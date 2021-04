"DIRECT. Coronavirus en France : 5 900 personnes en réanimation, une circulation encore "trop élevée""

CORONAVIRUS. "Une amélioration semble se dessiner", a indiqué le ministre de la Santé, vendredi, tout en pointant que la circulation du Covid-19 restait "encore beaucoup trop élevé[e] dans notre pays". 36 442 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures, selon le dernier bilan sanitaire, publié ce même jour.

16:14 - Le laboratoire Merck MSD lance la troisième phase de son traitement antiviral contre le Covid-19 Le molnupiravir du laboratoire Merck MSD et de la biotech Ridgeback Biotherapeutics entre dans la phase III. Il s’agit d’un antiviral, conçu pour traiter le coronavirus. Les antiviraux pourraient permettre de réduire la charge virale et de réduire les contaminations. 15:11 - Le confinement commence en Martinique Le préfet a annoncé jeudi 15 avril de nouvelles mesures pour faire face à une nouvelle flambée de l’épidémie en Martinique. Un troisième confinement est instauré à partir du samedi 17 avril au matin. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km sans motif impérieux et un couvre-feu est maintenu de 19h à 5h. 14:19 - Plus de trois millions de décès dans le monde Plus de trois millions de personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le monde, selon le bilan de l’AFP, cité par BFMTV, ce samedi. La semaine dernière, 12 000 décès ont été enregistrés dans le monde.

13:15 - Un hommage aux soignants qui ont mis fin à leur jour ce samedi Un interne en médecine s’est suicidé tous les 18 jours depuis le mois de janvier, selon l'Intersyndicale nationale des internes en médecine. Cette dernière organise un "hommage silencieux" à ces derniers, devant le ministère de la Santé et des Solidarités, à 14h30, ce samedi 17 avril. "Ensemble, rendons hommage à tous ces internes victimes d'un système hospitalier violent, pour ne jamais les oublier", écrit l’Intersyndicale. #ProtegeTonInterne - Hommage silencieux | Ensemble, rendons hommage à tous ces internes victimes d'un système hospitalier violent, pour ne jamais les oublier.

D'après le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 publié vendredi 16 avril, 331 décès de plus sont à déplorer. Ce chiffre comprend le rattrapage des données dans les Ehpad, qui a lieu les mardis et vendredis. À l'hôpital, 306 décès ont été référencés dans la journée, soit dix de plus que jeudi et huit de plus que vendredi dernier. Par ailleurs, 36 442 cas supplémentaires ont été enregistrés, soit 1 603 de moins que jeudi. La moyenne sur sept jours passe à 34 831 cas contre 35 517 jeudi. Cela correspond à 725,42 cas de moins que la semaine dernière, en moyenne. Voici l'ensemble des chiffres :

5 224 321 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 36 442 de plus

100 404 décès au total (Ehpad compris), soit 331 de plus

74 234 décès à l'hôpital, soit 306 de plus

26 170 décès en Ehpad, soit 25 de plus que mardi

30 472 personnes actuellement hospitalisées, soit 196 de moins

5 914 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de moins

2 044 nouveaux admis à l'hôpital (-18) et 463 en réanimation (-38)

318 923 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 887 de plus

Taux de positivité des tests : 9,63% soit 0,03 point de plus

Taux d'incidence : 375,97 cas/100 000, soit 31,55 point de moins

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 1er avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation de la circulation du Covid-19 particulièrement prononcée chez les enfants et les jeunes adultes, au moment où la fermeture des écoles a été décidée. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une confirmation du retour à la hausse des nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus, après plusieurs semaines de baisse. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'augmenter en semaine 12 , en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers.

L'inquiétude sur la propagation du Covid-19 chez les enfants se confirme . Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l'ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France.

Les variants du Covid-19 poursuivent leur propagation . La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés.

La pression hospitalière continue d'augmenter . L'augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s'est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA.

Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. Santé publique France a recensé 1 738 décès en semaine 12 contre 1 789 en semaine, soit une diminution de 3%. Les plus forts taux hebdomadaires de décès en métropole étaient encore rapportés en Hauts-de-France (3,9 pour 100 000 habitants), Grand Est (3,7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,6) et Ile-de-France (3,5).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.