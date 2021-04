"DIRECT. Coronavirus en France : 433 décès en 24 heures, les réanimations encore en hausse"

CORONAVIRUS. La situation épidémique continue de se dégrader en France. Les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires montrent une nouvelle augmentation du nombre de patients en réanimation. 5 729 malades étaient en soins critiques ce mercredi. Plus de 30 000 personnes étaient encore hospitalisées.

21:30 - Le nombre de cas de Covid-19 n'est pas mis à jour ce mercredi à cause d'un problème technique "Environ 400 000 résultats de tests (non dédoublonnés, résultats positifs ou négatifs) n’ont pas pu être intégrés dans la base SI-DEP de Santé publique France. Le nombre total de cas confirmés quotidien est donc sous-estimé, et n’est pas publié ce jour", indique Santé publique France dans son dernier bilan de l'épidémie. Au 5 avril, 4 841 308 infections au Covid-19 avaient été comptabilisées en France.

21:08 - Le taux d’incidence repart à la hausse Avec 404,06 cas pour 100 000 habitants, le taux d’incidence enregistre une augmentation, mercredi 7 avril, selon les chiffres partagés par les autorités sanitaires. La veille, cet indicateur montrait 402,53 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 1,53 points. Entre lundi et mardi, le taux d’incidence avait baissé de 2,40 points. Le taux de positivité des tests reste stable à 7,52%, après une baisse de 0,15 point affichée lors du bilan de mardi.

20:45 - 433 décès en 24 heures, 30 904 malades hospitalisés 30 904 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en France, selon le dernier bilan publié par Santé publique France, mercredi 7 avril. Le nombre de patients en réanimation poursuit son augmentation pour arriver à 5 729 personnes. En 24 heures, on déplore 433 nouveaux décès. En une journée, 3 131 personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux, dont 673 en réanimation.

20:30 - Plus de 391 000 injections en 24 heures 391 177 injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisées en 24 heures, mardi 7 avril, dont plus de 271 000 premières injections et 119 729 deuxièmes injections. En tout, 9 797 957 de personnes ont reçu une première dose de vaccin soit 14,6% des Français, et 3 362 472 ont reçu deux injections, ce qui correspond à 5% de la population.

20:08 - Bilan mondial : 2,87 millions de morts La pandémie de Covid-19 a provoqué le décès de 2,87 millions de personnes dans le monde depuis le mois de décembre 2020, d’après le bilan de l’AFP, cité par LCI. 556 528 décès sont à déplorer aux États-Unis, le pays qui compte le plus de victimes, devant le Brésil (336.947) et le Mexique (205.002).

19:37 - Réaction tardive du Samu : la famille d’une femme décédée du Covid-19 porte plainte Il aura fallu trois appels pour que le Samu se déplace. Patricia Urcel, 53 ans, est décédée d’un arrêt cardio-respiratoire à Paris en septembre, à la suite d’une infection au coronavirus. Les deux jours avant, sa famille a appelé le Samu, qui est venu lui porter secours seulement au troisième appel, soit quelques heures avant le décès, précise Le Parisien. Le 30 mars, ses proches ont porté plainte pour "homicide involontaire", "entrave aux soins" et "non-assistance à personne en péril".

19:14 - "On redoute beaucoup d'être encore plus sollicités", confie un psychiatre L’impact de l’épidémie et de la crise sanitaire et économique est lourd pour la santé mentale. "On redoute beaucoup d'être encore plus sollicités, plus débordés qu'on ne l'est actuellement", s'inquiète Antoine Pelissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri-Mondor de Créteil dans un entretien à Franceinfo. Le spécialiste alerte et appelle la population à "ne pas trop tarder" face à "trop d’angoisses qui surviennent tous les jours, qui sont un petit peu envahissantes". Par ailleurs, le psychiatre indique que les enfants et adolescents sont ceux qu’il "voit le plus aujourd’hui". "Beaucoup d'adultes prennent sur eux et arrivent à tenir. Mais les enfants, il y en a beaucoup qui craquent", précise Antoine Pelissolo.

