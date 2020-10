"DIRECT. Coronavirus en France : 235 décès ce jeudi, une "situation très difficile dans les semaines à venir""

CORONAVIRUS FRANCE. La France, touchée par une seconde vague de Covid-19, continue de se battre afin d'endiguer la pandémie. Le ministre de la Santé a demandé l'activation du plan blan dans tous les hôpitaux de l'hexagone. 235 décès ont été recensés en 24 heures.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France, publié ce jeudi 29 octobre, 235 décès sont survenus dans les dernières 24 heures. Plus de 21 000 hospitalisations sont en cours (21 183 exactement), et le seuil des 3150 personnes en réanimation a été franchi. Retrouvez les chiffres du jour :

20:00 - Des mails frauduleux en lien avec le coronavirus L'Agence régionale de santé de Normandie alerte le grand public sur des mails frauduleux envoyés en usurpant l'identité de l'agence de santé, rapporte La Manche Libre. Plus précisément, le mail nommé "limitation de la diffusion de l'épidémie de Covid-19" invite à indiquer sur un site internet "vos contacts proches dans votre environnement de travail", arguant une obligation légale et faisant état d'une sanction en cas d'absence de réponse. Si vous recevez ce mail, le média indique qu'il ne faut pas cliquer sur le lien, et le supprimer.

19:40 - L'Assurance maladie reprend en charge à 100% les actes de télésoin Dans une instruction adressée aux agences régionales de santé (ARS) le 23 octobre dernier, la Direction générale de l'offre de soins du ministère des Solidarités et de la santé (DGOS) et la Direction générale de la santé (DGS) ont demandé la réactivation de la prise en charge à 100 %, et obligatoire, par l’Assurance maladie du télésoin, rapporte Previssima.fr. Ces consultations désignent des échanges par téléphone entre médecin et patient, sans recours à la vidéotransmission, précise le média.

19:20 - Le centre de dépistage de La Défense étend ses horaires Un centre de dépistage Covid-19 a été ouvert fin septembre au coeur du quartier d’affaires, dans le Cnit (Paris). À son ouverture, le dépistage était réservé aux personnes prioritaires, comme le rapporte La Gazette de la Défense. Désormais, face à la propagation de l’épidémie de coronavirus, et pour répondre au souhait de l’Agence régionale de santé et du préfet des Hauts-de-Seine, le centre sera désormais ouvert toute la journée, précise le média. Plus précisément, il sera réservé aux personnes prioritaires de 9h à 14h, et à tous de 14h à 18h, sans rendez-vous.

19:01 - Le protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires Lors de son intervention, le Premier ministre Jean Castex a précisé que le protocole sanitaire serait renforcé dans les établissements scolaires. CNews en précise les modalités : limitation du brassage des élèves pour les arrivées et départs, pendant les récréations et la restauration, maintien de la distanciation physique, nettoyages et désinfections des locaux renforcés... De plus, le port du masque sera bien obligatoire pour tous les élèves dès le CP, précise le média.

18:40 - Le point sur la situation sanitaire en Centre-Val de Loire Chaque jour, l'Agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire publie dans un bulletin les derniers chiffres concernant l'épidémie de coronavirus. Comme le rapporte L'Écho Républicain, la journée de ce jeudi 29 octobre marque une hausse sensible des hospitalisations pour Covid-19 dans la région, ainsi que des patients graves et réanimations. L'Eure-et-Loir est le département le plus touché, avec 155 décès (depuis le 1er mars). Quinze personnes sont en réanimation, tandis que 916 cas positifs de Covid-19 ont été recensés parmi les 5 829 personnes testées entre le 17 et le 23 octobre.

18:38 - Une "flambée violente et rapide" de l'épidémie de Covid-19 Le Premier ministre, Jean Castex, a évoqué la seconde vague de coronavirus en Europe. "L'accélération de la circulation du virus frappe avec la même brutalité toute l'Europe", a-t-il notamment déclaré. "Personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide", a-t-il rajouté. Il a ensuite évoqué le détail des mesures du nouveau confinement, à retrouver sur notre live dédié.

