'Economie. Ce quatrième vaccin, le seul à injection unique, pourrait marquer un tournant dans la campagne de vaccination et permettre de protéger plus de personnes plus rapidement. Le sérum affiche une efficacité de 66% à peine un mois après l'injection. Le vaccin allemand du CureVac devrait le suivre de près. L'Agence européenne des médicament a indiqué il y a dix jours qu'elle entamait "l'examen continu" du laboratoire.

14:20 - Macron change de stratégie et opte pour du "cas par cas" Le reconfinement local et partiel dans les Alpes-Maritimes a ouvert la voie à la nouvelle stratégie de lutte contre le Covid-19. Emmanuel Macron a déclaré devant les élus que "compte tenu de la situation, il vaut mieux régionaliser". De nouvelles mesures territorialisées sont donc à prévoir selon l'évolution de l'épidémie dans certaines régions, à commencer par la ville de Dunkerque. Désormais la méthode est on ne peut plus clair : "Il faut faire du cas par par cas, en concertation".