DIRECT. Coronavirus en France : après les annonces de Macron, bientôt un vaccin ?

CORONAVIRUS. Les bonnes nouvelles s'enchaînent : Emmanuel Macron a assuré que la France allait "pouvoir tourner la page du premier acte de la crise" du coronavirus et les résultats d'un éventuel vaccin arrivent à l'automne...

10:36 - Macron une nouvelle fois très regardé Même si le score d'hier soir n'atteint pas celui de son discours du 13 avril, lorsque le chef de l'Etat avait annoncé la date du déconfinement devant 36,7 millions de personnes, Emmanuel Macron a rassemblé 23,6 millions de téléspectateurs ce dimanche soir, sur l'ensemble des chaînes qui retransmettaient son allocution. Selon Médiamétrie, qui a communiqué ces chiffres, cela représente une part d'audience cumulée de 85,6%. 10:16 - Quel est l’âge médian des personnes touchées par le coronavirus ? Depuis le 1er mars 2020, 1 479 établissements de santé ont déclaré au moins un cas de coronavirus hospitalisé, d’après le dernier bilan de Santé publique France. Parmi les 102 863 patients ayant été hospitalisés depuis le 1er mars, l’âge médian des patients est de 72 ans. Concernant le sexe, 53% sont des hommes. Parmi les 18 912 patients décédés des suites du Covid-19, 71% étaient âgés de 75 ans et plus et 59% étaient des hommes. 10:00 - Retour de l'inquiétude d'une deuxième vague La possibilité d'une deuxième vague épidémique refait surface, après la décisions des autorités chinoises de remettre en confinement une dizaine de quartiers Pékin. Cela est dû au fait que la capitale chinoise a dénombré 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. 09:43 - Il faut encore "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé" Olivier Véran, interrogé sur LCI, a insisté pour que les Français ne perdent pas de vue l'importance de rester vigilant face à une épidémie de coronavirus en sommeil certes, mais pas complètement envolée. En ce sens, il faut toujours "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé", a martelé le ministre de la Santé, insistant sur le fait que les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique restaient toujours interdits pour l'heure. 09:34 - Le point en Nouvelle-Aquitaine En région Nouvelle-Aquitaine, comme dans l'ensemble du pays, les indicateurs sur l'évolution du coronavirus sont encourageants. Ce dimanche soir, on ne comptait aucun nouveau décès lié au Covid-19 et ce pour la seconde journée consécutive. 166 patients sont malgré tout toujours hospitalisés, mais cela représente trois de moins que samedi. 09:26 - "Nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire" Toujours sur LCI, Olivier Véran a rappelé que si les mesures du déconfinement ont progressivement été allégées, avec une nouvelle étape franchie ce lundi, le gouvernement n'écartait l'idée de remettre en place des restrictions si cela était nécessaire dans les semaines à venir. "Nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire", en fonction d’une "batterie d’indicateurs que nous suivons au jour le jour", a indiqué le ministre de la Santé. 09:19 - Véran le confirme, "le gros de l’épidémie est derrière nous" Dans la lignée du discours d'Emmanuel Macron hier soir, Olivier Véran n'a pas caché un certain optimisme ce lundi matin sur LCI. "Le gros de l’épidémie (de Covid-19) est derrière nous", a-t-il assuré, tout en gardant la prudence inhérente à sa fonction de ministre de la Santé. "Le virus n’a pas terminé sa circulation dans le territoire" et cela "ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus", a-t-il soutenu. 09:04 - Le protocole sanitaire sera bien assoupli dans les écoles C'est le ministre de l'Education qui l'a confirmé ce lundi matin sur Europe 1. "Oui, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles", a indiqué Jean-Michel Blanquer. Principal changement concret faisant suite à cette annonce, "celui de la distanciation physique, qui contraignait à faire des petits groupes de 15 élèves". "Désormais, il y a toujours une distanciation physique mais beaucoup moins contraignante, avec 1 mètre latéral entre les élèves", a-t-il précisé. La limitation à 15 élèves par classe dans le primaire est naturellement levée, mais "les mesures d'hygiène (gestes barrière, lavage des mains et gel hydroalcoolique), elles, sont maintenues". Plus d'infos sur le retour à l'école.

En savoir plus

Le dernier bilan du coronavirus publié ce dimanche 14 juin dans la soirée est dans la ligne du ralentissement de l'épidémie observé depuis des semaines. Même si, comme chaque dimanche, les données remontées sont moins nombreuses, la décrue se poursuit à l'hôpital et en réanimation et le bilan en 24 heures est très faible, avec 9 décès enregistrés. Moins de 11 000 personnes sont actuellement hospitalisées en France des suites du Covid-19. Voici les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé :

157 220 cas confirmés par PCR , soit 407 de plus

, soit 407 de plus 29 407 décès au total , soit 9 de plus

, soit 9 de plus 19 023 décès à l'hôpita l, soit 9 de plus

l, soit 9 de plus 10 881 hospitalisations en cours , soit 28 de moins

, soit 28 de moins 869 personnes actuellement en réanimation , soit 2 de moins

, soit 2 de moins 72 859 personnes sorties de l'hôpital, soit 51 de plus

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 33 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 6 admissions en réanimation.

Derniers articles sur le coronavirus