18:33 - Jean Castex prend la parole Le Premier ministre Jean Castex a commencé à prendre la parole, afin de préciser les nouvelles mesures liées au Covid-19. Retrouvez le détail des informations dans notre papier dédié.

18:20 - Le plan blanc demandé à tous les hôpitaux Dans un courrier rapporté par franceinfo, le ministre de la Santé Olivier Véran demande à "tous les établissements de santé français" de "déclencher 'sans attendre' leur plan blanc et déprogrammer des activités médicales 'afin de libérer de la disponibilité en lits' pour les malades du Covid-19". Face aux "risques de saturation" dans certains territoires, le ministre précise qu'"il devient nécessaire d'augmenter plus fortement les possibilités de prise en charge de patients" infectés par le coronavirus.

18:01 - Olivier Véran demande à tous les établissements de santé d'activer leur Plan blanc Olivier Véran a enjoint tous les établissements de santé du pays à déclencher leur Plan blanc. Le ministre de la Santé a également demandé aux régions "les plus en tension [...] d'activer sans attendre les paliers plus élevés, en déprogrammant toutes les activités chirurgicales et médicales pouvant l'être". Les patients atteints par des maladies graves comme les cancers par exemple ne sont donc pas concernés. Avec l'activation des Plans blancs, l'objectif est d'"atteindre le plus rapidement possible les capacités maximales" en lits de réanimation.

18:00 - De faux médecins signalés dans les Vosges Deux personnes se présentant comme des médecins ont affirmé à des habitants des Vosges qu'ils procédaient à des dépistages Covid-19, comme le rapporte France Bleu. La préfecture a fait savoir qu'aucune campagne de ce type n'était en cours dans le département. Dans un tweet, la préfecture précise : "en cas de doute sur la qualité de vos interlocuteurs, refusez l'accès à votre habitation et contactez le 17".

17:50 - Réduction des visites à l'hôpital de Laval en Mayenne Les visites seront limitées dès ce vendredi au sein du Centre Hospitalier de Laval, dans la région Pays-de-la-Loire. Cette annonce a été faite sur la page Facebook de l'établissement de santé cet après-midi.

17:41 - 80 admissions à l'hôpital en 24 heures dans le Val-D'Oise 415 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés hier dans le Val-D'Oise selon les chiffres de Santé publique France. 80 nouvelles personnes ont été admises en l'espace de 24 heures dans les services hospitaliers. En réanimation, 48 lits sont occupés dans le département.

17:10 - Dans l'Aude, le port du masque deviendra obligatoire dans cinq communes Le port du masque deviendra obligatoire dans cinq communes de l'Aude à partir du vendredi 30 octobre. Carcassonne, Narbonne, Lézignan, Limoux et Castelnaudary sont les villes concernées par cette mesure. Les visiteurs de la cité médiévale de Carcassonne sont toutefois tenus de porter cet accessoire hygiénique avant cette date. #COVID19 #confinement2 à/c vendredi 30 octobre#Tenir ensemble "la réussite dépend du civisme de chacun d'entre nous"????????

Retrouvez les mesures dans le communiqué ℹ️???? pic.twitter.com/MBpEwd57Vy — Préfète de l'Aude (@Prefet11) October 29, 2020

16:52 - 127 personnes en réanimation dans le Grand Est Dans le Grand Est, 971 personnes étaient hospitalisées lors de la journée d'hier. Parmi elles, 127 patients étaient en réanimation, soit quinze de plus que le 27 octobre. La région avait particulièrement souffert de la première vague.

