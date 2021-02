"Direct. Coronavirus en France : 31 519 nouveaux cas, le gouvernement en alerte"

COVID FRANCE. Alors qu'un confinement partiel les week-ends vient d'être annoncé à Dunkerque, la hausse du nombre de nouveaux cas se poursuit, et franchit le cap des 30 000 ce mercredi 24 février. Pour l'heure, aucun allègement des mesures n'est prévu dans les régions moins touchées par le virus.

20:21 - Le point sur les hospitalisations en France 25 614 patients sont actuellement hospitalisés en France en raison d'une infection au Covid-19. C'est 46 de moins qu'hier. Le nombre de personnes occupant les services de réanimation reste stable, à 3 436.

19:59 - 277 décès supplémentaires en un jour 277 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 85 321 personnes sont décédées en France des suites d'une infection au coronavirus.

19:41 - 31 519 nouveaux cas en 24 heures Le dernier bilan des autorités de santé fait état de 31 519 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un chiffre largement en hausse par rapport à mercredi dernier, où 25 018 cas étaient recensés.

19:22 - La vente d'alcool à emporter interdite dans le département du Nord Face à la flambée du nombre de cas dans l'agglomération de Dunkerque et plus largement dans le département du Nord, "la vente d'alcool à emporter ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites", a annonce Olivier Véran à la suite de son déplacement à Dunkerque. Les dates d'application de cette mesure seront précisées dès jeudi 24 février par le Préfet.

19:03 - Quels sont les départements où le taux d'incidence est le plus élevé ? Au 24 février, 14 départements présentent un taux d'incidence particulièrement élevé. Il s'agit du Pas-de-Calais (349,1), du Nord (300,5), de la Somme (294,7) et de l'Oise (262,3) pour les Hauts-de-France, des Alpes-Maritimes (591,9), des Bouches-du-Rhône (333,2) et du Var (314,1) pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Île-de-France, il s'agit de la Seine-Saint-Denis (313,6), de Paris (300,8), du Val-de-Marne (297,2), de la Seine-et-Marne (279,9), du Val-d'Oise (274,8) et de l'Essonne (255). Enfin dans le Grand-Est, la Moselle (312,2) présente un taux d'incidence bien au-dessus de la moyenne nationale.

18:46 - Le dernier bilan de l'épidémie dans la Somme Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 331 patients sont actuellement hospitalisés dans la Somme, avec 9 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 37 malades sont en réanimation, avec 3 nouvelles entrées en un jour. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 23 février 2021, à l'échelle régionale, était de 82,2 %. Depuis le début de l'épidémie, 621 personnes sont mortes du coronavirus dans le département. Pour rappel, le territoire est classé en vulnérabilité élevée.

18:32 - Le point sur l'épidémie à La Réunion Selon le dernier bilan des autorités, La Réunion compte actuellement 130 personnes hospitalisées en raison d'une infection au Covid-19, dont 55 en réanimation. Entre le 17 février et le 23 février, 856 nouveaux cas ont été recensés. Parmi eux, 96 sont issus du variant sud-africain, 10 du variant britannique et un du variant brésilien. [#Coronavirus] #LaReunion

????856 nouveaux cas du 17/02 au 23/02

????107 cas de variants de la Covid-19 dont 96 de souche sud-africaine, 10 britannique et 1 brésilien.

????130 personnes hospitalisées dont 55 en service de réanimation

???? 11270 personnes guéries

18:17 - Des transferts de patients de Nice vers Brest Afin de soulager les hôpitaux de Nice, plusieurs patients atteints du Covid-19 ont été transférés. Nice-Matin rapporte que trois patients des services de réanimation ont été déplacés vers le centre hospitalier de Brest (Finistère). Selon le dernier bilan des autorités de santé, 87,6 % des lits des services de réanimation des Alpes-Maritimes sont actuellement occupés.

18:00 - 60% des Français s'attendent à un nouveau confinement national Après l'annonce d'un confinement local et partiel à Dunkerque, deux jours après les Alpes-Maritimes, un sondage Elabe pour BFMTV révèle que 2 Français sur 3 se disent favorables à un confinement les week-ends dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Mais ils sont surtout 60% à penser qu'un confinement national pourrait être mis en place d'ici peu. Le gouvernement martèle que toutes les mesures sont prises pour éviter un reconfinement total, mais beaucoup de citoyens s'attendent à revivre le scénario du couvre-feu, d'abord localisé puis généralisé dans tout le pays, avec cette fois un confinement partiel plus contraignant.

17:45 - La "percée des variants" inquiète Avec 70% de cas de variant à Dunkerque, Olivier Véran explique : "La percée du variant britannique est telle que le nombre de diagnostic augmente désormais jour après jour. Nous avons effacé en une semaine les deux semaines de baisse consécutive que nous avions enregistrées jusque ici”.

17:40 - "1 habitant sur 100 tombe malade chaque semaine" Olivier Véran a insisté sur l'aspect alarmant que la crise sanitaire revêt à Dunkerque et dans la communauté de communes. "1 habitant sur 100 tombe malade chaque semaine" a tenu à informé le ministre.

