"DIRECT. Coronavirus en France : 5 797 nouveaux cas, situation "fragile" et inquiétante""

COVID FRANCE. Souche britannique, troisième vague, mauvaise tendance française... La situation sanitaire ne va malheureusement pas vraiment en s'améliorant ces jours-ci et alors que les fêtes de fin d'année se profilent. On fait le point sur la situation.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

23:48 - Malgré la découverte d'une nouvelle variante du Covid-19, la situation "n'est pas hors de contrôle" pour l'OMS FIN DU DIRECT - C'est l'une des grandes informations de la soirée. Depuis ce week-end, une nouvelle variante du Covid-19 venue du Royaume-Uni fait trembler toute l'Europe, si ce n'est pas l'ensemble de la planète. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette nouvelle variante n'en serait pas pour autant "hors de contrôle" à ce jour. L'OMS invite tout un chacun à respecter au maximum les gestes barrières qui ont fait leurs preuves depuis le début de l'épidémie. En conférence de presse, Michael Ryan, le responsable des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, a quant à lui déclaré que "nous avons eu un R0 beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l'avons maîtrisé. Cette situation n'est donc pas, en ce sens, hors de contrôle".

23:24 - Bientôt des tests Covid-19 réalisé par.. la bouche ? Désagréable, insupportable, terrible... Les qualificatifs peu flatteurs ne tarissent pas quand il s'agit d'évoquer les tests PCR et antigéniques qui s'invitent dans les narines du monde entier. Mais comme le rapporte Futura Santé, une méthode de dépistage moins douloureuse, moins cher mais aussi plus fiable se développerait. Déjà mis en place en République tchèque, ce test s'effectue en se gargarisant la bouche. Ainsi, à l'aide d'un peu d'eau, que l'on fait circuler dans sa bouche et le début de sa gorge, pendant une trentaine de secondes avant de la recracher dans un récipient, il serait possible de déterminer si on est positif au coronavirus ou non. L'eau recrachée faisant bien entendu ensuite l'objet d'analyses en laboratoire.

23:05 - Quelle situation dans le Bas-Rhin ? 456 patients, dont 55 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, sont hospitalisés ce lundi 21 décembre dans le Bas-Rhin. 37 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. 1 004 personnes sont mortes du coronavirus dans le département depuis le début de l'épidémie (+10 en 24 heures), mais 4 065 sont aussi sorties guéries de l'hôpital (+26 en 24 heures). Le taux d'occupation des lits de réanimation au 21 décembre, à l'échelle régionale, est de 58,5%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 18 décembre était quant à lui de 4,7%, tandis que le taux d'incidence était de 151,6 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

22:46 - Le département du Nord enregistre le plus grand nombre de nouveaux décès en 24 heures Vingt-trois. C'est le nombre de morts victimes du coronavirus qu'a enregistrés le département du Nord entre dimanche et lundi. Il s'agit du bilan le plus élevé en la matière sur le territoire français. Suivent juste derrière les départements de la Moselle (+18 en 24 heures) et des Bouches-du-Rhône (+17 en 24 heures).

22:25 - La mutation du coronavirus au menu d'un nouveau Conseil de défense lundi soir Face à la situation sanitaire, un nouveau Conseil de défense a été organisé ce lundi soir, rapporte franceinfo. D'après nos confrères, dont LCI confirme les dires, la réunion a encore été consacrée au dossier de la nouvelle variation du virus venue, visiblement, du Royaume-Uni.

22:04 - Le Rhône, département qui compte le plus de nouveaux patients en réanimation Quatorze nouveaux malades du Covid-19 ont été admis en réanimation dans le département du Rhône. En tout, ce sont désormais 146 patients qui occupent un lit dans ce type de service. Derrière viennent la Gironde et ses 74 malades en réanimation (+9 en 24 heures), et le Nord et ses 105 patients (+8 en 24 heures).

21:49 - Neuf cas symptomatiques sur dix non détectés à la sortie du premier confinement ? Ils dénoncent une défaillance du système de surveillance. D'après des chercheurs, dont la revue scientifique Nature se fait l'écho, à la sortie du premier confinement au printemps dernier, 90% des cas symptomatiques n'ont pas été détectés en France. En cause ? Une capacité de dépistage "restée insuffisante". Selon les estimations des chercheurs, "seule une infection au Sars-CoV-2 sur douze a été identifiée, pendant la période de l'étude" qui s'est étalée sur les sept semaines suivant le confinement, du 11 mai au 28 juin.

21:28 - Acheminement des vaccins : un test logistique organisé mardi L'Europe va pouvoir se vacciner ! C'est la grande information de la journée. Après les feux verts, l'heure est désormais au test de logistique pour l'acheminement des vaccins. Le ministère de la Santé a indiqué lundi soir qu'Olivier Véran ira mardi matin sur une plateforme logistique mobilisée pour la cause. Un test y sera organisé.

21:12 - Le taux de positivité des tests en baisse Serait-ce le petit rayon de lumière dans les mauvais chiffres français ? D'après Santé publique France, alors que les derniers chiffres enregistrés ne sont guère glorieux, le taux de positivité des tests a diminué au cours de ces dernières 24 heures, passant de 5,2% dimanche, à 4,7% lundi.

20:48 - Ces départements qui comptent le plus de nouvelles hospitalisations en 24 heures Le Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) et le Bas-Rhin (Grand Est) sont les deux départements qui ont enregistré le plus de nouvelles hospitalisations en 24 heures. Ils en ont tous les deux 55 de plus, ce qui porte pour le premier à 1 072 le nombre de malades du Covid-19 dans les lits d'hôpitaux et à 456 pour le second. Juste derrière eux, la Moselle (Bas-Rhin) arrive avec 53 nouvelles hospitalisations (534 en tout).