18:53 - À Lyon, pas de retour à la normale des réanimations avant la mi-juin ? Le chef de service de réanimation de l'hôpital Lyon-Sud estime qu’il n’y aura pas de retour à la normale dans les services de la ville avant "au moins la mi-juin". "On pense que le pic devrait venir d'ici une dizaine de jours, et il y a toujours un décalage entre la ville et la réanimation, car nos patients restent environ 15 jours, trois semaines, voire un mois en réanimation. Ça veut dire que les services de réanimation seront saturés au moins jusqu'à la mi-mai", précise Vincent Piriou auprès de l’AFP, cité par LCI.

18:35 - Vaccin AstraZeneca : un lien "plausible mais non confirmé" avec les thromboses, selon l’OMS Alors que le régulateur européen a évoqué ce mercredi un lien entre le vaccin d’AstraZeneca et la formation de caillots sanguins, l’Organisation mondiale de la santé nuance en indiquant que ce lien est "plausible mais non confirmé". "Des études spécialisées sont nécessaires pour comprendre pleinement la relation potentielle entre la vaccination et de possibles facteurs de risque", précise l’OMS dans un communiqué.

18:14 - L'EMA reconnait un lien entre AstraZeneca et les cas de thromboses En conférence de presse cet après-midi, l'Agence européenne des médicaments a conclu qu'il existe bien un lien entre les rares cas signalés de thromboses et l'injection du vaccin AstraZeneca. L'EMA a d'ailleurs demandé à ce que la formation de caillots sanguins soit ajoutée à la liste des effets secondaires, bien qu'elle soit, elle insiste, très rare. Mais, l'agence sanitaire rappelle que si le lien est avéré, les bénéfices du vaccin en vaccinant des millions de personnes restent plus importants que les risques qu'il représente.

17:44 - Plus de 1500 hospitalisations en Normandie En Normandie, 1583 personnes étaient hospitalisées hier, dont 128 patients admis dans la journée du 6 avril. Le nombre de malades en réanimation s'élève à 214 et 23 d'entre eux ont rejoint les services dans les dernières 24 heures. Depuis mars 2020, les hôpitaux de la région déplorent 2697 décès liés au coronavirus, c'est 16 de plus en une journée. Mais 10474 ont, elles, guéri, soit 60 de plus.

17:16 - 164 transferts de patients réalisés vers la Bretagne en un an Lors des trois vagues épidémiques le nord-ouest du pays a été la destination de nombreuses évacuations de patients. Selon la Direction générale de la santé, au 29 mars, la Bretagne, le Pays de la Loire et la Normandie ont accueilli 30% de malades issus d'autres régions soit 319 patients sur 1054 transferts réalisés en un an. La Bretagne reste la région la plus sollicitée de l'Ouest avec 164 malades réceptionnés. La région est, depuis le début de la crise sanitaire, une des moins touchée par le virus, et ses services ont permis de pallier le manque de places disponibles dans les hôpitaux saturés dans les régions comme l'Ile-de-France, les Hauts-de-France ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

16:48 - CovidListe : un site internet pour éviter de perdre des doses de vaccins Chaque dose de vaccin doit être administrée et les professionnels de santé s'organisent pour ne perdre aucune dose, même lorsqu'un rendez-vous est annulé ou que des candidat éligibles sont trop méfiants pour accepter l'injection. Se référer aux listes d'attente, contacter un par un les patients prioritaires en attente d'un rendez-vous... Désormais un nouvel outil permet de prévenir les volontaires à la vaccination plus facilement : CovidListe. Le site internet permet, dès qu'une dose du vaccin est disponible et doit être administrée avant d'être perdue, de contacter les personnes inscrites sur le site en tant que volontaires pour la vaccination. La première personne a réagir et à valider le rendez-vous reçoit le vaccin et empêche le gaspillage des doses.

16:15 - Transferts intrarégionaux en Auvergne-Rhône-Alpes Avant la fin de la semaine tous les établissements de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes devront déprogrammer l'ensemble des interventions non-urgentes en guise de prévention et d'anticipation avant que les services de réanimations ne soient saturés. Dans cette même optique, l'ARS a déjà organisé plusieurs transferts de patients intrarégionaux. Depuis mi-mars, douze patients du Rhône et de Loire ont été évacués, avec l'accord des familles, vers le Puy-de-Dôme, rapporte 20 Minutes. Deux malades sont également transportés aujourd'hui selon l'ARS.

