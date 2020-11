"DIRECT. Coronavirus en France : 58 000 nouveaux cas, "un patient sur quatre en réanimation ne survivra pas""

CORONAVIRUS FRANCE. "La deuxième vague est là et elle est violente", a affirmé Olivier Véran lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus en France. Le Directeur général de la santé a, quant à lui, indiqué que plus de 58 000 nouveaux cas de Covid-19 avaient été comptabilisés mercredi 4 novembre.

19:51 - 28 426 personnes sont actuellement hospitalisées Dans les hôpitaux français, on trouve actuellement 28 426 malades du Covid-19, soit 892 de plus en 24 heures. 4 230 patients sont en soins intensifs, soit 141 de plus que la veille, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires. 19:49 - 363 nouveaux décès en 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France, publié jeudi 5 novembre, fait état de 363 nouveaux décès liés à l’épidémie de coronavirus en 24 heures. En tout, 39 037 décès ont été enregistrés dans le pays. 19:43 - "Cette fois, on connaît les effets de ce virus", affirme le généraliste Michel Baux Le Dr Michel Baux a pris la parole à la suite d’Olivier Véran. Selon le médecin généraliste, "il y a une grande différence entre la première et la deuxième vague". "Cette fois, on connaît les effets de ce virus. Et ça change tout", a-t-il poursuivi. Cela permet aux médecins de mieux soigner les patients et d’anticiper l’évolution de la maladie. 19:18 - Le taux de positivité des tests atteint 20,76% Jérôme Salomon a déclaré que 2 millions de tests étaient réalisés en France chaque semaine. Depuis le début de l’épidémie, 22 millions de dépistages du Covid-19 ont été faits. Actuellement, le taux de positivité est de 20,76%, selon le directeur général de la santé. 19:07 - 12 000 soignants volontaires en renfort 12 000 personnels de santé se sont portés volontaires pour venir en renfort dans les hôpitaux et les Ehpad, a indiqué le ministre de la Santé lors de sa conférence de presse, jeudi soir. 7 000 personnes ont été formées depuis le début de l’épidémie en France et 8 000 étudiants en soins infirmiers sont encore disponibles pour "intervenir en renfort comme aides-soignants", a précisé Olivier Véran. 18:38 - "Il faut éviter d'amener des malades à l'hôpital au maximum" "La connaissance que l'on avait du Covid est restée un peu confisquée au sein des hôpitaux. Nous devions ouvrir ses connaissances à l'ensemble des acteurs et professionnels de santé" déclare lors de cette conférence de presse Eouard Devaud, chef du pôle soins intensifs de l'hôpital de Pontois. "Il faut le faire pour éviter l'hôpital au maximum", ajoute-t-il. 18:33 - "Plus nous serons rigoureux, moins le confinement sera long", prévient le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté plusieurs courbes évoquant différentes prévisions de la situation sanitaire. Sans confinement, les hôpitaux seraient saturés dès le 11 novembre, selon le ministre. À la mi-novembre, si le confinement est bien respecté, nous atteindrons un pic de 6 000 patients en réanimation. La vague serait "forte, mais moins intense que la première", indique Olivier Véran. En revanche, si le confinement est mal respecté, plus de 7 000 personnes se trouveraient en réanimation à la mi-novembre. La vague serait "plus forte" que la première. "La durée des règles et des restrictions dépend de nous et de notre capacité à être solidaire et tenir bon (…) Plus nous serons rigoureux, moins le confinement sera long", déclare Olivier Véran. 18:31 - La médecine de ville bientôt davantage sollicitée "Des recommandations sont en train d'être finalisées qui seront bientôt distribuées à l'ensemble des acteurs de la médecine de ville, en termes de prise en charge et de traitement" indique Olivier Véran. 18:29 - 2% de formes graves du Covid-19, indique Olivier Véran "Sur 100 personnes positives au coronavirus, 90 ne vont pas développer de symptômes" ou des symptômes légers, explique Olivier Véran. 8% des personnes atteintes par le Covid-19 vont développer des "formes symptomatiques plus sévères" et vont devoir être suivies à l’hôpital. 2% font des formes graves de la maladie, qui nécessitent une prise en charge en réanimation. 18:28 - 60 transferts de patients ont déjà eu lieu Le ministre de la Santé a indiqué que 60 transferts de patients avaient déjà été réalisés lors de cette deuxième vague. En Auvergne-Rhône-Alpes, déjà 43 évacuations sanitaires ont eu lieu. 200 nouveaux transferts sont par ailleurs prévus, dans la région la plus touchée par l’épidémie.

