"DIRECT. Coronavirus en France : 55 539 nouveaux cas, circulation "très intense" du virus"

COVID. Ce vendredi 10 décembre, les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France font état de 55 339 cas supplémentaires en 24 heures. De son côté, Gabriel Attal a indiqué que la 5e vague "approche du pic de la 2e vague".

Le directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse) Antoine Flahault, invité de LCI il y a quelques jours, a indiqué à la chaîne d'informations en continu que, pour lui, voir arriver le pic de la 5e vague autour du 15 décembre, "ou à quelques jours près", "reste envisageable" et "plausible". Plusieurs indicateurs le poussent à faire cette analyse de la situation sanitaire en France. En premier lieu, le fait que le R (le nombre de personnes contaminées par 1 malade : au-dessus de R=1, l'épidémie progresse) était de 1,3 en fin de semaine dernière contre 1,17 maintenant, indique que, si l'épidémie progresse toujours, son augmentation est moins rapide. En outre, si, jeudi 9 décembre, 17% de personnes en plus étaient testées positives par rapport à la semaine précédente, cette hausse était toute relative : la veille, mercredi 8, la hausse sur une semaine était de 24% et, en début de semaine dernière, de plus de 50%. Pour Antoine Flahault, cela signifie que le plus haut niveau de la vague pourrait être atteint dans les prochains jours : "Avant son plus haut niveau, la courbe va s'arrondir", expliquait-il encore. Le risque ? Que le nombre de cas se stabilise à un niveau très élevé et que la France connaisse un plateau, comme au Royaume-Uni, où "le R reste autour de 1 depuis la mi-août". Pour l'épidémiologiste, le seul moyen d'éviter un tel scénario serait de mettre en place des "mesures fortes".

22:54 - Selon Jean-Louis Teboul, "on est loin de la saturation d'il y a un an" à l'hôpital Jean-Louis Teboul, chef du service réanimation à l'hôpital Bicêtre, a indiqué ce vendredi soir sur LCI qu'on "est loin de la saturation d'il y a un an" à l'hôpital. Le professeur s'est en revanche montré inquiet pour cette fin d'année : "On craint avec la fin de l'année qu'il y ait de nouveaux lits fermés."

22:23 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France (SPF), font état de 55 339 cas supplémentaires, ce vendredi 10 décembre. La moyenne sur 7 jours continue de progresser avec 48 248 nouveaux cas, soit une augmentation de 24 % en une semaine. Toutefois, ce taux continue de baisser : il était de +60 % il y a dix jours.

22:23 - Une étude indique qu'une infection par des champignons microscopiques peut aggraver la détresse respiratoire D'après une étude, baptisée MyCovid et publiée dans la revue scientifique The Lancet Respiratory, il a été mis en évidence qu'une infection par des champignons microscopiques peut aggraver la détresse respiratoire. Auprès de l'AFP, le professeur Jean-Pierre Gangneux, chef du laboratoire de parasitologie et mycologie du CHU de Rennes et coordinateur de l‘étude, précise : "L'aspergillose invasive, c'est une maladie qu'on connaît bien à l'hôpital chez les patients très immunodéprimés. Ces dernières années, on l'a vu apparaître chez les gens qui faisaient des grippes sévères avec syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)", rapporte LCI.

21:52 - Selon Jean Castex, "c'est grâce au pass sanitaire que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes" En visite sur le marché de Noël de Strasbourg ce vendredi soir, Jean Castex a tenu à défendre le pass sanitaire. Sur son conte Twitter, le Premier ministre a indiqué que "C'est grâce au pass sanitaire et dans le strict respect du protocole - renforcé cette semaine - que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes." C'est grâce au pass sanitaire et dans le strict respect du protocole - renforcé cette semaine - que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes.

