"DIRECT. Coronavirus en France : derniers chiffres, le Covid est-il de retour ?"

CORONAVIRUS. Ce vendredi, la Bretagne a été mise en alerte, avec 123 nouveaux cas positifs au coronavirus en deux jours. Néanmoins, l'épidémie reste maîtrisée à l'heure actuelle. 14 décès ont été recensés en France dans les dernières 24 heures. Retrouvez ci-dessous les informations par régions sur notre live dédié.

21:35 - Deux cas positifs de coronavirus en Formule 1 Deux personnes ont été testées positives au coronavirus parmi les 4 997 tests effectués dans le paddock entre le 10 et le 16 juillet, indique le site dhnet.be. La Formule 1 et la fédération internationale de l'automobile (FIA) l'ont confirmé ce vendredi 17 juillet dans un communiqué, en préambule du Grand Prix de Hongrie dimanche, rapporte le média. 21:14 - La région Bourgogne-Franche-Comté passe en orange, qu’est-ce que cela signifie ? Alors que certains indicateurs repartent à la hausse dans plusieurs régions et que le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos publics, qu'en est-il de la situation en Bourgogne-Franche-Comté ? Pierre Pribile, directeur de l’ARS, affirme pour France 3 Régions : "Si cet indicateur reste supérieur à 1 durablement, cela veut dire que l'épidémie repart dans une dimension ascendante. Pour nous, c'est tout l'enjeu. Et c'est un 'nous' collectif. Ce taux de reproduction, cette carte orange, ce sont des signaux qui nous invitent à réagir. Mais il n'est pas trop tard. Les gens ne doivent pas s'imaginer qu'on ne peut rien faire. Aucun des indicateurs n'indique une perte de contrôle." 20:53 - L’enquête Pisa repoussée à 2023 en raison du coronavirus La très attendue enquête Pisa, publiée tous les trois ans par l'OCDE pour sonder les performances des systèmes éducatifs, est repoussée à décembre 2023 en raison de la pandémie de coronavirus, rapporte Nice-Matin. L’enquête Pisa était initialement attendue en décembre 2022. "Les étudiants passeront désormais le test en 2022, et non en 2021, et les résultats seront publiés en décembre 2023. L’enquête Pisa suivante sera ensuite publiée en 2026, et non en 2025", a écrit l'OCDE dans un communiqué, ce vendredi 17 juillet. 20:31 - 14 décès liés au coronavirus en 24 heures en France Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué vendredi 17 juillet par Santé publique France. À l'échelle nationale, on dénombre 14 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. 6 688 hospitalisations sont en cours, soit 108 de moins. Enfin, 477 personnes sont actuellement en réanimation, soit 4 de moins. 20:22 - 3,6 milliards de dollars manquent à l’ONU pour combattre le coronavirus L’ONU a mis en garde les pays riches contre le coût de l'inaction de leur part face au Covid-19, comme le rapporte RFI. Les pays pauvres pourraient notamment connaître la famine, s'alarme l’organisation. Il manque toujours 3,6 milliards de dollars afin de financer son plan humanitaire. Dans un troisième appel, depuis le lancement de son plan humanitaire le 25 mars, l’organisation a désormais demandé 10,3 milliards de dollars. 20:00 - La Poste se mobilise contre le coronavirus Dans un tweet, La Poste a affirmé que "pour protéger la santé de ses clients et des postiers, à partir du 21 juillet, le port du masque (sera) obligatoire dans les bureaux de poste, les carrés pros et sur les sites de passage des examens du code de la route". Le port du masque sera obligatoire dans l’ensemble des lieux publics clos. [#Covid19] La Poste est mobilisée contre le #coronavirus.

Pour protéger la santé de ses clients et des postiers, à partir du 21 juillet, le port du masque est obligatoire dans les bureaux de poste, les carrés pros et sur les sites de passage des examens du code de la route. pic.twitter.com/F76Zu8k9oD — La Poste (@lisalaposte) July 17, 2020 19:40 - Huit préfectures interdisent un possible nouveau teknival dans le centre de la France Huit préfectures, dont les six du Centre-Val de Loire, ont pris des arrêtés pour interdire la tenue d'une nouvelle rave-party vendredi, samedi et dimanche, après celle organisée dans la Nièvre lors du pont du 14 juillet malgré les précédentes interdictions. Les préfectures des départements du Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret ont pris de "façon coordonnée" des arrêtés interdisant "des rassemblements festifs à caractère musical (rave party, Teknival...)", a indiqué la préfecture de l'Indre. 19:22 - Pas de nouveaux cas de coronavirus à Monaco Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n’a été révélé en Principauté ce vendredi 17 juillet, a rapporté le gouvernement dans un tweet. Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc toujours, ce 17 juillet, à 109 personnes touchées par le coronavirus. [#COVID19]

CORONAVIRUS – pas de cas positif ce vendredi.

Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n’a été révélé en Principauté ce vendredi 17 juillet.

Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc toujours, ce soir, à 109 personnes touchées par le Coronavirus. pic.twitter.com/Vqv99EMcdt — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) July 17, 2020 19:02 - À Bordeaux, le maire appelle habitants et touristes à la vigilance Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a appelé les habitants et touristes à la vigilance, en raison de l’épidémie de Covid-19. C’est son premier message aux Bordelais en tant que nouveau maire, comme le rapporte Sud-Ouest. Cette communication fait suite aux signaux d’alerte lancés cette semaine par Santé publique France et l’Agence régionale de santé (ARS) sur la circulation du coronavirus dans la région et notamment à Bordeaux. Sud-Ouest rappelle que trois clusters ont en effet été identifiés en Gironde à la suite d’événements privés. 18:41 - La circulation du virus reste faible en Bretagne Si 123 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Bretagne, les chiffres sont à relativiser selon Anne-Briac Bili, directrice de cabinet de l'ARS Bretagne. "Si la circulation du virus est en augmentation sur le territoire français, elle reste faible en Bretagne. Comme l'a communiqué Sante publique France, nous avons un taux d'incidence de 2,8 cas pour 100 000 habitants sur cette période, contre 4,3 pour l'ensemble du territoire", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse ce vendredi après-midi, rapportée par BFMTV. 18:20 - Bretagne : 123 nouveaux cas en deux jours D'après le dernier point de situation sanitaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, 123 nouveaux cas ont été identifiés dans la région depuis le 15 juillet, en seulement deux jours. "Pour maîtriser l'épidémie, chacun doit poursuivre ses efforts durant cette période estivale", explique l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne dans son dernier point de situation sanitaire, ce vendredi.

18:11 - Olivier Véran demande aux laboratoires d'"augmenter encore leur mobilisation" Ce vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé aux laboratoires de biologie médicale d'"augmenter encore leur mobilisation" pour garantir un nombre suffisant de tests de dépistage du Covid-19 pendant la période estivale. Le ministre a échangé vendredi avec les syndicats de médecins biologistes et les principaux groupes de laboratoires d'analyses médicales, lors d'une audio-conférence. Il avait estimé jeudi à l'Assemblée nationale que "la barre des 400 000 tests" de dépistage par semaine allait bientôt être atteinte, contre 200 000 il y a quelques semaines. "Nous sommes capables de faire bien davantage, et même un million s'il le fallait", avait-il déclaré.

18:01 - Rappel des consignes sanitaires recommandées par Santé publique France L'agence Santé publique France a dédié une page de son site web pour conseiller les professionnels et le grand public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle a mis à disposition une affiche qui "illustre les gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres du coronavirus (Covid-19)". 17:50 - Coronavirus : rappel des contacts utiles Plusieurs numéros peuvent être utiles pour toute question sur l'épidémie de coronavirus : Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 au 0 800 130 000.

Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion. 17:36 - Le point sur la situation sanitaire en Guyane En Guyane, le bilan sanitaire continue d'inquiéter : au jeudi 16 juillet, le bilan faisait état de 33 victimes du coronavirus et recensait un nouveau décès en 24 heures dans les hôpitaux. 150 personnes sont encore hospitalisées (-3 en 24 heures) dont 25 admises en réanimation d'après les derniers bilans complets du ministère de la Santé (+1 en 24 heures). Par ailleurs, 703 personnes ont pu sortir guéries de l'hôpital (+30 en 24 heures). LIRE PLUS

Ce vendredi 17 juillet, c'est de Bretagne qu'est venue l'alerte sur un potentiel redémarrage du coronavirus. L'indicateur qui préoccupe sur place est le taux de reproduction (le fameux "R"), passé à 2,6 dans la région selon les dernières données de l'Agence régionale de santé. Cela signifie qu'un malade du Covid-19 contamine en moyenne 2,6 autres personnes en Bretagne ou, en d'autres termes, que pour 10 malades aujourd'hui, ce sont 26 autres personnes qui seront bientôt contaminées. Cet indicateur a été gonflé par le nombre de cas testés positifs au Covid-19, en augmentation. L'ARS a mis à jour ses chiffres ce vendredi indiquant que 123 nouveaux cas confirmés par tests PCR ont été comptabilisés en deux jours, alors que 110 cas étaient déjà arrivés entre le 10 et le 15 juillet. L'Ille-et-Vilaine est le département le plus touché avec 805 cas (+20 en 2 jours), devant le Finistère où ils augmentent fortement avec 764 cas dont 61 de plus ces derniers jours, le Morbihan à 744 cas (+10), et les Côtes-d’Armor avec 700 cas (+17).