18:23 - "Les services hospitaliers s'adaptent" "Pour faire face à une reprise épidémique très forte, les services hospitaliers sont mobilisés, ils s'adaptent en fonction des besoins. Nous avons augmenté de façon constante de 15% progressivement le nombre de lits en réanimation." 18:22 - Plus de 85% des lits de réanimation sont occupés, explique Olivier Véran Le ministre de la Santé affirme que plus de 85% des lits de réanimation sont actuellement occupés en France. Olivier Véran rappelle qu’au 30 octobre, les réanimations étaient à 6 500 lits. "L’augmentation est toujours en cours", affirme-t-il. 18:20 - 3 000 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, plus de 58 000 nouveaux cas Jérôme Salomon a annoncé les derniers chiffres de l’épidémie, jeudi 5 novembre. En 24 heures, 3 000 nouveaux malades du coronavirus ont été comptabilisés. 58 046 personnes ont été testées positives au coronavirus. Ces dernières 24 heures, 447 personnes ont été admises en réanimation. 18:19 - "Si la mobilisation est là, elle n'est pas infinie", dit Olivier Véran "Aujourd'hui, il y a déjà 12 000 personnels de santé qui se sont portés volontaires. Il est crucial que ces personnels soient formés à des savoir faire de haute technicité. Les étudiants sont aussi mobilisés, je dois leur rendre un hommage particulier, leur formation est bousculée par les événements, je leur exprime ma gratitude. Si la mobilisation est là, elle n'est pas infinie. Nous avons aussi besoin d'évacuations sanitaires. Des transferts entre hôpitaux peuvent se faire au sein d'une même région ou bien d'une région à une autre. La région Rhône-Alpes a déjà effectué 43 évacuations. Des dizaines d'autres sont programmées, ce sont des opérations logistiquement très lourdes". 18:15 - Jérôme Salomon : "La situation épidémiologique est grave" Le directeur de la santé a affirmé que la situation épidémiologique en France était "grave". "La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas", a ajouté Jérôme Salomon, lors d’une conférence de presse, jeudi. "Un patient sur 4 qui entre en réanimation ne survivra pas", a-t-il indiqué. 18:14 - Olivier Véran salue le travail des infirmiers et médecins "La pression est très forte dans les hôpitaux. Les patients Covid ne sont pas les seuls à avoir besoin de ces lits de réanimation. On estime ces besoins à 2000. Comment nos hôpitaux peuvent-t-ils faire face à l'arrivée des malades dans les prochains jours ? Grâce à la mobilisation des professionnels de santé. [...] Nous devons aussi repousser des interventions chirurgicales non urgentes". 18:13 - "La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas" "La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas", 1,6 million en l'occurence, a fait savoir Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui a pris la parole en premier lors de cette conférence de presse. "Cette deuxième vague concerne tout le territoire. Toutes les régions sont concernées, notamment des régions peu touchées par la première vague", a-t-il ajouté. 18:11 - "La deuxième vague est là et elle est violente", affirme Olivier Véran Après le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, c’est le ministre de la Santé qui prend la parole ce jeudi soir lors d’une conférence de presse. Olivier Véran déclare que "la deuxième vague est là et elle est violente". En respectant les gestes barrières et le confinement, "les Français aident les soignants. Les Français aident les patients. Les Français aident les Français", ajoute-t-il. 18:10 - "Il faut diminuer le nombre de contaminés" "Cette deuxième vague concerne tout le territoire désormais. Toutes les régions de France sont concernées, notamment des régions qui étaient peu touchées par la première vague. [...] Il faut diminuer le nombre de contaminés, le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital, ramener le R en dessous de 1", ajoute Jérôme Salomon. 