20:27 - Quid des hospitalisations générales ? Si du côté des réanimations on observe un très léger mieux ce lundi, pour les hospitalisations, on compte toujours 25 233 patients dans les lits d'hôpitaux ce 21 décembre. C'est 240 de plus depuis le dernier bilan enregistré dimanche après-midi et publié en début de soirée hier.

20:06 - Légère diminution du nombre de patients en réanimation ce lundi Une bonne nouvelle avant les fêtes ? Il est malheureusement encore trop tôt pour le dire. Il n'empêche que ce lundi, Santé publique France rapporte que quelque 2 746 patients occupent des lits de réanimation. C'est huit de moins que la veille.

19:47 - 351 morts du Covid-19 en plus en 24 heures Alors que 131 décès étaient rapportés dimanche soir, ce lundi, Santé publique France fait état de 351 nouveaux morts. Tous ont été enregistrés à l'hôpital. En tout, ce sont désormais 60 900 décès (Ehpad compris) qui ont été comptabilisés en France depuis le début de la pandémie, dont 42 126 décès à l'hôpital.

19:27 - 5 797 de plus en 24 heures, une amélioration ? Pas vraiment.. La France compte désormais 2 479 151 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans le pays. C'est 5 797 de plus. Un chiffre qui peut laisser croire à une amélioration de la situation, mais il n'en est rien. Chaque lundi, le nombre de nouveaux cas est plus faible que les autres jours du fait du week-end qui le précède et lors duquel moins de tests sont réalisés.

19:14 - Pfizer et BioNTech "prêts" à livrer le vaccin anti-Covid en Europe Lundi après-midi, alors que le feu vert de l'Union européenne était encore attendu, le président du groupe allemand BioNTech, Uğur Şahin, et le directeur général du laboratoire américain Pfizer, Albert Bourla, se sont tous les deux dits "prêts" à livrer le vaccin. "Si la Commission européenne délivre une autorisation, nous sommes prêts à débuter la livraison du vaccin sur les sites désignés par les gouvernements partout dans l’UE", a notamment indiqué Albert Bourla.

18:50 - La vaccination débutera les 27, 28 et 29 décembre dans tous les pays européens, annonce Jean Castex Sur Twitter, le Premier ministre Jean Castex a rapidement réagi à la nouvelle selon laquelle l'Union européenne valide à son tour le vaccin Pfizer-BioNTech. "La vaccination débutera dans les 27 pays de l'UE les 27, 28 et 29 décembre", a-t-il annoncé, en profitant au passage pour saluer le travail des Européens dans ce dossier : "À tous les sceptiques, à tous ceux qui en doutaient, l'Europe a montré qu'elle était bien plus qu'un grand marché : une communauté de destin. C'est sa singularité, et c'est notre force face à la crise."

18:43 - L'Union européenne autorise à son tour le vaccin Pfizer-BioNTech Alors que le vaccin Pfizer-BioNTech a été autorisé par l'Agence européenne du médicament (EMA) ce lundi après-midi, en début de soirée, l'Union européenne a à son tour donné son feu vert au vaccin, a-t-on appris sur les coups de 18h30 ce 21 décembre. Les premières vaccinations s'annoncent désormais imminentes !

18:18 - Le Vatican donne son feu vert aux catholiques qui voudraient se faire vacciner contre le Covid-19 Dans une note publiée ce lundi, le Vatican a fait savoir qu'"il est moralement acceptable de recevoir des vaccins Covid-19 qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production". Selon cette note approuvée par le pape, l'Église précise que pour elle, le lien entre les personnes qui vont se faire vacciner dans les mois qui viennent et les avortements qui ont eu lieu au siècle dernier est "lointain". Les pratiquants pourront donc sans hésiter se faire vacciner.

17:53 - Le bilan de Santé publique France dans le Tarn-et-Garonne Selon le dernier bilan du SARS-CoV-2 dans le Tarn-et-Garonne, daté du 20 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 50, avec un nouvel admis dans les dernières 24 heures. Neuf malades sont en réanimation dans le département classé en vulnérabilité élevée. 87 personnes sont décédées du coronavirus et 394 sont sorties de l'hôpital. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 17 décembre 2020 était de 3,5%, alors que le taux d'incidence était de 70,8 cas pour 100 000 habitants, soit 5,3 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 15 décembre 2020 dans la région Occitanie était de 0,96.

17:28 - La campagne vaccinale commencera en fin de semaine Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé sur son compte Twitter que la campagne de vaccination dans l'Hexagone et en Europe débutera ce dimanche. En France, la première phase de cette dernière concerna un million de personnes qui travaillent ou résident dans les Ehpad. L'agence européenne du médicament vient d'autoriser le vaccin Pfizer. Cette semaine devraient intervenir l'avis de la Commission européenne, de la Haute Autorité de Santé, et les premières livraisons.

17:01 - 955 patients dans les Pays-de-la-Loire Selon le dernier bilan du Covid-19 dans les Pays-de-la-Loire daté du 20 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 955, avec 27 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 77 malades sont en réanimation, avec quatre nouvelles entrées dans la journée. 1207 personnes sont mortes du coronavirus, soit sept de plus en 24 heures et 5718 sont sorties de l'hôpital soit onze de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 42,5%. Le taux d'incidence était de 91,0 cas pour 100 000 habitants, soit 1,6 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 15 décembre 2020 dans la région était de 1,5.

16:29 - Les derniers chiffres en Ile-de-France En Ile-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 4822 patients, avec 76 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 610 malades sont en réanimation. 52867 personnes sont sorties de l'hôpital sur le territoire. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 53,2%. Le R effectif mesuré le 15 décembre 2020 dans la région était de 1,4.