Merci à tous ceux qui s'engagent pour assurer la sécurité de nos fêtes de fin d'année, en Alsace et partout en France. pic.twitter.com/6iW8L29iRg — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2021

21:27 - Un cluster a été identifié au repas d'un club de football en Bretagne Ce vendredi, en Bretagne, un cluster a été identifié par les autorités locales. Ainsi, 30 personnes ont été testées positives au coronavirus, rapporte Ouest France. Ces les personnes contaminées ont toutes participé à un repas, une soirée tartiflette très précisément, organisé par un club de football d'Ille-et-Vilaine. En tout, 130 convives y ont participé et sont donc invités à se faire tester, jeudi 16 décembre.

21:03 - Les personnels non-vaccinés de l'hôpital de Belfort ne seront pas licenciés Ce vendredi, l'hôpital de Belfort a indiqué que les membres de son personnel, non-vaccinés au 15 décembre, ne seraient pas licenciés, mais bien suspendus sans salaire et sans avoir la possibilité de reprendre leur travail.

20:20 - 13 766 535 doses de rappel ont été administrées Ce vendredi soir, le ministère des Solidarités et de la Santé a communiqué les derniers chiffres de la vaccination anti-coronavirus au 10 décembre. 52 248 386 premières injections ont été réalisées. par ailleurs, 13 766 535 doses de rappel ont été administrées. ???? Campagne de vaccination contre le #COVID19 | Au 10 décembre 2021 :

19:53 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France (SPF), font état de 13 629 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. Ainsi, 1 293 personnes de plus ont été admises à l'hôpital ces dernières 24 heures. Du côté des réanimations, 2 498 patients sont actuellement en soins intensifs.

19:31 - Le gouvernement réagit à l'avis de la Haute autorité de santé Un communiqué transmis par le gouvernement au Parisien indique que "le ministère des Solidarités et de la Santé a pris acte de la décision de la Haute Autorité de santé du 9 décembre 2021". En outre, le ministère, qui avait prévu d'en commandé 50 000 doses, explique que "la nature du contrat prévoit un déclenchement des commandes uniquement en cas d’autorisation précoce de déploiement". Et de conclure : "Les échanges avec l’agence européenne du médicament (EMA) continuent et une décision européenne concernant la demande d’autorisation de mise sur le marché est attendue début d’année 2022."

19:09 - La Haute autorité de santé n'autorise par l'utilisation du traitement Molnupriravir de manière précoce Ce vendredi; la Haute autorité de santé, dans un avis, a indiqué qu'elle n'autorisait pas l'utilisation du traitement Molnupriravir de manière précoce : "La HAS considère que le traitement Lagevrio (Molnupiravir) ne remplit pas les critères nécessaires pour obtenir une autorisation d’accès précoce. Le régulateur invoque notamment des résultats d’efficacité avancés par le laboratoire « moins bons que ceux des traitements disponibles : 30 % de réduction des risques de progression vers la forme grave de la Covid-19 seulement (selon l’étude MOVe-OUT)."

18:55 - La Normandie et la Bretagne déclenchent à leur tour le plan blanc Les Autorités régionales de santé de Bretagne et de Normandie ont demandé à l'ensemble de leurs établissements de santé d'activer leur plan blanc, et ce dès ce vendredi.

18:25 - La Haute autorité de santé donne son feu vert à un traitement antiviral pour les patients à très haut risque Ce vendredi 10 décembre, dans un communiqué, la Haute autorité de santé (HAS) a rendu un avis à propos d'un traitement contre le coronavirus. Elle a autorisé Evusheld, un traitement préventif à base d'anticorps monoclonaux d'AstraZenenca. Il est destiné aux personnes à très haut risque.

18:10 - Selon le COSV, un test sérologique est "impératif" avant l'injection des 5-11 ans Alors que la vaccination devrait être ouverte aux enfants de 5 à 11 ans selon les dernières allocutions de Jean Castex et Olivier Véran ce lundi 6 décembre, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) a précisé, dans un avis transmis aux autorités, qu'il préconise que l'on effectue un test sérologique avant de vacciner chaque enfant.