18:08 - Salomon et Véran prennent la parole : "La situation se détériore" Le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon et le ministre de la Santé Olivier Véran prennent la parole pour une conférence de presse. "En 24h, 447 patients sont entrés en réanimation, annonce le directeur de la Santé. Nous sommes devant une vague très haute. La situation se détériore, chaque jour compte. Nous devons casser cette dynamique, chacun doit être impliqué pour freiner l'expansion de la maladie." 17:40 - Le confinement est-il adapté à la situation ? Pour le chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, Djillali Annane, le confinement "ne semble pas adapté à la gravité de la situation, en particulier la situation hospitalière". Le médecin a ajouté qu'"il est très clair que notre système de santé est arrivé au quasi maximum de ses capacités. C'est le cas chez nous à Garches. C’est le cas dans de nombreux hôpitaux d'Île-de-France, et dans de nombreuses régions de France aussi. Et ça, c'est une grosse différence avec la situation de mars. Donc la réserve, la marge de manœuvre est extrêmement faible. Elle n'est absolument pas suffisante à elle-même pour que l'on puisse tolérer un confinement raté. Or, on est en train de rater le confinement." 17:28 - "On observe des patients beaucoup plus jeunes qui ne s'attendaient pas à arriver en réanimation" Au sein de l'hôpital Saint-André à Bordeaux, les profils des patients en réanimation diffèrent. Fabrice Camou, infectiologue réanimateur dans cet établissement hospitalier, a détaillé la situation à France Bleu Gironde : "Nous avons plusieurs patients de 45 ou 50 ans. Des patients jeunes qui déclarent une forme sévère. Il est certain que le pronostic est plus réservé quand le patient est âgé ou qu'il a des maladies associées, comme l'obésité ou une maladie cardiovasculaire, mais là on observe des patients beaucoup plus jeunes qui ne s'attendaient pas à arriver en réanimation. C'est très préoccupant." 17:04 - Les derniers chiffres dans le Finistère Selon le dernier bilan du Covid-19 dans le Finistère, daté du 4 novembre, 91 patients sont hospitalisés dans ce département dont 28 en réanimation. À l'échelle régionale, le taux d'occupation des lits de réanimation était de 51,9%. La Bretagne a déjà accueilli vingt patients du sud du pays dans ces services. 16:16 - 208 patients en Eure-et-Loir En Eure-et-Loir, Santé publique France a dévoilé que le nombre de personnes hospitalisées est de 208 à la date du 4 novembre. 22 nouveaux admis ont été recensés lors des dernières 24 heures. Les services de réanimation dans le département sont occupés par 14 malades. 168 personnes sont décédées du Covid-19 dans ce territoire du Centre-Val de Loire. 15:54 - "Le virus est avec nous pour toujours" Au cours d'un entretien exclusif accordé au Parisien, la responsable des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé-Europe (OMS), Catherine Smallwood, a expliqué que nous allions vivre longtemps avec le Covid-19 : "Cela ne se compte pas en semaines ni en mois mais plutôt en années! Là encore, ça dépendra du vaccin, s'il est efficace et pour combien de temps. Jusqu'à son arrivée, les vagues continueront de se succéder. [...] Une chose est sûre, le virus est avec nous pour toujours. Ce qu'il reste à savoir est quel sera son impact sur notre santé et notre société à long terme". LIRE PLUS

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l'épidémie de Covid-19 sur l'ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l'épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d'incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

