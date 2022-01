"DIRECT. Coronavirus en France : Castex fait le point, l'hôpital face à la vague"

COVID. La flambée épidémique de coronavirus en France se renforce avec un taux d'incidence record de 1 671 cas pour 100 000 habitants en France, ce lundi 3 janvier. Pour y faire face, Jean Castex a réuni ce lundi après-midi plusieurs de ses ministres pour "faire le point" sur l'impact du variant Omicron sur les services publics.

20:38 - Jean-Baptiste Djebbari se félicite d'un taux d'absentéisme de moins de 15 % dans le secteur des transports Sur BFM TV, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, s'est montré optimiste : "Nous avons un absentéisme relativement modéré dans le secteur des transports et un réseau à grande vitesse qui fonctionne parfaitement bien", se félicitant d'un taux de moins de 15 % d'absentéisme dans ce secteur.

19:58 - Le ministre des Transports fait le point sur l'interdiction de se restaurer dans le train Interrogé par BFM TV ce lundi 3 janvier, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé les conditions pour se restaurer dans le train : "Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train, vous pourrez retirer votre masque rapidement et le remettre tout de suite après." Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB): "Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train, vous pourrez retirer votre masque rapidement et le remettre tout de suite après" pic.twitter.com/KOkQLuaPKd — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2022

19:45 - Les hospitalisations continuent de progresser Selon les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France, les hospitalisations sont en hausse avec 563 patients de plus. Cela porte le nombre de personnes hospitalisées à 19 606. De même, 82 personnes ont été admises en 24 heures en services de réanimations. Ainsi, 3 654 patients sont actuellement en soins critiques.

19:38 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Ce lundi 3 janvier 2022, les derniers chiffres du coronavirus en France, communiqués par Santé publique France, montrent que le pic de la 5e vague n'est pas encore atteint. En effet, la moyenne du nombre de nouvelles contaminations n'en finit plus de progresser et se porte désormais à 167 338 nouvelles contaminations, soit 5 000 de plus que la veille. De même le taux d'incidence a gagné 150 points en 24 heures et est de 1 671 cas pour 100 000 habitants.

18:29 - Igor Bogdanoff décède du Covid-19 Six jours après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est décédé du coronavirus. Non vacciné, il avait 72 ans.

18:07 - La vague Omicron a-t-il un effet sur l'absentéisme dans les entreprises ? Ce lundi 3 janvier, le Directeur des ressources humaines de L'Oréal, Benoît Serre, a analysé que : "En discutant avec des collègues DRH, personne ne constate d’effet majeur sur l’absentéisme, au retour des vacances et personne ne m’a parlé d’une entreprise contrainte de baisser sa production." Celui qui est également vice-président de l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) s'est réjoui du nouveau protocole : "Avec les règles précédentes, les cas contacts duraient jusqu’à dix jours et c’était un gros problème. Les nouvelles règles sur l’isolement des cas contact vont limiter considérablement l’absentéisme."

17:00 - PACA : 2 597 patients Covid hospitalisés Derrière la région Île-de-France en termes de nombre de patients Covid hospitalisés, suit la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un total de 2 597 hospitalisations pour cause de Covid-19 au 2 janvier. Un chiffre qui représente 147 patients de plus que la veille. Parmi eux, 497 sont en réanimation, soit 16 de plus qu'au 1er janvier.

16:53 - Le taux d'incidence augmente fortement chez toutes les tranches d'âges Sur Twitter, le data scientist et fondateur de CovidTracker Guillaume Rozier, a indiqué que le taux d'incidence grimpait rapidement dans toutes les tranches d'âges. Et de préciser : "Les hausses les plus importantes sont chez les 70-79 ans (+132%) et 80-89 ans (+134%). Mais ils partaient de plus bas (~200 cas, contre parfois 1000 dans les autres tranches d'âge)." Le taux d'incidence augmente rapidement dans l'ensemble des tranches d'âge.



16:45 - En Île-de-France, 4 299 patients Covid sont actuellement hospitalisés L'Île-de-France est, au 2 janvier 2022, la région avec le plus de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 : elle en comptabilise 4 299 ce dimanche, soit 108 de plus que la veille. Parmi eux, 732 sont en réanimation.

16:41 - Quelles est la tension hospitalière en France ? En France, la tension hospitalière, soit le nombre de lits de soins critiques occupés par les patients Covid19 par rapport au nombre de lits fin 2018, est de 69.3% selon CovidTracker. Ce chiffre est qualifié de "modéré et stable" par l'outil de suivi épidémique.

16:31 - Quel est le taux de reproduction du Covid-19 en France ? Toujours selon l'outil de suivi épidémique CovidTracker, le taux de reproduction du Covid-19, dit "R", est, au 2 janvier, de 1.41. Pour rappel, ce taux indique le nombre de personnes contaminées par 1 malade. Au-dessus de R=1, l'épidémie progresse.

16:21 - Quel est le taux de positivité du Covid-19 en France ? Le taux de positivité, soit la proportion des tests positifs parmi l'ensemble des tests, atteint les 13.56% selon CovidTracker, un chiffre qualifié par l'outil d'"élevé et en hausse".

16:18 - Quel est le taux d'incidence en France ? Les indicateurs épidémiques concernant l'épidémie de coronavirus en France sont encore à la hausse, avec notamment un taux d'incidence de 1 518 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d'alerte est fixé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

16:15 - La motion de rejet déposée par Jean-Luc Mélenchon rejetée par l'Assemblée nationale La motion de rejet déposée par la France insoumise et défendue par Jean-Luc Mélenchon n’a pas été soutenue, ni par la République en Marche, ni par les Républicains : elle est donc rejetée (avec 200 voix contre et 31 pour).