15:41 - 630 patients occupent les réanimations d'Auvergne-Rhône-Alpes Le taux d'incidence de l'Auvergne-Rhône-Alpes flirte avec les 400 mais semble se stabiliser. Pourtant, les services hospitaliers sont sous tension, l'ARS a d'ailleurs demandé la déprogrammation de toutes les interventions non-urgentes. Les derniers chiffres de Santé publique France comptent 3745 personnes hospitalisées dont 310 admises hier. En réanimation, 630 malades occupent les lits et 96 nouvelles entrées ont été enregistrées le 6 avril. Les hôpitaux déplorent 41763 décès liés au coronavirus, c'est 135 de plus en 24 heures, tandis que 10131 personnes sont sorties, soit 56 de plus.

15:14 - Le variant "Henri-Mondor" aussi détecté à Meaux en Seine-et-Marne Le variant "Henri-Mondor" détecté à Créteil fin février a aussi été détecté à Meaux durant le mois de mars. S'il le variant a bien été identifié, les analyses se poursuivent pour déterminer de sa dangerosité. Un première étude du variant menée par le virologue Jean-Michel Pawlotsky montre que le virus présente dix-huit mutations dont sept sur le protéine Spike. Le 31 mars sur Europe 1, le chef du service de virologie de l’hôpital Henri-Mondor, précisait que "ce virus porte des mutations qui améliorent la pénétration dans les cellules affectées […] Donc c’est un virus potentiellement plus contagieux."

14:43 - La vaccination des adolescent pour "atteindre l'immunité collective" ? Pfizer-BioNTech a lancé il y a plusieurs semaines des essais cliniques pour constater les effets et l'efficacité du vaccin anti-Covid chez les adolescents, les premiers résultats sont encourageants avec 100% d'efficacité chez les 2260 adolescents volontaires. Sur RTL, le professeur de Santé Publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel, cite ces essais et indique "qu'élargir la base de population" vaccinée aux adolescents permettrait "d'atteindre l'immunité collective". Jusqu'à présent l'on considérait que le vaccin empêchait les formes graves de la maladie mais, "on se rend compte que ces vaccins protègent aussi de la transmission", explique le professeur. L'idée de vacciner les adolescents prend alors tout son sens, notamment pour limiter la transmission du virus.

14:09 - Le Calvados et la manche déprogramme 30% des interventions En Normandie, l'épidémie connait deux vitesses. Si elle recule dans l'Eure et dans l'Orne et ralentit en Seine-Maritime, elle progresse rapidement dans le Calvados et la Manche. Du côté des hôpitaux, la pression est de mise partout. La région compte 1583 hospitalisations et 214 patients en réanimation, contre 1418 et 186 la semaine dernière. L'ARS souligne : "Le niveau global des hospitalisations est désormais très supérieur à celui enregistré lors du pic de la deuxième vague". Le Calvados et la Manche ont enclenché le niveau 3 du plan régional de mobilisation contre le Covid-19 rapporte Ouest-France. Le dispositif, déjà déployé dans l'Eure et le Seine-Maritime, permet de déprogrammer 30% des interventions chirurgicales non-urgentes.

13:37 - La courbe épidémique en hausse dans le Grand-Est "L'épidémie persiste. [...] La vaccination est encore trop lente, il faut l'accélérer", a insisté le président de la région Grand-Est, Jean Rottner sur BFMTV, et a raison puisque la courbe épidémique augmente dans la région. Les dernières données de Santé publique France comptent 2722 personnes hospitalisées, dont 248 patients ont été admis hier. Le nombre de malades s'élève à 483 dans les services de réanimation et 49 nouvelles entrées ont été enregistrées le 6 avril. Depuis mars 2020, les hôpitaux déplorent 9015 décès liés au coronavirus, c'est 45 de plus en une journée tandis que 31573 ont pu sortir des établissement de santé, soit 85 de plus.