17:33 - 16 000 vaccins supplémentaires 16 000 vaccins sont attendus dans le Dunkerquois dans les prochains jours a également informé le ministre de la Santé. Ils permettront de renforcer la vaccination et d'augmenter le nombre de personnes protégées dans la zone urbaine. La stratégie "Tester, alerter, protéger" reste un point important de la lutte contre le virus.

17:25 - Olivier Véran annonce le confinement le week-end à Dunkerque Olivier Véran prend la parole à la sortie de la réunion avec les élus locaux. Dès vendredi soir, 18h, et jusqu'à lundi matin, 6h, la commune de Dunkerque sera placée en confinement à l'instar du département des Alpes-Maritimes. Les commerces sont également concernés par les nouvelles mesures, les surfaces supérieures à 5000m² devront fermer leur porte et ne pourront compter que sur le click and collect pour poursuivre leurs activités. Le ministre de la Santé a précisé qu'ils étaient au nombre de 10 dans l'agglomération.

17:00 - Les chiffres dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France font partie des territoires particulièrement touchés par le Covid-19 et les variants. Le bilan de Santé publique France daté du 23 février indique 2700 personnes hospitalisées dont 226 nouveaux patients arrivés hier. On compte 360 malades dans les services de réanimation, avec 57 nouvelles entrées dans la journée. Au total, 6051 personnes sont mortes du coronavirus, c'est 44 de plus que la veille et 23326 sont sorties de l'hôpital soit 192 de plus.

16:40 - La "Covid'mobile" facilite la campagne de dépistage à Bordeaux A Bordeaux, une "Covid'mobil" déambule dans les communes les plus excentrées, et les moins équipées en laboratoires, pour permettre le dépistage de toute une part de la population. Le véhicule est équipé pour réaliser des tests antigéniques et obtenir des résultats en un quart d'heure. L'initiative répond au souhait du directeur de l'ARS : "Avec la poussée des variants dans la région, et notamment en Gironde, il faut encore plus se faire tester, et s’isoler si l'on est positif. Et plus on est proche de la population, plus elle ira facilement se faire dépister. On ne fera jamais assez de tests, notamment avec ces variants." Le véhicule inaugure sa première ronde aujourd'hui dans la commune du Taillan-Médoc, dix autres communes bénéficieront du dispositif dans les prochains jours.

16:20 - Le CHU de Dunkerque a transféré 61 patients en réanimation Lors du passage du ministre de la Santé au CHU de Dunkerque, les soignants ont informé qu'en trois semaines 61 de patients Covid-19 en réanimation ont été transférés vers les autres centres hospitaliers du Nord, témoignant d'une "solidarité régionale très forte". Toutefois, sur les 700 lits de réanimation un grand nombre sont déjà occupés et malgré l'entraide entre les hôpitaux, la création de nouvelles places est difficile. Olivier Véran a tenu à rassurer les professionnels de santé : "On est là aussi pour vous témoigner de notre soutien et prendre des décisions pour faire en sorte que ça s'arrête".

16:00 - 17% de la population a déjà contracté le virus L'Institut Pasteur a publié ces dernières modélisations de l'épidémie en France. Selon les chiffres, 17% de la population métropolitaine a été infectée par le Covid-19 au moins une fois depuis un an. Etonnament les personnes des moins de 50 ans ont davantage touchées, un peu de 20% en moyennes. L'Institut pasteur indique également le taux d'infection en fonction des régions sans surprise on retrouve l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le Grand-Est dans le trio de tête avec respectivement, 30%, 24% et 20% des populations régionales infectées.

15:40 - Le point sur l'épidémie dans le Pas-de-Calais La situation est "très préoccupante" dans une dizaine de départements a indiqué Gabriel Attal sans plus de précisions. Dans le Pas-de-Calais, le taux d'incidence frôle les 350 cas pour 100 000 habitants, un des plus élevés de métropole. D'après les chiffres du département, le nombre de personnes hospitalisées grimpe à 634 avec 84 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. 109 malades occupent les lits de réanimation, avec 25 nouvelles admissions dans la journée. On déplore 1195 décès liés au coronavirus, soit 19 de plus que le veille et 5008 sont sorties de l'hôpital soit 60 de plus.

15:20 - Les mesures dans les Alpes-Maritimes, prémisses d'un confinement national ? Les mesures appliquées dans les Alpes-Maritimes, ne sont pas sans rappeler le couvre-feu. Initialement mis en place dans huit métropoles, le confinement nocturne à progressivement été étendu à l'ensemble du pays. Pour le professeur Mircea Sofonea, le même scénario est à craindre avec un nouveau confinement généralisé. "L’exécutif, dans un premier temps, montre qu’il fait tout pour endiguer l’épidémie tout en minimisant l’impact socio-économique. Puis, quand la situation sanitaire est trop dégradée, concède qu’un confinement est alors la seule solution." explique-t-il à Ouest-France. Le gouvernement a répété qu'il cherchait à éviter un confinement national mais que l'hypothèse n'était toujours pas écartée selon l'évolution de l'épidémie. La situation nationale est cependant bien loin d'égaler celle enregistrée à Nice.