"DIRECT. Coronavirus en France : cas de contamination en hausse, Macron s'exprime"

COVID. Le coronavirus circule de plus en plus en France, avec un taux d'incidence en augmentation. Le chef de l'Etat prend la parole ce mardi pour une mise au point concernant d'éventuelles mesures pour protéger les plus fragiles.

10:56 - 3ème dose pour tous et obligatoire ? La réponse ce soir à 20 heures Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20 heures pour évoquer la hausse des indicateurs épidémiques et les solutions pour contrer la forte circulation du virus en France. Cette allocution fera suite à un conseil de défense sanitaire, qui se tiendra ce mardi 9 novembre à 9h45 à l'Elysée. Plusieurs experts et soignants, inquiets d'une nouvelle explosion du nombre de patients en soins critiques, réclament l'extension de la troisième dose à tous. Alors, va-t-il imposer la 3ème dose aussi aux moins de 65 ans et aux personnes non atteintes de comorbidités ? Va-t-il conditionner le passe sanitaire à cette dose de rappel, afin de la rendre obligatoire ? Cette allocution sera la neuvième depuis le début de l'épidémie. 09:00 - Quelle est la situation épidémique en Ile-de-France ? Selon le dernier bilan du Covid effectué par l'ARS d'Île-de-France, 1592 patients sont actuellement hospitalisés en région francilienne pour Covid, avec 80 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 275 malades sont en réanimation, avec 20 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 8 novembre 2021, à l'échelle régionale, était de 24%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 79,8 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. Le R effectif mesuré le 2 novembre 2021 était de 1,05, signe d'une épidémie en progression. 08:51 - Le virus circule plus activement en France, presque partout La recrudescence du Covid-19 en France n'est pas localisée ou circonscrit à un territoire : elle est diffuse sur l'ensemble de l'Hexagone. 13 départements dont Paris sont toutefois plus observés que les autres, les ARS ont identifié dans ces territoires un taux d’incidence supérieur à 100. Désormais, seulement 20 départements français sont encore sous le seuil d’alerte de 50 cas de contamination pour 100 000 habitants. 08/11/21 - 23:30 - Quel est le bilan du coronavirus en France ce lundi ? FIN DU DIRECT - Ce lundi 8 novembre, Santé publique France (SpF) a publié son bilan quotidien qui fait état de 2 197 cas de coronavirus supplémentaires détectés en France. C'est 6 350 cas de moins qu'hier et 331 de plus que lundi dernier. Des chiffres à prendre avec des pincettes car ils subissent la fermeture de nombreux centres de dépistage le dimanche dans le pays. Aussi, la moyenne 7 jours passe à 7 277 cas contre 7 230 hier, c'est 1 337. En l'espace de 24 heures, 55 personnes sont mortes, soit 45 de plus que lundi dernier. À l'hôpital, 483 nouveaux patients ont été admis, soit 383 de plus qu'hier et 380 de plus comparé à lundi dernier. Enfin, 121 admissions en réa ont été enregistrées, ce qui représente 101 de plus qu'hier et 93 de plus que lundi dernier. 08/11/21 - 22:21 - Pour le Pr Alain Fischer, le "rapport bénéfice/risque reste excellent" Alors que la Haute autorité de santé a déconseillé l'utilisation du vaccin Moderna pour les personnes de moins de 30 ans à la faveur du sérum Pfizer, le Professeur Alain Fischer rappelle lundi 8 novembre au micro de franceinfo que ces deux vaccins à ARN "sont extraordinairement efficaces" malgré les risques de myocardites imputables à Moderna. Et le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale de déclarer : "Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est une mesure de prudence tout à fait raisonnable face à deux vaccins globalement efficaces et sûrs", invoquant "rapport bénéfice/risque qui reste excellent." 08/11/21 - 21:40 - Un quatrième trimestre avec une croissance de 0,75% Bonne nouvelle pour l'économie française. La croissance économique française devrait atteindre 0,75% au quatrième trimestre, d'après une première estimation dévoilée lundi 9 octobre par la Banque de France. L'Hexagone profite ainsi de la poursuite de la reprise dans l'ensemble des secteurs d'activité. La croissance devrait être "de l'ordre de 6,75%" pour l'ensemble de 2021, a indiqué Olivier Garnier, le directeur général de l'institution. 08/11/21 - 20:40 - La Haute Autorité de santé déconseille d'utiliser Moderna pour les moins de 30 ans Mieux vaut prévenir que guérir. Lundi 8 novembre, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé de favoriser le recours au vaccin de Pfizer-BioNTech pour les moins de 30 ans au détriment du sérum fabriqué par Moderna. L'institution souhaite ainsi éviter risques cardiaques plus élevés avec ce dernier en favorisant un vaccin "cinq fois moindre". L'émergence très rares cas de myocardites "apparaît environ cinq fois moindre pour le vaccin Comirnaty de Pfizer comparativement au vaccin Spikevax de Moderna (100 µg) chez les 12-29 ans", détaille l'autorité, d'après une vaste étude française sur le sujet. 08/11/21 - 18:30 - Après un an d'absence, la Fête des Lumières fait son retour à Lyon À l'instar de nombreux événements rassemblant du public, la Fête des Lumières avait vu son édition 2020 annulée à une période où la France connaissait une reprise épidémique de coronavirus. Lundi 8 novembre, Grégory Doucet a annoncé que la manifestation annuelle emblématique de la capitale des Gaules serait de retour, avec une configuration classique mais "plus inclusive et intergénérationnelle", rapporte LCI. Entre le 8 et le 11 décembre, lyonnais et curieux pourront ainsi observer les 31 œuvres disséminées dans la ville qui a fait appel à une vingtaine de nouveaux artistes pour une Fête des lumières que l'édile de la ville présente comme "le premier gros événement culturel post-Covid". LIRE PLUS

Lundi 8 novembre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures est en nette baisse. On compte en effet 2 197 cas supplémentaires, soit 6 350 de moins que la veille. Un chiffre à prendre avec des pincettes beaucoup moins de dépistages se font le week-end. Le taux d'incidence enregistre, lui, une augmentation notable : +3,29 points. Il passe ainsi à 72,5 cas pour 100 000 habitants. On observe également une hausse, de la pression hospitalière par rapport à dimanche. 483 admissions ont été constatées à l'hôpital en 24 heures, soit 383 de plus que la veille. Voici tous les chiffres :

7 219 681 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 2 197 de plus

218 868 cas en Ehpad, soit 36 de plus

117 950 décès au total (Ehpad compris), soit 57 de plus

91 053 décès à l'hôpital, soit 55 de plus

26 897 décès en Ehpad, soit 2 de plus

6 865 personnes actuellement hospitalisées, soit 156 de plus

1141 personnes actuellement en réanimation, soit 40 de plus

483 nouveaux admis à l'hôpital (+383) et 121 en réanimation (+101)

429 250 personnes sorties de l'hôpital, soit 260 de plus

Taux de positivité des tests : 2,9%, soit 0,15 point de plus

Taux d'incidence : 72,55 cas/100 000, soit 3,29 points de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 4 novembre, "la reprise épidémique se confirme avec la poursuite de l’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%).

Le nombre d'hospitalisations en légère baisse... mais attention à ces chiffres. Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d'admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d'un allongement des délais d'enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables.

Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.