Ces chiffres pourraient rapidement se traduire par une augmentation des hospitalisations, alors que "seulement" trois patients sont actuellement en soins intensifs et 73 autres hospitalisés. "Le respect des gestes barrières reste la meilleure des protections et permet de limiter et de rompre les chaînes de contamination", rappelle l’ARS dans son communiqué qui assure que "chacun doit poursuivre ses efforts durant cette période estivale", y compris les personnes n'ayant pas ou peu de symptômes. Le préfet du Finistère a d'ores et déjà rendu le port du masque obligatoire pour l’accès à certains marchés ainsi qu'au sein des établissements recevant du public clos sur les îles de Batz, Molène, Ouessant et Sein. Par ailleurs, le président du conseil départemental du Morbihan François Goulard a dénoncé vendredi sur franceinfo "un manque de dialogue entre l'ARS et les élus" et "une lenteur désespérante là où l'urgence aurait dû prévaloir".

Depuis plusieurs jours déjà, la Mayenne fait l'objet d'une vigilance accrue de la part des autorités sanitaires après l'apparition de plusieurs foyers de contaminations, dont un diffusé au-delà des premiers cas contacts, dans la population. Ce jeudi 16 juillet, le département a largement dépassé le seuil d'alerte avec 58,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants détectés en 7 jours (du 6 au 13 juillet) selon la carte de Santé publique France présentée ci-dessous. La Mayenne a donc été placée en "vulnérabilité élevée", comme la Guyane ou Mayotte. Une grande campagne de dépistage est en cours dans le département. Le 16 juillet, 3700 tests avaient été effectués en trois jours, sur les sites de Laval et L'Huisserie. Deux autres sites de test devaient être ouverts prochainement, un à Château-Gontier et un autre à Mayenne. Le taux de positivité aux derniers tests sur cas suspects était de 5,57% le 12 juillet et le taux de reproduction (R) de 1,5 le 14 juillet, des chiffres relativement élevés. Le ministre de la Santé a estimé que la situation était "problématique" désormais, avec 382 cas confirmés, soit 163 de plus en une semaine. La progression du virus commence d'ailleurs à se sentir dans les urgences et les hôpitaux. La Mayenne a enregistré 1324 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sur 10 000 passages au total le 15 juillet, ce qui est largement le niveau le plus élevé de France. On dénombre actuellement 15 hospitalisations, dont deux en réanimation. La préfecture a imposé, dès ce jeudi, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, dans 6 communes du département, notamment à Laval et les communes proches.

Jeudi 16 juillet, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a publié un communiqué pour pointer publiquement "l'évolution inquiétante" de la propagation du coronavirus dans la région. L'ARS regrette un "manque d’application des gestes barrières" qui pourrait conduire à "une reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, région, de surcroît, très touristique". 10 clusters sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, alors que vendredi 10 juillet, 3 seulement avaient été identifiés. Bordeaux, Brive et Châtellerault sont particulièrement touchées. Six foyers sont liés à des "événements privés" comme des fêtes ou des mariages, et deux sont issus d'un "réseau familial élargi" dans le département de la Vienne, précise l'ARS qui porte l'attention sur ce type d'événement. Le département de la Gironde est désormais en "vulnérabilité modérée", touché par "une évolution défavorable des indicateurs de santé". Le nombre de reproduction effectif inquiète (1,37 selon le dernier pointage). Les autres indicateurs restent pour l'instant dans les niveaux acceptables. La Gironde a enregistré jeudi 3 nouvelles hospitalisations dont une en réanimation.

A Paris, la situation est aussi surveillée de près. "Depuis quelques jours, les courbes repartent à la hausse", s'est inquiété ce vendredi le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France Aurélien Rousseau sur Europe 1. "Nous voyons environ un patient infecté par le Covid par jour pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, alors que c’était un par semaine après le déconfinement", constatait en début de semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’établissement, dans Le Monde. Du côté des données cette fois, on dénombre 27 foyers de contamination encore actifs en Ile-de-France, dont 8 à Paris même selon les informations de l'ARS datées du 15 juillet. Le bilan d'hier faisait état de 6 morts dans l'ensemble de la région, 238 personnes en réanimation (dont trois nouvelles hier) et 3226 personnes hospitalisées (dont 5 nouvelles hier). 11,3 personnes sur 10 000 habitants ont été contaminées à Paris sur les 7 derniers jours,

A Marseille aussi, les autorités constatent une reprise "modérée" du coronavirus selon un communiqué de l'ARS de PACA publié ce jeudi. Sont évoquées une légère hausse des cas de contamination, une augmentation du nombre de "cas contacts avérés" et un frémissement au niveau des hospitalisations. Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dernières données disponibles font état d'un taux d'incidence de 9,4 pour 10 000, proche du premier palier de vigilance (10), 621 actes SOS médecins pour suspicion de Covid-19 sur 10 000, 9 nouvelles hospitalisations hier dont deux en réanimation. Ce mercredi, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille, s'était montrée très préoccupée sur BFMTV : "Nous sommes alertés par un petit frémissement de l'augmentation des cas sur l'ensemble du territoire marseillais. Lorsqu'on suit les chiffres publiés, on se rend compte qu'il y a une petite croissance des cas", avait-elle indiqué. A l'échelle de la région PACA, le taux de reproduction du virus (R) est passé à 1,55, au dessus du seuil d'alerte.

