"DIRECT. Coronavirus en France : cas encore en hausse, mais pas de 5e vague ?"

CORONAVIRUS. L'épidémie de Covid en France est sur une tendance négative, avec une recrudescence du nombre de cas. Mais nous sommes désormais mieux armés pour éviter un rebond conséquent.

12:31 - Le sous-variant AY.4.2 encore peu présent en France Bien qu'il monte en puissance au Royaume-Uni, il semble que le sous-variant du variant Delta ne soit encore que peu présent en France. Effectivement, Santé Publique France et le Centre national de référence des virus des infections respiratoires observent dans une note qu'il n'est que "sporadiquement détecté" en France "depuis le mois d’août". Cette analyse a été publiée ce vendredi 22 octobre.

10:04 - Le vaccin Pfizer recommandé pour les 5-11 ans Son avis était attendu même s'il n'est que consultatif. Ce mercredi 27 octobre, un comité d’experts américains s’est prononcé en faveur de l’autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans. Ce dernier devrait être suivi par la FDA.

09:41 - La pandémie loin d'être terminée pour le comité d'urgence de l'OMS Le comité d’urgence sur le Covid-19 a publié une déclaration pessimiste, indiquant que "si des progrès ont été réalisés grâce à une utilisation accrue des vaccins contre le Covid-19 et des traitements, l’analyse de la situation actuelle et les modèles de prévision indiquent que la pandémie est loin d’être terminée". Le comité demande également aux Etats de "reconnaître tous les vaccins qui ont reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence" de l’OMS.

26/10/21 - 23:02 - Olivier Véran reçoit une troisième dose et envoie un message aux Français [FIN DU DIRECT] - Ce mardi, le ministre de la Santé a reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid-19, dans un hôpital parisien. Un timing parfait pour Olivier Véran qui en a profité pour se faire vacciner contre la grippe, quelques jours après avoir lancé la campagne saisonnière en France. "J'en ai profité pour faire dans le même mouvement et dans l'autre bras la vaccination contre la grippe", a insisté le ministre, avant d'ajouter : "je me protège, je protège les personnes avec qui je suis en contact". Vaccination et coup de communication, d'une pierre deux coups.

26/10/21 - 20:40 - Le point sur l'épidémie en France ce mardi 26 octobre Où en est l'épidémie de coronavirus en France ? Chaque jour, retrouvez les derniers chiffres à retenir :



● 6 603 cas supplémentaires = 5 308 cas de plus qu'hier et 669 de plus que mardi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 5 389 cas contre 5 293 hier, 741,6 de plus que la semaine dernière

● 38 morts en 24h (hors Ehpad) = -3 de moins qu'hier et -1 de moins que mardi dernier.

● 316 admis à l'hosto en 24h = 47 de plus qu'hier et 30 de plus comparé à mardi dernier

● 112 admissions en réa = 38 de plus qu'hier et 49 de plus que mardi dernier

26/10/21 - 19:47 - Médicament contre le Covid-19 : la grosse commande de la France 50 000. Voici le nombre de doses commandées par la France pour le traitement contre le Covid-19. Son nom ? Le molnupiravir. Le produit de la société américaine Merck est actuellement en phase d'examen. Le traitement arriverait en France "à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre", a expliqué le ministre de la Santé.

26/10/21 - 17:00 - Face à la reprise de l'épidémie, Gabriel Attal durcit le ton Gabriel Attal a rappelé, encore une fois, la nécessité pour les personnes éligibles de procéder à un rappel du vaccin contre le Covid-19. Au micro d'Europe 1 ce mardi matin, il martelait : "Il faut continuer à respecter les gestes barrières, garder nos outils comme le passe sanitaire et, pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, il faut faire le rappel vaccinal". "Je lance un appel à ceux qui ont plus de 65 ans : 'Faites-vous vacciner avec la troisième dose'", ajoutait-il. Gabriel Attal a également rappelé que des études scientifiques montraient que la couverture vaccinale diminuait lorsqu'il existait des fragilités dues à l'âge : "Au bout de six mois environ, cette protection conférée par le vaccin a tendance à diminuer. Donc c'est très important de faire le rappel", a-t-il insisté. A l'heure actuelle, seulement un tiers des personnes éligibles ont reçu leur troisième dose, ce qui est "encore trop peu" selon le porte-parole du gouvernement.