16:23 - "TousAntiCovid" ne peut pas être utilisée sur tous les smartphones L'application "TousAntiCovid" n'est pas disponible sur tous les smartphones. Ce constat a notamment été fait par Patrick Dorel, un lecteur de Nice Matin qui s'est adressé au quotidien régional : "La nouvelle version de Stop Covid n’est toujours pas téléchargeable sur les IPhone 5C de mon épouse et de moi-même, pas plus qu’elle ne l’est sur les smartphones de nombre de nos connaissances, parce que leur logiciel d’exploitation ne le permet pas, alors que toutes les applications utilitaires fonctionnent : assurances, banques [...] pour ne citer que celles que nous utilisons le plus souvent. En somme, si vous ne possédez pas un des derniers smartphones, vous êtes privé de l’application qui serait certainement la plus utile actuellement." Un expert a indiqué à nos confrères que certains smartphones "ne disposent pas de la technologie bluetooth nécessaire au bon fonctionnement de l’application". Le site d'actualité high tech Phonandroid a précisé que seuls les iPhone sous iOS 11.4 ou une version ultérieure peuvent utiliser "TousAntiCovid". L'application ne peut donc être usitée par les téléphones de la marque à la pomme sortis avant 2012. Pour Android, les smartphones compatibles doivent être équipés d'Android Lollipop 5.0, ou une nouvelle fois d'une version ultérieure. Cela correspond donc aux téléphones déployés lors de ces cinq dernières années.

15:53 - Deux patients transférés à Lorient en Bretagne Les transferts de patients se poursuivent ce jeudi. Deux patients hospitalisés à Nîmes ont été transférés au Groupe Hospitalier Bretagne Sud de Lorient en début d'après-midi. Les malades sont arrivés par avion. "Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne et Occitanie, les SAMU 56 et 30, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, la compagnie OYONNAIR et les services de la Préfecture du département", a communiqué l'ARS. Cette évacuation sanitaire demeure être la deuxième en provenance de Nîmes. Deux autres patients de la commune ont été transférés à Brest il y a deux jours.

15:24 - Valérie Pécresse souhaite que des tests de dépistage soient déployés dans des gares franciliennes Lors d'une interview accordée au Parisien, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a souligné qu'il "[fallait] tester massivement la population". Pour cela, la politicienne appelle le gouvernement à faire confiance aux présidents de régions pour les tests : "Je veux pouvoir organiser leur déploiement dès la semaine prochaine dans cinquante gares d'Ile-de-France, fournir 100 000 tests antigéniques aux infirmières des lycées [...] Pour mener toutes ces batailles, l'Ile-de-France comme les autres régions ont besoin du feu vert de l'État", a t-elle développé.

15:05 - Trois malades en réanimation au CHU de Limoges Le directeur de l'ARS en Haute-Vienne François Négrier, interviewé ce matin sur France Bleu Limousin, a indiqué que "l'activité n'est pas saturée" au CHU de Limoges. Trois patients y sont actuellement en réanimation. Le niveau 1 du Plan blanc a toutefois été activé par l'hôpital.

14:45 - 1000 personnes testées chaque jour en Haute-Vienne "Nous testons maintenant plus de 1000 personnes par jour, alors qu'on était à deux fois moins il y a quatre semaines. Avec des résultats au maximum en 48 heures", a détaillé François Négrier, le directeur de l'ARS en Haute-Vienne au micro de France Bleu Limousin.

14:29 - La situation s'est aggravée en Haute-Vienne Le directeur de l'ARS en Haute-Vienne, François Négrier, s'est exprimé sur France Bleu Limousin ce matin. Ce denier a expliqué que "le taux d'incidence s'est aggravé en septembre et en octobre" dans l'ensemble du territoire. Il en va de même pour "le taux de positivité qui s'élève désormais à 15%" dans le département de Nouvelle-Aquitaine. M. Négrier a ajouté que toutes les tranches d'âges étaient concernées.

12:48 - Les derniers chiffres en Ile-de-France En Ile-de-France, 4893 personnes étaient hospitalisées le 28 octobre selon les données de Santé publique France. La région a dénombré parmi elles 852 patients en réanimation. Le territoire francilien compte depuis le début de l'épidémie 39 466 sorties des établissements hospitaliers.